В Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв

В провинции Цзянси на юго-востоке Китая произошёл взрыв на одном из заводов компании Jiangxi Qiantai New Materials. На месте работают экстренные службы.
Взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Цзянси. Предварительно, пожар возник из-за вспыхнувшего силиконового масла.
Источник:
По информации местных оперслужб, с предприятия уже эвакуировали всех сотрудников, пожарные пытаются локализовать огонь.
Источник:
Завод Jiangxi Qiantai New Materials Co Ltd. специализируется на обработке и производстве серы и фосфора.
Источник:
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых