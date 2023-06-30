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25 удивительных фото обо всем на свете

25 удивительных фото обо всем на свете

Автор:
30 июня 2023 23:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   Разное   Фотоподборка   интересно   познавательно   удивительное рядом   
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Метеорит, старше Солнечной системы, автоматы, торгующие картошкой, самый маленький на свете пистолет и прочие интересные штуки, которые далеко не каждый день увидишь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   Разное   Фотоподборка   интересно   познавательно   удивительное рядом   
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7  комментариев
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29k
Юрьевич Час назад
да... вид у мужиков напряжённый

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6k
Андрей Крылов 6 минут назад
Пост - дерльмо. перепосченное из такогно же дерломогого и тупогшо донельзя пендосскаого ргесурса. Спасибо. ПРобюлевался на то, что могогло бы быть и интеречссным, елси бы автор зоть чуток думал совей головой, а не просто лайкодрочерствовал тупо и мерзко.
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11k
Злобный 50 минут назад
Росто объясните КАК это ПОСЧИТАЛИ, если на тот момент НЕ СУЩЕСТВОВАЛО Солнечной системы???

Ну просто огт ЧЕГО ОТТАЛКИВАЛИСЬ? С ЧЕМ сравнивали???

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11k
DumDum Час назад
Как можно говорить, что это - фото обо всём на свете и не выложить сиськи?
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14k
Алексей Час назад
"Линии электропередач на озере Пончартрейн, штат Луизиана, США, просто и ясно демонстрируют шарообразность Земли"

Ни фигасе, шарик наш мальнький...
А он точно больше Луизианы?
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75k
Viktor 2 часа назад
Так лошадь кудрявая или курчавая?
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Porky Pig

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