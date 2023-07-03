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Тест для знатоков истории всемирной истории и государства Российского

Тест для знатоков истории всемирной истории и государства Российского

Автор:
03 июля 2023 17:46
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   всемирная история   исторические тесты   история   познавательно   российская история   тест   
1812
1
Данный тест ориентирован на людей, интересующихся историей. Два вопроса из десяти посвящены истории России. Готовы вспомнить верный порядок событий, договоров, войн и революций?

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Метки: Тесты   всемирная история   исторические тесты   история   познавательно   российская история   тест   
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12  комментариев
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44
viggi Час назад
Мелочь, а приятно...
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468
mnekrasov 6 минут назад
7 из 10. Выпуск 99
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3k
Gusev Полчаса назад
10 из 10. Лёгкий тест.
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44k
FoxGen Полчаса назад
8 правильных. Не ожидал от себя.
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225
Человече Z 37 минут назад
9/10. С Тувинцами ошибся... Не смертельно.
А тест хорош.
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591
Андрей Рылов 41 минуту назад
На удивление здравый тест! Автору - спасибо.
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3k
Pioner76 55 минут назад
7/10
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313
Наталья Час назад
8 из 10, историей не увлекаюсь и ничего не помню уже...
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11k
ron 2 часа назад
7 из 10. Хороший тест, правильный ))
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Бернгард Кёне

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