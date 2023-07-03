Тест для знатоков истории всемирной истории и государства Российского

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Данный тест ориентирован на людей, интересующихся историей. Два вопроса из десяти посвящены истории России. Готовы вспомнить верный порядок событий, договоров, войн и революций?
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