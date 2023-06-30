Птица с безумным взглядом и мандариновым ароматом

Но это для нас, глупых людей, пернатые выглядят экстравагантно. Их самих всё устраивает. А ещё они обладают совершенно удивительной опцией. С приходом брачного сезона, ближе к концу весны птички начинают издавать резкий аромат цитрусов, чтобы привлечь внимание потенциальной пары. Для этого каждая особь снабжена особым пучочком перьев между лопатками. Когда хохлатики начинают благоухать, то аромат мандаринов ощущается на расстоянии до километра от колонии. Только представьте себе антураж – холодные воды, лаконичные камни и запах Нового года.