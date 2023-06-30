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Птица с безумным взглядом и мандариновым ароматом

Птица с безумным взглядом и мандариновым ароматом

Автор:
30 июня 2023 13:33
Сообщество : Животные
Метки: Ареал   аромат   большая конюга   мандарин   моногамность   особенность   привлечение   птица   размножение   хохолок   
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Эпатировать публику – это про звёзд шоу-бизнеса. Ведь они на порой шокирующем внешнем виде деньги зарабатывают. А вот зачем набор вызывающих характеристик понадобился обычной птичке?

Большая конюга (Aethia cristatella) – жительница северной части Тихого океана и Берингова моря в действительности совсем и не большая. Длина пернатой тушки варьируется от 18 до 25 сантиметров. А весит это космическое создание 200-300 г. Конюга – настоящий защитник природы. Ведь вся её жизнь – вечное дрейфование в ледяной воде с одновременным уничтожением планктона.

Гнездятся конюги, которых орнитологи ещё называют «малая хохлатая», кучно, по принципу гнездо – расстояние в одну среднюю конюгу – гнездо. Суши, пригодной для выведения птенчиков, в зоне обитания не так много, поэтому приходится придерживаться принципа «В тесноте, да не в обиде».

Вид у хохлатиков в общем и целом не примечательный – все оттенки серого. Но это только на первый взгляд. Природа наградила их странными голубовато-белыми глазами (привет, Король Ночи). Оранжевый основательный клюв и жиденький хохолок по отдельности ещё можно как-то понять. Но в совокупности со взглядом с безуминкой вид получается залихватски-придурковатый. Завершает органичный образ «ангельский» голосок, напоминающий безумный визг.

Но это для нас, глупых людей, пернатые выглядят экстравагантно. Их самих всё устраивает. А ещё они обладают совершенно удивительной опцией. С приходом брачного сезона, ближе к концу весны птички начинают издавать резкий аромат цитрусов, чтобы привлечь внимание потенциальной пары. Для этого каждая особь снабжена особым пучочком перьев между лопатками. Когда хохлатики начинают благоухать, то аромат мандаринов ощущается на расстоянии до километра от колонии. Только представьте себе антураж – холодные воды, лаконичные камни и запах Нового года.

Птички начинают разводить суету при поиске идеальной пары: бегают, мельтешат и нюхают друг другу спинки. У кого запах мандаринистей, тот и пара. Причём представителей обоих полов природа наделила равными возможностями: благоухают и самцы, и самки. Так что тут никакой дискриминации по половому признаку. Впрочем, дамы также обращают внимание на густоту чубчика партнёра, который выступает показателем здоровья.

Яичко у крылатой мамашки только одно. Очень ценное, поэтому во время насиживания родители сменяют друг друга. Эти забавники считаются моногамными, но фактически верность друг другу сохраняет примерно половина. Остальные к следующему брачному сезону меняют партнёров. И их можно понять, ведь разве найдётся в этом мире хоть одно существо, способное устоять перед запахом мандаринов?

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Метки: Ареал   аромат   большая конюга   мандарин   моногамность   особенность   привлечение   птица   размножение   хохолок   
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1  комментарий
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Летучий Мыш Час назад
Ну то есть эту "утку в мандариновом соусе", можно и без соуса
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