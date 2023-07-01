Дребезжащий фальцет и бархатный баритон Тайни Тима

Неожиданно необычный готический высокий артист со странной причёской и дребезжащим комическим фальцетом зашёл публике. В этом же году Герберт снялся в фильме «Ты есть то, что ты ешь». Это был успех, и Тайни Тим стал не только давать концерты, но и гастролировать, купаясь в лучах славы и любви поклонников. Он приобрёл немало фанатов и в среде богемы города (это он – студент-недоучка, о карьере музыканта которого родители и слышать не хотели).