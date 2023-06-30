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На пляже Ярославля две женщины подрались из-за развратного купальника

На пляже Ярославля две женщины подрались из-за развратного купальника

Автор:
30 июня 2023 11:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ярославль   купальник   пляж   полиция   потасовка   
1811
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Не на тот пляж забрела модница-красавица.

Вчера днём на пляже озера "Техас" в Ярославле двух корпулентных дам чрезвычайно возмутил вид стройной молодой девушки, которая нарядилась в откровенный купальник. После сделанного ей замечания произошёл словесный конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. Хрупкую девушку, можно сказать, задавили массой. Агрессивная женщина ударила модницу по голове и без труда, словно куклу, швырнула на землю и отхлестала полотенцем по ягодицам.

Пострадавшая девушка и её подруга сразу вызвали на место наряд полиции. Какое наказание ждёт двух агрессивных блюстительниц нравственности и непорочности, к сожалению, не сообщается. Многие жители города в местных пабликах возмущаются, что за девушку никто не заступился. Очевидцам было интереснее снимать разборку на мобильные телефоны.

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Метки: Видео   Ярославль   купальник   пляж   полиция   потасовка   
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21  комментарий
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14k
FatZilla Час назад
Зависть страшная сила...
И я как-то не понял чем купальник жертвы развратнее купальника агрессоров.
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4k
Дмитрий Круглов 3 минуты назад
Как всегда видео обрезано. Потом окажется, что били не за купальник.
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12k
Rus77 4 минуты назад
Бегущего слона за хвост не остановишь!
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1k
Duke_kir 5 минут назад
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3k
xbrat 5 минут назад
бесформенная корова напала из-за.... зависти? Или хахель ейный пялился на более симпотную даму и разыгралась ревность?
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455
Anatolij 16 минут назад
Борцуха! Шикарный бросок! Наглядный пример, что такое разные весовые.
А если серьезно, то цигарка во рту и, скорее всего, алкогольный угар бОльший разврат, чем открытые булочки.
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2k
Alex 18 минут назад
Жирной свинье завидно стало
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17k
Алексей Полчаса назад
свинопотамки....
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605
дмитрий 42 минуты назад
безмозглая жиробасиха атакует
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9k
Борис Карабанов 49 минут назад
Культура поведения? Это, да. За нёй глаз да глаз нужон. А то расходились, тут, понимаешь ли.
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18k
Роберт Шекли 50 минут назад
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54k
dima423 54 минуты назад
вот твари...нормальный купальник, 3 раза пересмотрел)))
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29k
Serg2001 54 минуты назад
Комплексы неполноценности + быдлонаследственность + алкоголь =
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2k
max 54 минуты назад
газовым баллончиком ,свиноматок тушить
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22k
Слепой Пью 57 минут назад
Зависть толстожопых к юности...
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5k
Дмитрий ! 58 минут назад
Свиноматки-быдланы.
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586
Николай Александрович Час назад
Зависть - коварная штука!
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926
ruslan d Час назад
хавроньи ...
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