Ролик российского телеканала стал лауреатом престижной международной премии

Телеканал ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто удостоился престижной премии Golden Trailer Awards 2023. Трейлер под названием "Кинолето" победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ", обойдя конкурентов из стримингового сервиса Netflix и киностудии Paramount, сообщили в пресс-службе российского телеканала.





Ролик "Кинолето" представляет собой нарезку из разных фильмов, которые объединены в единое целое при помощи неожиданного монтажа.