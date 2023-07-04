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18 девушек показали, насколько разными они могут быть на&nbsp;фото

18 девушек показали, насколько разными они могут быть на фото

Автор:
04 июля 2023 07:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   девушки   лицо   подборка   ракурс   
1891
18

Несколько девушек показали, какими разными они могут быть. Героини подборки продемонстрировали, как можно всего за несколько секунд превратиться из красавицы в чудовище.

В мире господства социальных сетей, где пользователи озабочены своей внешностью, иногда хочется наконец расслабиться и сбросить этот груз необходимости быть идеальными. Так и решили девушки из подборки и доказали, что всего лишь ракурс и подходящее выражение лица могут не только сделать из любой красавицы монстра, но ещё и повеселить всех вокруг. Мгновенное перевоплощение через… три… два… один!

Магическое преображение

×
×

Что можно увидеть, случайно включив фронталку

Как будто между первым и вторым фото разница в 30 лет.

Время принять ванну

— Это один и тот же человек??

— Сила макияжа.

Я всё ещё милая?

Разница между двумя фото в секунду

Я новичок, но быстро учусь

Когда ты просыпаешься с полным мочевым пузырем и бежишь в ванную в 6:32 утра.

Желаю всем хороших выходных


Насколько у меня получилось?

Из принцессы Диснея в злодейку

Вау, у тебя действительно большие глаза. Кажется, эта улыбка говорит: «Я смотрю, как ты спишь».

Первый и второй день похода

Настоящая Белоснежка

Парное превращение в монстров

Я не знаю почему, но это фото выглядит как из 2000-х…

Преображение в Гринча

Это весело

Прямо как из ужастика

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Метки: Юмор   в мире   девушки   лицо   подборка   ракурс   
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7  комментариев
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14k
Antique computer 2 часа назад
Ну и нахера они это показали? Понятно же, что им нужно приложить очень много усилий, чтобы обмануть окружающих и начать выглядеть так, как на фотке слева.
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10k
Copycat 15 минут назад
многим можно просто с и без макияжа фото делать
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9k
hairov Час назад
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7k
Echo Час назад
И не бояться же, вдруг в этот самый момент и переклинит
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877
Шурман Час назад
Мама это моя будущая жена . А сколько ей лет ? 35 фу старая . Мама но она выглядит на 25 , так она еще и хитрая :)
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5k
Горожанин Час назад
Форма и содержание.
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15
Ден Час назад
Ожидание-реальность
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