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Дребезжащий фальцет и бархатный баритон Тайни Тима

Дребезжащий фальцет и бархатный баритон Тайни Тима

Автор:
01 июля 2023 19:38
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Tiny Tim   artist   Герберт Хаури   Музыка   Тайни Тим   манера   песня   произведение   укулеле   фальцет   
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В его образе есть что-то от мима, бродячего клоуна и последнего Джокера. И такой коктейль легко объяснить, поскольку этот человек был певцом и актёром. Но очень необычным.

Герберт Хаури родился в 1932 году в Нью-Йорке в семье ливанского эмигранта и польской еврейки. Дети от смешанных браков нередко получаются красивыми экзотической красотой. Но Герберта сложно назвать красивым в классическом понимании этого слова. И для построения карьеры он решил использовать экзотичность. Ведь Герберт был одновременно смешон и комичен и мрачно красив.

Хаури позаимствовал псевдоним у персонажа Диккенса «Рождественская песнь» Тайни Тима – трогательного больного малыша, которого жадный Скрудж всё же спас от смерти.

И ринулся покорять музыкальный олимп, предварительно практически виртуозно овладев редким инструментом – укулеле – гавайской четырёхструнной гитарой. Сначала это были частные вечеринки и шоу, кафе и бары. Параллельно Тайни Тим участвовал во всевозможных конкурсах талантов. И удача улыбнулась дебютанту: в 1968 году он появился в шоу Эда Салливана – передаче, в которой Эд открывал новые таланты.

Неожиданно необычный готический высокий артист со странной причёской и дребезжащим комическим фальцетом зашёл публике. В этом же году Герберт снялся в фильме «Ты есть то, что ты ешь». Это был успех, и Тайни Тим стал не только давать концерты, но и гастролировать, купаясь в лучах славы и любви поклонников. Он приобрёл немало фанатов и в среде богемы города (это он – студент-недоучка, о карьере музыканта которого родители и слышать не хотели).

В 1968 году вышел его дебютный альбом, песня с которого «Tiptoe Through the Tulips» сделала артиста звездой. Следующий год оказался ещё более плодотворным: Тим и два альбома выпустил, и женился. Бракосочетание с избранницей Викторией Мэй Бадингер транслировалось в том же шоу. И по самым скромным расчётам его посмотрели около 40 млн зрителей.

Следующие 15 лет он пел и гастролировал. В основном этом были народные английские песни, которых он знал несколько тысяч, либо его собственные произведения, которые Тим стилизовал в фольклорном стиле. Пел он не только характерным фальцетов. В репертуаре певца есть и произведения, исполненные выразительным баритоном.

В подлунном мире ничто не вечно. И популярность Тайни Тима пошла на спад. Чтобы продержаться на плаву, ему даже пришлось на несколько месяцев прибиться к бродячему цирку (вот она, характерная небрежность бродячего клоуна).

Но в 1995 году случился новый виток в карьере. Благодаря диджею Говарду Стерну, который неоднократно приглашал Тима на свои шоу. У артиста вышли два альбома. Но счастье оказалось недолгим.

В 1996 году Тим ушёл. Ушёл как истинный артист. Во время фестиваля укулеле в Массачусетсе он почувствовал себя плохо. Но допел свою фирменную песню, ушёл со цены и скончался через час от сердечного приступа.

Как вам этот артист, его образ и манера исполнения?

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Метки: Tiny Tim   artist   Герберт Хаури   Музыка   Тайни Тим   манера   песня   произведение   укулеле   фальцет   
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15  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Он скорее не Джокер, а пингвин
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1k
OnLyMiD 18 минут назад
Ничего мерзкого, но не мое. Надеюсь людям хватает ума, не вязать такой тип вокала с гомосятиной. Вот топовый фальцет, кстати.
Ссылка www.youtube.com
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4k
bgv 37 минут назад
обычный фрик
урод по нашему
америка это любит
чем уродливее ,тем веселее
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142
Александр Кузнецов 41 минуту назад
Больше похож на Грю из мульта "Гадкий Я".
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10k
Бритва 42 минуты назад
музыка для самого утончённого вкуса. кто уже прослушал вообще всё и ищет извращений. но ещё не опустился до русского репа.
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70
Сергей Салем 58 минут назад
Я с 12 лет считаю себя меломанов, слушаю музыку разных направлений, но по моему, это очень мерзко и противно. Но прям подходит под реалии современной европейской культуры - это отвратительно, но в этом его свобода. Его голос также похож на музыку, как педофилия и зоофилия на нормальные сексуальные отношения.
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2k
khvatich 2 часа назад
Вокал, ни о чём! Мерзко, притворяться уродом всю...!
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