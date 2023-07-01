22.

Последняя совместная работа режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова. Действие фильма происходит во время войны и в наши дни. Наталья Белохвостикова играет в фильме сразу две роли - Эмму Герберт в молодости и в зрелости. Это одна из её лучших актёрских работ. В зрительском опросе «Советского экрана» Белохвостикова заняла 2-ое место среди актрис, а фильм был признан лучшим военно- патриотическим фильмом 1984 года.