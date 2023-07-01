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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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3.
Лидия Федосеева-Шукшина, Вячеслав Зайцев, Валентина Теличкина и Людмила Савельева во время посещения Московского Дома моды, 1983 год.
7.
Михаил Яншин
Удивительно отзывчивый, добрый, гениальный и скромный актер, который всегда помогал другим. Все его роли - большие и маленькие шедевры!
11.
Никита Михалков, Марчелло Мастроянни, Елена Сафонова, Станислав Говорухин и Алексей Жарков на Приморском бульваре, 1988 год
12.
Борис Щербаков и Владимир Гостюхин на вручении Государственных премий СССР деятелям литературы, искусства и архитектуры, 1985 год
18.
Ян Арлазоров проводит забавный аукцион карикатур для жителей Тушинского района столицы, 1989 год
19.
Участники белорусского ансамбля «Песняры» и специалисты-искусствоведы обсуждают эскизы костюмов для выступления, 1976 год
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Борис Щербаков, Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова отдыхают в перерыве между съемками фильма «Берег», 1983 год
Последняя совместная работа режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова. Действие фильма происходит во время войны и в наши дни. Наталья Белохвостикова играет в фильме сразу две роли - Эмму Герберт в молодости и в зрелости. Это одна из её лучших актёрских работ. В зрительском опросе «Советского экрана» Белохвостикова заняла 2-ое место среди актрис, а фильм был признан лучшим военно- патриотическим фильмом 1984 года.
23.
Актриса театра и кино Ольга Битюкова, 1980-е годы
В 70-е — 80-е годы эта актриса была настоящей звездой, а всё благодаря таким фильмам, как «Москва-Кассиопея», «Каникулы Кроша» и «Зимний вечер в Гаграх».
24.
Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян на ХIII съезде Всероссийского театрального общества, 1975 год
27.
Александр Лазарев в роли Деда в спектакле по пьесе А. Казанцева «И порвётся серебряный шнур», 1982 год
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