Дребезжащий фальцет и бархатный баритон Тайни Тима

В его образе есть что-то от мима, бродячего клоуна и последнего Джокера. И такой коктейль легко объяснить, поскольку этот человек был певцом и актёром. Но очень необычным.
Герберт Хаури родился в 1932 году в Нью-Йорке в семье ливанского эмигранта и польской еврейки. Дети от смешанных браков нередко получаются красивыми экзотической красотой. Но Герберта сложно назвать красивым в классическом понимании этого слова. И для построения карьеры он решил использовать экзотичность. Ведь Герберт был одновременно смешон и комичен и мрачно красив.
Хаури позаимствовал псевдоним у персонажа Диккенса «Рождественская песнь» Тайни Тима – трогательного больного малыша, которого жадный Скрудж всё же спас от смерти.
И ринулся покорять музыкальный олимп, предварительно практически виртуозно овладев редким инструментом – укулеле – гавайской четырёхструнной гитарой. Сначала это были частные вечеринки и шоу, кафе и бары. Параллельно Тайни Тим участвовал во всевозможных конкурсах талантов. И удача улыбнулась дебютанту: в 1968 году он появился в шоу Эда Салливана – передаче, в которой Эд открывал новые таланты.
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Неожиданно необычный готический высокий артист со странной причёской и дребезжащим комическим фальцетом зашёл публике. В этом же году Герберт снялся в фильме «Ты есть то, что ты ешь». Это был успех, и Тайни Тим стал не только давать концерты, но и гастролировать, купаясь в лучах славы и любви поклонников. Он приобрёл немало фанатов и в среде богемы города (это он – студент-недоучка, о карьере музыканта которого родители и слышать не хотели).
В 1968 году вышел его дебютный альбом, песня с которого «Tiptoe Through the Tulips» сделала артиста звездой. Следующий год оказался ещё более плодотворным: Тим и два альбома выпустил, и женился. Бракосочетание с избранницей Викторией Мэй Бадингер транслировалось в том же шоу. И по самым скромным расчётам его посмотрели около 40 млн зрителей.
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Следующие 15 лет он пел и гастролировал. В основном этом были народные английские песни, которых он знал несколько тысяч, либо его собственные произведения, которые Тим стилизовал в фольклорном стиле. Пел он не только характерным фальцетов. В репертуаре певца есть и произведения, исполненные выразительным баритоном.
В подлунном мире ничто не вечно. И популярность Тайни Тима пошла на спад. Чтобы продержаться на плаву, ему даже пришлось на несколько месяцев прибиться к бродячему цирку (вот она, характерная небрежность бродячего клоуна).
Но в 1995 году случился новый виток в карьере. Благодаря диджею Говарду Стерну, который неоднократно приглашал Тима на свои шоу. У артиста вышли два альбома. Но счастье оказалось недолгим.
В 1996 году Тим ушёл. Ушёл как истинный артист. Во время фестиваля укулеле в Массачусетсе он почувствовал себя плохо. Но допел свою фирменную песню, ушёл со цены и скончался через час от сердечного приступа.
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Как вам этот артист, его образ и манера исполнения?
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урод по нашему
америка это любит
чем уродливее ,тем веселее
цирк у пиндосов и в России это совершенно разные цирки.
советую узнать, что такое "шоу фриков" на самом деле.