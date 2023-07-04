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Художник работает над 3D-портретом Киллиана Мерфи из нити и 78 000 гвоздей

Художник работает над 3D-портретом Киллиана Мерфи из нити и 78 000 гвоздей

Автор:
04 июля 2023 10:02
Сообщество : Искусство
Метки: string art   Видео   Киллиан Мерфи   Острые козырьки   искусство   творчество   
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При слове «портрет» на ум приходят стандартные художественные принадлежности — краски, карандаши, ластики и ручки. Но оказывается, что с помощью ниток и гвоздей можно добиться результатов не хуже, и доказательство тому лондонский художник Бен Корачевич, который уже много лет занимается стринг-артом и порой тратит сотни часов на создание реалистичных иллюстраций.

Эта (пока еще незавершенная) работа вдохновлена ​​персонажем Томми Шелби (которого играет Киллиан Мерфи) из сериала «Острые козырьки». Корачевич начал работу, сформировав голову из примерно 40 кило воска для лепки и нескольких банок монтажной пены. Покончив со скульптурной частью, он добавил к получившейся голове 78 000 гвоздей. Он наносил их на каждый сантиметр поверхности на относительно равном расстоянии друг от друга.

Установив гвозди, Корачевич, наконец, смог перейти к своей специальность — плетению. Точно так же, как и со всеми своими 2D-работами, он ловко намотал черную нить на гвозди. Это создало однородный цвет скульптуры, после чего Корачевич начал перекрещивать нить в ключевых областях, что в конечном итоге привело к появлению непрозрачных теней.

Пример одной из его 2D-работ:

Хотя бюст все еще находится в работе, он уже обладает удивительной реалистичностью: например, у него есть брови, радужная оболочка и зрачки. Корачевич уже использовал 5000 метров нити, но это еще не конец. Когда этот этап будет завершен, художник собирается залить бюст эпоксидной смолой.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: string art   Видео   Киллиан Мерфи   Острые козырьки   искусство   творчество   
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Kom9ipa 43 минуты назад
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