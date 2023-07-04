18 девушек показали, насколько разными они могут быть на фото

В мире господства социальных сетей, где пользователи озабочены своей внешностью, иногда хочется наконец расслабиться и сбросить этот груз необходимости быть идеальными. Так и решили девушки из подборки и доказали, что всего лишь ракурс и подходящее выражение лица могут не только сделать из любой красавицы монстра, но ещё и повеселить всех вокруг. Мгновенное перевоплощение через… три… два… один!

Магическое преображение