В Китае высокоскоростной трамвай проходит через 19-этажное жилое здание

Линию легкорельсовой дороги провели прямо через жилой дом, а станцию Li Ziba Station расположили на седьмом и восьмом этаже. Изначально был построен дом, но практически с завершением его строительства, было принято решение о строительстве дороги. По словам Е Тяньи, конструктора станции, это было сложной задачей, но они с ней успешно справились.

Но что самое интересное, дом этот так и остался жилым. В этом здании, через которое проходит линия 2, с 1 по 5 этажи расположены магазины, с 9 по 19 этажи - жилые помещения, а средние с 6 по 8 этажи - железнодорожные транзитные зоны.

