Жители Электростали получили необычные повестки

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В подмосковной Электростали сотрудники одного из торговых заведений разложили в почтовые ящики местных жителей шуточные повестки.
Местный пивной магазин объявил всеобщую пивную мобилизацию. Сотрудники торговой точки разложили в почтовые ящики горожан повестки от «Министерства пива».
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Метки: Подмосковье Прикол пиво повестка шутка электросталь
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