Самые огромные актеры в мире | ТОП 10 | Интересные факты

FISHKINET
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) 18 девушек показали, насколько разными они могут быть на&nbsp;фото 18 девушек показали, насколько разными они могут быть на фото 25 жутковатых фактов о человеческой природе 25 жутковатых фактов о человеческой природе Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду Без ДТП. А что, так можно было что ли!? Без ДТП. А что, так можно было что ли!? СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшего Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции,... Лучшие фотографии с конкурса Big Picture Natural World 2023 Лучшие фотографии с конкурса Big Picture Natural World 2023 Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 июля В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового Турецкие моряки спасли француза, который хотел пересечь океан на педальной лодке Турецкие моряки спасли француза, который хотел пересечь океан на... Непростая личная жизнь Вячеслава Гришечкина Непростая личная жизнь Вячеслава Гришечкина Как выглядел взрыв на глубине: смоделирована трагедия батискафа "Титан" Как выглядел взрыв на глубине: смоделирована трагедия батискафа... Тест для знатоков истории всемирной истории и государства Российского Тест для знатоков истории всемирной истории и государства Российского Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил переполох на таможне Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил... Пользователи поделились самыми неловкими ситуациями, которые происходили в жизни Пользователи поделились самыми неловкими ситуациями, которые... «Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом им стало стыдно «Дай сотку, тварь»: в Москве подростки оскорбили бабушку, а потом... Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч
Самые огромные актеры в мире | ТОП 10 | Интересные факты

Самые огромные актеры в мире | ТОП 10 | Интересные факты

Автор:
04 июля 2023 08:30
Метки: Видео   актеры   интересно   кино   подборка   топ10   факты   
1265
11
1

Всем привет!

На экранах кинотеатров мы видим огромное количество положительных и отрицательных героев. Одни пытаются уничтожить все живое, а другие героически спасают целые вселенные. Однако в эпоху высоких технологий их физические данные можно вполне им пририсовать или вовсе изменить до неузнаваемости. Мы же решили показать тех актеров, чей внешний вид напугает многих и в реальной жизни.Мы познакомим вас с топ 10 самых огромных актеров нашего времени.

 Дуэйн Джонсон


Наверное самый известный актер из нашего небольшого рейтинга. В прошлом профессиональный рестлер, чей псевдоним звучит как "Скала", на данный момент имеет рост 188 см и вес 120 кг. В 2018 году занял второе место рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых актеров современности. Если вы еще не знакомы с фильмографией Дуэйна, то фильмы "Форсаж", "Геракл" и "Небоскреб" подойдут лучше всего. Скала однозначно является любимчиком огромного количества зрителей, а фильмы с ним, в большинстве случаев, очень популярны. Также Скала активен в соц сетях, где активно пропагандирует здоровый образ жизни. И да, это самый мелкий из нашего топа.


Боб Сапп


Роберт Малколм «Боб» Сапп не только актер. Он играл в американский футбол, а также занимался кикбоксингом, смешанными единоборствами и реслингом. Человек с угрожающими физическими данными, при необходимости, в фильмах делал ми-ми-мишное выражение лица в доли секунды. Чего не скажешь про него, когда Боб выступал в ринге. Да , пускай у него далеко не все получалось на ринге, однако здоровяк многим запомнился своими выступлениями в ринге и ролями в фильмах. Из его фильмографии можно выделить такие фильмы как “Все или ничего”,  ”Большой Стэн” и ”Конан-Варвар”. Его рост составляет 195 см, а вес 157 кг.


Майкл Кларк Дункан


Американский актер, который не раз был номинирован на всевозможные награды и премии, в числе которых "Оскар" и "Золотой глобус", кроме своего таланта обладает недюжей силой и внушительными размерами. Кроме того, с 2009 года Майкл являлся вегетарианцом, что, по его словам, положительно сказалось на здоровье. Наиболее популярными фильмами актера считаются "Зеленая миля", "Царь скорпионов" и "Воскрешение". Актер скончался в 2012 году после сердечного приступа, на тот момент ему было всего 55 лет. Его рост составлял 196 см, а вес 140 кг. Очень жаль, что этот актер покинул мир так рано.


Халк Хоган


Американский телеведущий и актер, чье настоящее имя Терри Джин Боллеа. Один из самых популярных рестлеров прошлого столетия особых успехов в современно кинематографе не добился, но благодаря своей особенной внешности долго оставался на пике популярности. Самыми известными фильмами Халка являются "Рокки 3", "Крутой Уокер" и "Гномео и Джульетта". Летом прошлого года его фото заново было размещено в Зале Славы Рестлинга. Его рост составляет 201 см , а вес 137 кг. Кто бы что не говорил, но многие дети 90-х помнят фильмы этого гиганта, а для многих мальчишек того времени он был настоящим героем, чье имя знали все.


Хафтор Бьернсон


Уроженец Исландии довольно популярный актер, который в прошлом становился многократным победителем и призером турниров "Самый сильный человек Планеты". Самая известная роль Хафтора - роль Григора Клигана по прозвищу "Гора" в знаменитом сериале "Игра Престолов". Кроме этого Актер трижды признавался самым сильным человеком Исландии - в 2010, 2011 и 2012 годах. Хафтор имеет довольно устрашающий внешний вид, хотя по утверждениям является одним из самых добрых людей в мире. Его рост составляет 206 см , а вес 190 кг. Ну вот чем он не гора?


Мартин Форд


Этот британский актер может похвастать по-настоящему атлетическим телосложением - его рост 207 см, а масса тела более 150 кг, основной вес которого приходится на мышцы. Но не всегда Мартин был таким огромным - в юношеском возрасте он был достаточно худощавым, за что его не редко дразнили сверстники. В 20 лет актер понял, что пора это заканчивать и записался в тренажерный зал и с тех пор не расстается с ним, желая стать еще больше. Из фильмов в которых снимался Мартин можно выделить фильм Неоспоримый 4. Действительно бой между героем Мартина и Бойко смотрится эпично.


Нейтон Джонс


Что нам известно про этого силача из Австралии? Да то, что он является чемпионом мира по троеборью (пауэрлифтинг), а так же в прошлом профессиональным рестлером. До начала карьеры Нейтона приговорили к 16 годам тюрьмы за многократные ограбления, и отправившись в тюрьму начал там интересоваться силовыми видами спорта. На счету актера 12 ролей в довольно известных фильмах, среди которых “Троя", "Бесстрашный", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Конан-варвар". Объявляемый рост 213 см, а вес 145 кг.


Майе, Робер


Роберт Майе Канадский профессиональный рестлер на пенсии, ныне актер. Он работал в WWE (World Wrestling Entertainment) в конце 90-х под псевдонимом Куррган и появлялся на ведущих шоу WWE, таких как Главное событие Friday Night, а также Воскресная ночь, жара. С тех пор он был актёром кино и телевидения, а также активно появлялся в таких фильмах, как300, Шерлок Холмс, Бессмертные, Тихоокеанский рубеж и Дэдпул 2; а также сериалы вроде Однажды, Штамм, Американские Боги, а также Академия Амбрелла. Рост этого гиганта 216 см, а вес 159 кг


Далил Сингх Рана


Индийский спортсмен и актер дважды признавался Мистером Индии. До карьеры профессионального рестлера находился на службе в полиции, одновременно занимаясь пауэрлифтингом. "Великий Кали" - так его называли в прошлом, имеет титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WWE, а среди фильмов с его участием числятся "Все или ничего" и "Спасенье королей". Его рост составляет 221 см, а вес 157 кг. Настоящий индийский гигант вызывал шок у зрителей телеэкранов.


Мэттью Макгрори


Этого актера невозможно забыть, если вы видели его в фильме Тима Бертона «Большая рыба» или сериале «Зачарованные». У него был не только гигантский рост, но и самый большой в мире размер ступни — 75 сантиметров! По воспоминаниям тех, кто с ним встречался, пугающее первое впечатление быстро проходило после начала разговора — Мэттью отличался крайне мягким характером. Увы, он скончался в 2005 году на 33-м году жизни от сердечной недостаточности. Его рост составлял 229 см.

Ссылки по теме:
Метки: Видео   актеры   интересно   кино   подборка   топ10   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Shtoppi 5 часов назад
Андре Рене Русимов (фр. André René Roussimoff, 19 мая 1946, Куломье 28 января 1993, VIII округ Парижа), более известный как Андре Гига нт (англ. André the Giant) французский рестлер и актёр болгарско-польского происхождения. Наибольшую известность ему принесли выступления в промоушене World Wide Wrestling Federation/World Wrestling Federation (WWWF/WWF, ныне WWE) с 1973 по 1991 год.
За пределами рестлинга он был наиболее известен по роли великана Феззика в фильме «Принцесса-невеста» 1987 года. После смерти в 1993 году Русимов стал первым членом Зала славы WWF. Позже он стал членом Зала славы Wrestling Observer Newsletter и Зала славы рестлинга; последний описывает его как «одну из самых узнаваемых фигур в мире: как рестлер и как икона поп-культуры».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
fifa666 2 часа назад
Эх, обожаю высоких мужчин. Сама 180, муж 188, но хотелось бы, чтобы был выше. например 195
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид 3 часа назад
А как же Батиста, который Бонда гонял в Спектре? 198 см,130 кг, чемпион мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 3 часа назад
Комментарий к фото
Майкл являлся вегетарианцем, что, по его словам, положительно сказалось на здоровье. Умер от сердечного приступа в возрасте 55 лет. Печаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Актеры хорошие, кроме последнего всех видел в кино, чет захотелось даже пересмотреть "Все или ничего"))) "Я же сказал, что он у меня обделается!")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
scorpick 4 часа назад
Акселерация уже не просто бросается в глаза, она повсеместно! Я сам не маленький, рост 180, в 35-40 лет друзья называли меня Танк Эбботт))) Но смотрю на молодых пацанов, они все наголову выше меня. Причём не палки говно мешать, а вполне развитые, что радует. Только одна проблема. Треть молодежи сердечники...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Lidow

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1585



Другие посты автора
Популярное
Йожика картинки Выпуск 360
Йожика картинки Выпуск 360
СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха
СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха
Набирающие популярность
Мексиканский бурый медведь: Ещё 100 лет назад в Мексике жил особый бурый мишка. К сожалению, люди поздно спохватились
Мексиканский бурый медведь: Ещё 100 лет назад в Мексике жил особый бурый мишка. К...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#авто аварии#полиция#фильм#Автовсячина#знаменитости#шоу бизнес
#автомобили#машина#история#аварии#в мире#кино#здоровые#дети#позитив#Москва
#люди#Юмор#интересно#ДТП#подборка#франция#США#забавно#факты#инцидент
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться