20 медиков рассказали о самых глупых пациентах в своей карьере

Оказывается, здравый смысл далеко не так распространен, как казалось (и хотелось бы), и благодаря магии интернета мы можем убедиться в этом самостоятельно. Пользователь Reddit попросил медицинских работников рассказать о пациентах, которые поразили их своей глупостью — до такой степени, что заставили задуматься «Как эти люди вообще умудрились дожить до своего возраста?». Вот что те ответили.
1. «В прошлом я работал техником, обслуживающим аппараты с медицинским кислородом, и в основном выезжал на дом. Один парень был на очень высокой концентрации; дыша обычным воздухом, он практически вообще не получал кислорода. Ему требовались 2 сверхмощных машины, работающих одновременно в связке, чтобы едва выжить. Ему и его жене это объясняли множество раз, до тошноты, и после каждого разговора они подписывали полный набор документов.
Они отключали одну машину, потому что решали, что она слишком громкая. Он снимал маску, потому она показалась ему слишком холодной. Она отсоединяла шланг, потому что решала, что он мешает. И так далее, и тому подобное, буквально всё, что только можно было придумать, что бы ограничило или полностью отрезало ему потребление кислорода.
Затем, когда у него начиналась реакция на отсутствие кислорода, они паниковали и звонили в нашу службу экстренной помощи. Я жил всего в 5 минутах ходьбы, прямо возле станции скорой помощи/пожарной части, и мне всегда звонили «починить» машины в любое время дня и ночи, 3-7 дней в неделю. Они отказывались звонить в 911, потому что «не хотели закатывать сцену».
Это продолжалось целую вечность, более 18 месяцев, пока у него не начались проблемы со сном, и однажды ночью он выключил машины, после чего снова лег спать. Прошли годы, а я все еще вижу его жену в городе, и она всегда смотрит на меня так, как будто это я его убил».
2. «Я оптометрист. Если бы мне давали пять центов каждый раз, когда кто-то говорит, что использует мочу вместо глазных капель, у меня было бы сейчас 0,10 доллара. Это немного, но все еще странно, что это произошло дважды».
3. «Я работаю в неотложке, и у меня полно историй. Например, меня абсолютно ошарашила женщина, которую сестра привезла с жалобами на тазовые спазмы и трехмесячную аменорею. О чудо, она оказалась беременна.
Ее сестра говорит мне, что пациентка спит со строителями из Бразилии, которые строят жилой комплекс по соседству.
Я спрашиваю, есть ли у них вопросы.
Пациентка спросила меня, будет ли ее ребенок говорить на испанском, когда родится.
После долгой паузы, пока ее сестра буравила взглядом потолок, я сказал ей: «Нет, потому что в Бразилии говорят по-португальски».
Пациентка, кажется, облегченно выдохнула, и сестра вытолкнула ее из отделения неотложной помощи, прежде чем я успел ее выписать».
4. «Я работаю в неотложке: 35-летняя женщина пришла с отеком правой челюсти/шеи. «Наверное, это потому, что вчера я съела немного мяса, и мое тело теперь на него реагирует»… 10 минут спустя: «Ой, да, еще я случайно проглотила пчелу, и она ужалила меня прямо перед тем, как это произошло. Извините, совсем забыла сказать».
5. «Не я, но моя жена, ветеринар: у нее был клиент, который разозлился на нее, потому что он не знал, что не сможет заняться разведением после кастрации собаки».
6. «Количество людей, которые на моих глазах умирали от ковида, отказываясь верить в его существование, просто ошеломляет».
7. «Однажды мне в руки попала история болезни человека, который пришел с ожогом глаза. Он сказал доктору, что прочитал в Интернете, что теплое молоко может помочь при раздражении, а у него как раз болели глаза. Итак, он вскипятил молоко, а затем влил его себе в глаза».
8. «Я работал в неотложке. Каждый день. Каждый день приходят люди, и ты недоумеваешь, как им удавалось так долго избегать смерти.
Один из худших примеров, когда к нам пришел парень. У него была сестра-близнец. Он сказал нам, что ему нужно провериться на ЗППП, потому что, видите ли, его сестра только что заразилась. Нам, конечно же, пришлось спросить, занимался ли он с ней сексом, и он сказал, что нет, но они же близнецы, так что если с ней что-то не так, с ним тоже. После коллективного вздоха облегчения, что это не какая-то там инцестуальная дичь, нам пришлось объяснить ему, что это так не работает».
9. «У меня был пациент, взрослый мужчина, которому нужно было поставить катетер Фолея. Его мать была в комнате, и они жили вместе где-то в глуши. Я сообщил им обоим, что врач сказал поставить ему катетер, рассказал, как он работает и зачем он нужен. Его мать заявила: «Ну, он все еще девственник, и я не уверена, что хочу, чтобы его лишили девственности в больнице».
10. «К нам в родовое поступила рожающая женщина без дородового ухода.
Акушер-гинеколог во время сбора анамнеза: «Есть ли у вас аллергии?»
Пациентка: «Да, у меня аллергия на воду»
Врач: «…Хорошо… какая у вас бывает реакция на воду?»
Пациентка: «Ой, я от нее хочу писать».
Дамочка, это не баг, а фича…»
11. «Это был один из самых забавных, но в то же время милых случаев; я был студентом, проходил практику по андрологии/репродуктивному здоровью.
Врач: «Значит, вы пытаетесь завести детей, но у вас не получается. Так, а у вас есть еще дети?»
Пациент: «Да, доктор, есть один».
Врач: «Хорошо, тогда нам нужно сделать то-то и это»
Пациент: «Хорошо, отлично»
Затем его осматривают и прочее, после чего он уходит.
Через пару секунд он снова стучит в дверь и говорит: «Здравствуйте, доктор, моя жена сказала мне, что вам важно знать, что мой сын усыновлен, но для меня это не имеет значения, я всегда считал его своим сыном!»
12. «Я ветеринар. Пару лет назад владелец принес своего молодого кота с жалобами на вялость. Помимо того, что вес был немного ниже нормы, обследование ничего не показало, поэтому я задал пару вопросов о диете кошки:
Я: «Чем вы кормите кошку?»
Владелец: [модный в интернете бренд натурального корма]
Я: «Как у него с аппетитом? Он доедает то, что вы ему даете?»
Владелец: «Да, он всегда все съедает».
Я: «Сколько вы ему даете?»
Владелец: «1/2 стакана».
Я: «Один или два раза в день?»
Владелец: «Раз в 3 или 4 дня».
Я: «........ Вы кормите своего кота только два раза в неделю?»
Владелец: «Я верю в более естественный подход к кормлению, и, исходя из моих исследований, именно так часто едят кошки в дикой природе».
Этот владелец медленно морил свою кошку голодом, основываясь на какой-то идиотской идее, которую он сам же и придумал, посмотрев National Geographic. Мне пришлось объяснять ему, что домашние кошки не тигры, и что маленькие дикие кошки едят 10-20 раз в день небольшими порциями. Сюрприз-сюрприз: вялость и вес кошки улучшились благодаря регулярному кормлению».
13. «Пришел пациент с ожогами лица, которые получил, потому что курил в кислородной маске... дважды... за одну неделю...»
14. «Я работал помощником ветеринара. Женщина наорала на меня и моего ветеринара за то, что ей сказали, что собаку по закону необходимо прививать от бешенства. Она сказала, что вакцина против бешенства вызывает аутизм у собак и делает щенков глупыми.
Примечание: через 3 недели ее щенок умер от парвовируса. Сразу же после этого она взяла еще одного и не провела очистку дома. Еще двое умерли в последующие месяцы. Службе контроля за животными и местным властям пришлось вмешаться».
15. «Я был практикующим хирургом. Мужчина поступил ко мне с маленькой кеглей для боулинга в заднице… уже в третий раз».
16. «Моя мама акушер-гинеколог, работает в этой области более 30 лет. Истории, которые я слышу от нее, поражают меня до глубины души. У нее была пациентка, беременная вторым ребенком, которая искренне верила, что маленькие кусочки ее органов проходят через пуповину к младенцам, и так они получают свои органы».
17. «Я слышала историю об одной пациентке, которой доходчиво объяснили, что она не может пропустить сеанс лучевой терапии, просто потому что занята, и ей нужно сообщить нам, если она не может прийти на прием.
Один раз она не могла прийти. Поэтому она отправила свою *сестру-близняшку * на лучевую терапию вместо себя. Та ответила утвердительно на все вопросы, связанные с удостоверением личности. У них был один и тот же день рождения и т.д.
Подмену заметили, когда рентгенологи не смогли сопоставить ее с компьютерной томографией. Потому что на КТ была женщина, перенесшая мастэктомию, а у «пациентки» обе груди были на месте».
18. «Больной сахарным диабетом с язвами на ногах, которые постоянно инфицировались множеством различных кишечных микробов. Оказалось, что он засовывал ногу в унитаз и чистил открытые язвы туалетным ершиком».
19. «Мама иногда подрабатывала медсестрой в родовом отделении, и она встретила там кучу женщин, которые не знали, что ребенок выйдет из их влагалищ. Вообще понятия не имели. Мама обычно говорила им что-то вроде «Через что попал, через то и выйдет, дорогая моя». Это был конец 90-х начало 2000-х».
20. «Буквально вчера одному ребенку потребовалось переливание крови. Мать отказывалась, потому что боялась, что ребенок может быть вакцинирован путем переливания».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил
- 13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки
- Правдивая история про Лёху
- Трешовые истории знакомств в Тиндере
- Истории про избалованных и богатеньких детей
До тебя когда-нибудь дойдёт что НУЖНО редактировать текст после гуглоперевода?