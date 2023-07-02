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50&nbsp;лет&nbsp;назад

50 лет назад

Автор:
02 июля 2023 21:12
Метки: история   ретро   фото   
533
35

Подборка фотографий сделанных в июне 1973 года.

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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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Viktor 8 часов назад
Ту-144 разбился 3-го июня.

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