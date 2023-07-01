Пингелап – тихоокеанский остров чёрно-белых цветов

Ахроматопсией – отсутствием восприятия цвета страдают преимущественно мужчины. Тогда как женщины являются носителями дефектного гена. При этом если родители здоровы, но являются его носителями, то с вероятностью 25% их ребёнок может родиться с ахроматопсией.

Самих островитян с дефектом зрения всё устраивает, ведь сравнивать им не с чем, а другой жизни они не знают.