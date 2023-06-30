FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14244 поста • 1674 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Московском зоопарке у карликового бегемота Ксюши появился уличный вольер

В Московском зоопарке у карликового бегемота Ксюши появился уличный вольер

Автор:
30 июня 2023 18:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бегемот   г. Москва   животные   зоопарки   московский зоопарк   
161
1

Новый просторный вольер оборудован бассейном, зоной для кормления, навесом и зеленой поляной для выгула.

Летний вольер площадью 240 квадратных метров расположен в экспозиции "Животные Африки" и примыкает к крытому павильону, где постоянно живет бегемотиха.


На строительство летней резиденции ушло несколько месяцев. В бассейне бегемотиха может поплавать, а под специальным навесом или в тени деревьев и кустарников будет комфортно отдыхать в знойные дни. Доступ к уличному вольеру у нее всегда открыт.


Для успешной адаптации животного создают максимально комфортные условия. Например, сотрудники зоопарка регулярно орошают землю водой и раскладывают повсюду корм. Питается Ксюша свежими овощами и фруктами, а также салатом и сельдереем, любит свежую траву.


После похолодания ее постоянным местом обитания станет закрытый теплый вольер, который был обновлен в октябре прошлого года. Внутри него тоже есть бассейн.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   бегемот   г. Москва   животные   зоопарки   московский зоопарк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62
Ясен Пень 3 часа назад
Как же я рад за карликового бегемота Ксюшу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 3 часа назад
Ну вот! Есть же нормальные новости!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичанин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8216



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#позитив#аварии#авто аварии#история#полиция#Жизнь#знаменитости
#автомобили#Юмор#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#США#истории#собака#Китай
#автомир#животные#люди#в мире#кино#Россия#подборка#улыбнуло#забавно#факты
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться