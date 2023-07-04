Самые огромные актеры в мире | ТОП 10 | Интересные факты

Всем привет!
На экранах кинотеатров мы видим огромное количество положительных и отрицательных героев. Одни пытаются уничтожить все живое, а другие героически спасают целые вселенные. Однако в эпоху высоких технологий их физические данные можно вполне им пририсовать или вовсе изменить до неузнаваемости. Мы же решили показать тех актеров, чей внешний вид напугает многих и в реальной жизни.Мы познакомим вас с топ 10 самых огромных актеров нашего времени.
Источник:
Дуэйн Джонсон
Наверное самый известный актер из нашего небольшого рейтинга. В прошлом профессиональный рестлер, чей псевдоним звучит как "Скала", на данный момент имеет рост 188 см и вес 120 кг. В 2018 году занял второе место рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых актеров современности. Если вы еще не знакомы с фильмографией Дуэйна, то фильмы "Форсаж", "Геракл" и "Небоскреб" подойдут лучше всего. Скала однозначно является любимчиком огромного количества зрителей, а фильмы с ним, в большинстве случаев, очень популярны. Также Скала активен в соц сетях, где активно пропагандирует здоровый образ жизни. И да, это самый мелкий из нашего топа.
Боб Сапп
Роберт Малколм «Боб» Сапп не только актер. Он играл в американский футбол, а также занимался кикбоксингом, смешанными единоборствами и реслингом. Человек с угрожающими физическими данными, при необходимости, в фильмах делал ми-ми-мишное выражение лица в доли секунды. Чего не скажешь про него, когда Боб выступал в ринге. Да , пускай у него далеко не все получалось на ринге, однако здоровяк многим запомнился своими выступлениями в ринге и ролями в фильмах. Из его фильмографии можно выделить такие фильмы как “Все или ничего”, ”Большой Стэн” и ”Конан-Варвар”. Его рост составляет 195 см, а вес 157 кг.
Майкл Кларк Дункан
Американский актер, который не раз был номинирован на всевозможные награды и премии, в числе которых "Оскар" и "Золотой глобус", кроме своего таланта обладает недюжей силой и внушительными размерами. Кроме того, с 2009 года Майкл являлся вегетарианцом, что, по его словам, положительно сказалось на здоровье. Наиболее популярными фильмами актера считаются "Зеленая миля", "Царь скорпионов" и "Воскрешение". Актер скончался в 2012 году после сердечного приступа, на тот момент ему было всего 55 лет. Его рост составлял 196 см, а вес 140 кг. Очень жаль, что этот актер покинул мир так рано.
Халк Хоган
Американский телеведущий и актер, чье настоящее имя Терри Джин Боллеа. Один из самых популярных рестлеров прошлого столетия особых успехов в современно кинематографе не добился, но благодаря своей особенной внешности долго оставался на пике популярности. Самыми известными фильмами Халка являются "Рокки 3", "Крутой Уокер" и "Гномео и Джульетта". Летом прошлого года его фото заново было размещено в Зале Славы Рестлинга. Его рост составляет 201 см , а вес 137 кг. Кто бы что не говорил, но многие дети 90-х помнят фильмы этого гиганта, а для многих мальчишек того времени он был настоящим героем, чье имя знали все.
Хафтор Бьернсон
Уроженец Исландии довольно популярный актер, который в прошлом становился многократным победителем и призером турниров "Самый сильный человек Планеты". Самая известная роль Хафтора - роль Григора Клигана по прозвищу "Гора" в знаменитом сериале "Игра Престолов". Кроме этого Актер трижды признавался самым сильным человеком Исландии - в 2010, 2011 и 2012 годах. Хафтор имеет довольно устрашающий внешний вид, хотя по утверждениям является одним из самых добрых людей в мире. Его рост составляет 206 см , а вес 190 кг. Ну вот чем он не гора?
Мартин Форд
Этот британский актер может похвастать по-настоящему атлетическим телосложением - его рост 207 см, а масса тела более 150 кг, основной вес которого приходится на мышцы. Но не всегда Мартин был таким огромным - в юношеском возрасте он был достаточно худощавым, за что его не редко дразнили сверстники. В 20 лет актер понял, что пора это заканчивать и записался в тренажерный зал и с тех пор не расстается с ним, желая стать еще больше. Из фильмов в которых снимался Мартин можно выделить фильм Неоспоримый 4. Действительно бой между героем Мартина и Бойко смотрится эпично.
Нейтон Джонс
Что нам известно про этого силача из Австралии? Да то, что он является чемпионом мира по троеборью (пауэрлифтинг), а так же в прошлом профессиональным рестлером. До начала карьеры Нейтона приговорили к 16 годам тюрьмы за многократные ограбления, и отправившись в тюрьму начал там интересоваться силовыми видами спорта. На счету актера 12 ролей в довольно известных фильмах, среди которых “Троя", "Бесстрашный", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Конан-варвар". Объявляемый рост 213 см, а вес 145 кг.
Майе, Робер
Роберт Майе Канадский профессиональный рестлер на пенсии, ныне актер. Он работал в WWE (World Wrestling Entertainment) в конце 90-х под псевдонимом Куррган и появлялся на ведущих шоу WWE, таких как Главное событие Friday Night, а также Воскресная ночь, жара. С тех пор он был актёром кино и телевидения, а также активно появлялся в таких фильмах, как300, Шерлок Холмс, Бессмертные, Тихоокеанский рубеж и Дэдпул 2; а также сериалы вроде Однажды, Штамм, Американские Боги, а также Академия Амбрелла. Рост этого гиганта 216 см, а вес 159 кг
Далил Сингх Рана
Индийский спортсмен и актер дважды признавался Мистером Индии. До карьеры профессионального рестлера находился на службе в полиции, одновременно занимаясь пауэрлифтингом. "Великий Кали" - так его называли в прошлом, имеет титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WWE, а среди фильмов с его участием числятся "Все или ничего" и "Спасенье королей". Его рост составляет 221 см, а вес 157 кг. Настоящий индийский гигант вызывал шок у зрителей телеэкранов.
Мэттью Макгрори
Этого актера невозможно забыть, если вы видели его в фильме Тима Бертона «Большая рыба» или сериале «Зачарованные». У него был не только гигантский рост, но и самый большой в мире размер ступни — 75 сантиметров! По воспоминаниям тех, кто с ним встречался, пугающее первое впечатление быстро проходило после начала разговора — Мэттью отличался крайне мягким характером. Увы, он скончался в 2005 году на 33-м году жизни от сердечной недостаточности. Его рост составлял 229 см.
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
За пределами рестлинга он был наиболее известен по роли великана Феззика в фильме «Принцесса-невеста» 1987 года. После смерти в 1993 году Русимов стал первым членом Зала славы WWF. Позже он стал членом Зала славы Wrestling Observer Newsletter и Зала славы рестлинга; последний описывает его как «одну из самых узнаваемых фигур в мире: как рестлер и как икона поп-культуры».