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Странный пост об андрологах, урологах и гинекологах

Странный пост об андрологах, урологах и гинекологах

Автор:
04 июля 2023 18:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   андрология   гинекология   подборка   урология   
1039
17
Шутки за 300, который бы по-настоящему смогли оценить школьники. Впрочем, в некоторых фотографиях прямо чувствуется самоирония врачей.
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Метки: Прикол   Юмор   андрология   гинекология   подборка   урология   
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1  комментарий
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Максим Т. 20 минут назад
Н-да... Как говорится, сам шучу - сам торчу...
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