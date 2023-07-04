Ролик российского телеканала стал лауреатом престижной международной премии

Российский трейлер обошёл ролики таких гигантов как Netflix и Paramount.
Телеканал ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто удостоился престижной премии Golden Trailer Awards 2023. Трейлер под названием "Кинолето" победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ", обойдя конкурентов из стримингового сервиса Netflix и киностудии Paramount, сообщили в пресс-службе российского телеканала.
Ролик "Кинолето" представляет собой нарезку из разных фильмов, которые объединены в единое целое при помощи неожиданного монтажа.
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Отметим, что для ТНТ4 эта награда не стала первой. Телеканал уже трижды побеждал в номинации "Лучший иностранный промо-ролик для ТВ". В 2022 году он удостоился награды за видеоролик Сплошное кино", в 2021 году — за "Правильное кино" и в 2019 году — за "Одинаково мощное кино".
Международную премию Golden Trailer Awards учредили в 1999 году. На конкурсе оценивают трейлеры кинолент, промо-роликов телевидения и стриминговых сервисов со всего мира. Награда, по мнению организаторов, должна популяризовать данный вид искусства. Собственно, уже. Церемония награждения проходит ежегодно в Лос-Анджелесе.
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