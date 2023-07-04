18 девушек показали, насколько разными они могут быть на фото

Несколько девушек показали, какими разными они могут быть. Героини подборки продемонстрировали, как можно всего за несколько секунд превратиться из красавицы в чудовище.
В мире господства социальных сетей, где пользователи озабочены своей внешностью, иногда хочется наконец расслабиться и сбросить этот груз необходимости быть идеальными. Так и решили девушки из подборки и доказали, что всего лишь ракурс и подходящее выражение лица могут не только сделать из любой красавицы монстра, но ещё и повеселить всех вокруг. Мгновенное перевоплощение через… три… два… один!
Магическое преображение
Что можно увидеть, случайно включив фронталку
Как будто между первым и вторым фото разница в 30 лет.
Время принять ванну
— Это один и тот же человек??
— Сила макияжа.
Я всё ещё милая?
Разница между двумя фото в секунду
Я новичок, но быстро учусь
Когда ты просыпаешься с полным мочевым пузырем и бежишь в ванную в 6:32 утра.
Желаю всем хороших выходных
Насколько у меня получилось?
Из принцессы Диснея в злодейку
Вау, у тебя действительно большие глаза. Кажется, эта улыбка говорит: «Я смотрю, как ты спишь».
Первый и второй день похода
Настоящая Белоснежка
Парное превращение в монстров
Я не знаю почему, но это фото выглядит как из 2000-х…
Преображение в Гринча
Это весело
Прямо как из ужастика
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