В Московском зоопарке у карликового бегемота Ксюши появился уличный вольер

Летний вольер площадью 240 квадратных метров расположен в экспозиции "Животные Африки" и примыкает к крытому павильону, где постоянно живет бегемотиха.

На строительство летней резиденции ушло несколько месяцев. В бассейне бегемотиха может поплавать, а под специальным навесом или в тени деревьев и кустарников будет комфортно отдыхать в знойные дни. Доступ к уличному вольеру у нее всегда открыт.

Для успешной адаптации животного создают максимально комфортные условия. Например, сотрудники зоопарка регулярно орошают землю водой и раскладывают повсюду корм. Питается Ксюша свежими овощами и фруктами, а также салатом и сельдереем, любит свежую траву.

После похолодания ее постоянным местом обитания станет закрытый теплый вольер, который был обновлен в октябре прошлого года. Внутри него тоже есть бассейн.