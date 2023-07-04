Художник работает над 3D-портретом Киллиана Мерфи из нити и 78 000 гвоздей

Установив гвозди, Корачевич, наконец, смог перейти к своей специальность — плетению. Точно так же, как и со всеми своими 2D-работами, он ловко намотал черную нить на гвозди. Это создало однородный цвет скульптуры, после чего Корачевич начал перекрещивать нить в ключевых областях, что в конечном итоге привело к появлению непрозрачных теней.