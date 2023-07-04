Самые огромные актеры в мире | ТОП 10 | Интересные факты

Мартин Форд

Этот британский актер может похвастать по-настоящему атлетическим телосложением - его рост 207 см, а масса тела более 150 кг, основной вес которого приходится на мышцы. Но не всегда Мартин был таким огромным - в юношеском возрасте он был достаточно худощавым, за что его не редко дразнили сверстники. В 20 лет актер понял, что пора это заканчивать и записался в тренажерный зал и с тех пор не расстается с ним, желая стать еще больше. Из фильмов в которых снимался Мартин можно выделить фильм Неоспоримый 4. Действительно бой между героем Мартина и Бойко смотрится эпично.