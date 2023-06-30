В Московском зоопарке у карликового бегемота Ксюши появился уличный вольер

Новый просторный вольер оборудован бассейном, зоной для кормления, навесом и зеленой поляной для выгула.
Летний вольер площадью 240 квадратных метров расположен в экспозиции "Животные Африки" и примыкает к крытому павильону, где постоянно живет бегемотиха.
На строительство летней резиденции ушло несколько месяцев. В бассейне бегемотиха может поплавать, а под специальным навесом или в тени деревьев и кустарников будет комфортно отдыхать в знойные дни. Доступ к уличному вольеру у нее всегда открыт.
Для успешной адаптации животного создают максимально комфортные условия. Например, сотрудники зоопарка регулярно орошают землю водой и раскладывают повсюду корм. Питается Ксюша свежими овощами и фруктами, а также салатом и сельдереем, любит свежую траву.
После похолодания ее постоянным местом обитания станет закрытый теплый вольер, который был обновлен в октябре прошлого года. Внутри него тоже есть бассейн.
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