20 медиков рассказали о самых глупых пациентах в своей карьере

1. «В прошлом я работал техником, обслуживающим аппараты с медицинским кислородом, и в основном выезжал на дом. Один парень был на очень высокой концентрации; дыша обычным воздухом, он практически вообще не получал кислорода. Ему требовались 2 сверхмощных машины, работающих одновременно в связке, чтобы едва выжить. Ему и его жене это объясняли множество раз, до тошноты, и после каждого разговора они подписывали полный набор документов.

Они отключали одну машину, потому что решали, что она слишком громкая. Он снимал маску, потому она показалась ему слишком холодной. Она отсоединяла шланг, потому что решала, что он мешает. И так далее, и тому подобное, буквально всё, что только можно было придумать, что бы ограничило или полностью отрезало ему потребление кислорода.

Затем, когда у него начиналась реакция на отсутствие кислорода, они паниковали и звонили в нашу службу экстренной помощи. Я жил всего в 5 минутах ходьбы, прямо возле станции скорой помощи/пожарной части, и мне всегда звонили «починить» машины в любое время дня и ночи, 3-7 дней в неделю. Они отказывались звонить в 911, потому что «не хотели закатывать сцену».

Это продолжалось целую вечность, более 18 месяцев, пока у него не начались проблемы со сном, и однажды ночью он выключил машины, после чего снова лег спать. Прошли годы, а я все еще вижу его жену в городе, и она всегда смотрит на меня так, как будто это я его убил».