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Пингелап – тихоокеанский остров чёрно-белых цветов

Пингелап – тихоокеанский остров чёрно-белых цветов

Автор:
01 июля 2023 17:59
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Отсутствие   Пингелап   ахроматопсия   ген   дефект   зрение   монохроматизм   наследственность   остров   цвет   
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Помимо человека цветным зрением могут похвастаться лишь некоторые высшие приматы. Известно, что женщины различают оттенки лучше по сравнению с представителями сильной половины. А жители острова в Тихом океане под названием Пингелап, который относится к Микронезии, такой способностью похвастаться не могут.

Монохроматизмом – неспособностью различать цвета, страдают не все, но многие (примерно каждый десятый) жители островка, площадь которого всего 1,8 квадратных километра. Этих людей можно назвать цветослепыми, ведь им недоступны красоты окружающего мира в красках. Помимо монохроматизма, который в такой количестве больше нигде не зафиксирован, они с трудом переносят яркий солнечный свет и лучше видят в сумерках, нежели днём.

Как так вышло, что пингелапцы оказались лишены простой радости, доступной населению всего остального мира – видеть его разноцветным? Исследователи выяснили, что в 1775 году на остров обрушился смертоносный тайфун, почти уничтоживший островитян. Оставшиеся в живых два десятка человек и стали предками современных жителей. Среди них был как минимум один носитель мутировавшего гена.

По причине закрытости, удалённости острова, местных религиозных убеждений и ограниченного количества жителей близкородственные браки между ними неизбежны. В результате наблюдается в действии так называемый эффект бутылочного горлышка. В генетике под этим термином понимается сокращение генофонда популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение её численности. Эффект обычно наблюдается в случае с животными, но островные популяции людей тоже могут его демонстрировать.

Ахроматопсией – отсутствием восприятия цвета страдают преимущественно мужчины. Тогда как женщины являются носителями дефектного гена. При этом если родители здоровы, но являются его носителями, то с вероятностью 25% их ребёнок может родиться с ахроматопсией.

Самих островитян с дефектом зрения всё устраивает, ведь сравнивать им не с чем, а другой жизни они не знают.

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Метки: Отсутствие   Пингелап   ахроматопсия   ген   дефект   зрение   монохроматизм   наследственность   остров   цвет   
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1  комментарий
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iskra Полчаса назад
Все люди разные. У некоторых зрение пониженное,у кого-то обоняния нет. Это не значит , что они хуже,или что у них жизнь хуже,просто живут по другому.
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