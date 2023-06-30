На пляже Ярославля две женщины подрались из-за развратного купальника

Не на тот пляж забрела модница-красавица.
Вчера днём на пляже озера "Техас" в Ярославле двух корпулентных дам чрезвычайно возмутил вид стройной молодой девушки, которая нарядилась в откровенный купальник. После сделанного ей замечания произошёл словесный конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. Хрупкую девушку, можно сказать, задавили массой. Агрессивная женщина ударила модницу по голове и без труда, словно куклу, швырнула на землю и отхлестала полотенцем по ягодицам.
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Пострадавшая девушка и её подруга сразу вызвали на место наряд полиции. Какое наказание ждёт двух агрессивных блюстительниц нравственности и непорочности, к сожалению, не сообщается. Многие жители города в местных пабликах возмущаются, что за девушку никто не заступился. Очевидцам было интереснее снимать разборку на мобильные телефоны.
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И я как-то не понял чем купальник жертвы развратнее купальника агрессоров.
А если серьезно, то цигарка во рту и, скорее всего, алкогольный угар бОльший разврат, чем открытые булочки.