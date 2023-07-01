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В Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв

В Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв

Автор:
01 июля 2023 10:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Китай   в мире   взрыв   завод   новости   происшествие   
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В провинции Цзянси на юго-востоке Китая произошёл взрыв на одном из заводов компании Jiangxi Qiantai New Materials. На месте работают экстренные службы.

Взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Цзянси. Предварительно, пожар возник из-за вспыхнувшего силиконового масла.

По информации местных оперслужб, с предприятия уже эвакуировали всех сотрудников, пожарные пытаются локализовать огонь.


Завод Jiangxi Qiantai New Materials Co Ltd. специализируется на обработке и производстве серы и фосфора.

Источник:

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Метки: Китай   в мире   взрыв   завод   новости   происшествие   
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