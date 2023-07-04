Странный пост об андрологах, урологах и гинекологах

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Шутки за 300, который бы по-настоящему смогли оценить школьники. Впрочем, в некоторых фотографиях прямо чувствуется самоирония врачей.
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Метки: Прикол Юмор андрология гинекология подборка урология
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