533
35
Подборка фотографий сделанных в июне 1973 года.
×
×
11.
6 июня 1973 года. Лос-Анджелес. Уильям Фридкин с продюсером-писателем Уильямом Питером Блатти на съемках «Экзорцист».
15.
20 июня 1973 года. Актеры Джеки-Энн Карр и Ричард Гир в сценической версии мюзикла «Бриолин» в New London Theatre.
24.
24 июня 1973 года. Актеры мюзикла «Бриолин» рекламируют шоу у паба «Принц Уэльский» на Грейт-Куин-стрит, Лондон. Фото Steve Wood.
25.
26 июня 1973 года. Париж. Ален Делон и Жан Габен на съемках фильма «Двое мужчин в большом городе». Фото Jean-Pierre Bonnotte.
28.
27 июня 1973 года. Лондон. Кит Ричардс и Анита Палленберг у здания суда. (Незаконное хранение наркотиков и огнестрельного оружия.)
31.
29 июня 1973 года. Комик Спайк Миллиган возле телецентра BBC во время съемок телекомедии 'Milligan in Summer'. Фото Don Smi.
Источник:
Еще крутые истории!
- 20 медиков рассказали о самых глупых пациентах в своей карьере
- Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил
- Трешовые истории знакомств в Тиндере
- Истории про избалованных и богатеньких детей
- 13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки
Новости партнёров
реклама