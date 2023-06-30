25 удивительных фото обо всем на свете

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Метеорит, старше Солнечной системы, автоматы, торгующие картошкой, самый маленький на свете пистолет и прочие интересные штуки, которые далеко не каждый день увидишь.
1. Это швейцарский мини-револьвер, самый маленький рабочий револьвер в мире: он всего пять сантиметров в длину и полностью запрещен в Соединенных Штатах
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2. Это Чандра Бахадур Данги, самый низкий человек в истории: его рост составлял всего 54,5 см.
3. Вот он рядом с Султаном Кёсеном, самым высоким человеком в мире: рост Султана 251 сантиметр
8. У побережья Нагасаки в Японии есть заброшенный остров: он называется островом Хасима, и раньше на нем проживало более 5000 человек. Он был заброшен в 1970-х годах
12. Это Peel P50, самый маленький автомобиль в истории: его размеры составляли 137 см в длину, 104 в ширину и 119 в высоту
13. Мурчисонский метеорит, найденный в Австралии, сформировался более 7 миллиардов лет назад, а значит он более чем на 2 миллиарда лет старше Солнечной системы
14. И раз уж мы о метеоритах, вот как выглядит крошечный метеорит рядом с американским четвертаком
15. Одно из самых нелепых изобретений 19-го века: «массовый бритвенный станок», предназначенный для одновременного бритья нескольких мужчин
23. Линии электропередач на озере Пончартрейн, штат Луизиана, США, просто и ясно демонстрируют шарообразность Земли
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну просто огт ЧЕГО ОТТАЛКИВАЛИСЬ? С ЧЕМ сравнивали???
Ни фигасе, шарик наш мальнький...
А он точно больше Луизианы?