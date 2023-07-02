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В Китае высокоскоростной трамвай проходит через 19-этажное жилое здание

В Китае высокоскоростной трамвай проходит через 19-этажное жилое здание

Автор:
02 июля 2023 10:39
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Видео   Китай   город   многоэтажка   трамвай   урбанизм   
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Если вам не повезло на шумных соседей или вы живете рядом с железной дорогой, знайте, жителям многоэтажки в Чунцине (Китай) не повезло еще больше.

Дело в том, что застройка в этой части города слишком плотная, да и рельефа местности сложный. Вот и нашли местные инженеры выход из этой не простой ситуации. И надо отдать должное, получилось у них весьма креативно.


Линию легкорельсовой дороги провели прямо через жилой дом, а станцию Li Ziba Station расположили на седьмом и восьмом этаже. Изначально был построен дом, но практически с завершением его строительства, было принято решение о строительстве дороги. По словам Е Тяньи, конструктора станции, это было сложной задачей, но они с ней успешно справились.


Но что самое интересное, дом этот так и остался жилым. В этом здании, через которое проходит линия 2, с 1 по 5 этажи расположены магазины, с 9 по 19 этажи - жилые помещения, а средние с 6 по 8 этажи - железнодорожные транзитные зоны.

Но жильцы этой достопримечательности отмечают, что уровень шума от поездов практически незаметен. Строители сделали максимум шумоизоляции в жилом секторе. Также есть разница между легкорельсовым транспортом и метро. Колеса легкорельсового транспорта сделаны из резины, а также установлены устройства с низким уровнем шума и вибрации, поэтому звук не такой шумный.


Хотя, с другой стороны, домой добираться гораздо быстрее, вышел из вагона и ты уже в доме!




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Метки: Видео   Китай   город   многоэтажка   трамвай   урбанизм   
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3  комментария
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Не знаю, как-где, но в Краснодаре В СЕРЕДИНЕ ГОРОДА находится военный аэродром летного училища
"Девятка" называют местные
Когда что-то взлетает, на форсаже, стекла трясутся и сигнализации на авто срабатывают
И ничего
Местные, кто живут, уже и не замечают, только разговаривают погромче, когда взлет идет...
.
Человек - не таракан, ко всему привыкнет
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33k
ACU900 Минуту назад
Есть такой анекдот:
Мюллер зашел в свой кабинет и увидел Штирлица, стоящего рядом с открытым сейфом.
- Штирлиц, что вы делаете в моем кабинете?! - подозрительно спросил Мюллер.
- Жду трамвай, - спокойно ответил Штирлиц.
Успокоенный Мюллер вышел из кабинета, но, идя по коридору, подумал:
- Какой, к черту, трамвай в моем кабинете? и вернулся.
Штирлица в кабинете не было.
- Уехал уже, - подумал Мюллер.

Вот если действие фильма "12 мгновений весны" перенести в Китай и в наше время, то это был бы уже не анкдот..
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4k
iovan2011 Час назад
В Женеве давно такой дом стоит)
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