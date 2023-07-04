Художник работает над 3D-портретом Киллиана Мерфи из нити и 78 000 гвоздей

При слове «портрет» на ум приходят стандартные художественные принадлежности — краски, карандаши, ластики и ручки. Но оказывается, что с помощью ниток и гвоздей можно добиться результатов не хуже, и доказательство тому лондонский художник Бен Корачевич, который уже много лет занимается стринг-артом и порой тратит сотни часов на создание реалистичных иллюстраций.
Эта (пока еще незавершенная) работа вдохновлена персонажем Томми Шелби (которого играет Киллиан Мерфи) из сериала «Острые козырьки». Корачевич начал работу, сформировав голову из примерно 40 кило воска для лепки и нескольких банок монтажной пены. Покончив со скульптурной частью, он добавил к получившейся голове 78 000 гвоздей. Он наносил их на каждый сантиметр поверхности на относительно равном расстоянии друг от друга.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @thestringartguy
Установив гвозди, Корачевич, наконец, смог перейти к своей специальность — плетению. Точно так же, как и со всеми своими 2D-работами, он ловко намотал черную нить на гвозди. Это создало однородный цвет скульптуры, после чего Корачевич начал перекрещивать нить в ключевых областях, что в конечном итоге привело к появлению непрозрачных теней.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @thestringartguy
Пример одной из его 2D-работ:
Хотя бюст все еще находится в работе, он уже обладает удивительной реалистичностью: например, у него есть брови, радужная оболочка и зрачки. Корачевич уже использовал 5000 метров нити, но это еще не конец. Когда этот этап будет завершен, художник собирается залить бюст эпоксидной смолой.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @thestringartguy
Источник: — переведено специально для fishki.net
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