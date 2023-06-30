В горах Калифорнии нашли тело актёра Джулиана Сэндса

Останки британского актера Джулиана Сэндса, известного по фильму «Чернокнижник» и десяткам других ролей, нашли в районе горы Балди в Калифорнии. Причины смерти актера, пропавшего без вести несколько месяцев назад, пока не установлены.
Сэндс пропал еще 13 января, когда отправился в поход в горы Сан-Гейбриел недалеко от Лос-Анджелеса. Поиски продолжались почти полгода. В минувшую субботу туристы обнаружили человеческие останки – судмедэксперты подтвердили личность 65-летнего Сэндса.
Актер играл в различных фильмах и сериалах со звездными партнерами (на фото – с Джоном Малковичем и Хеленой Бонем Картер). Особую популярность Джулиан Сэндс получил после фильма "13 друзей Оушена", в котором сыграл Греко Монтгомери, работающего в казино на героя Аль Пачино.
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