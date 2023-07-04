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Жители Электростали получили необычные повестки

Жители Электростали получили необычные повестки

Автор:
04 июля 2023 09:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Прикол   пиво   повестка   шутка   электросталь   
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В подмосковной Электростали сотрудники одного из торговых заведений разложили в почтовые ящики местных жителей шуточные повестки.

Местный пивной магазин объявил всеобщую пивную мобилизацию. Сотрудники торговой точки разложили в почтовые ящики горожан повестки от «Министерства пива».

Источник:

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Метки: Подмосковье   Прикол   пиво   повестка   шутка   электросталь   
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7  комментариев
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15k
Мистер Фикс Час назад
Как надоел этот мусор, из-за этих реклам подъезды превращаются в помойки.
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
кто то выкинул а кто то подтерся . обосравшихся пол города наверняка.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Не смешно.
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Krasava

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