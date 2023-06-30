На пляже Ярославля две женщины подрались из-за развратного купальника

Вчера днём на пляже озера "Техас" в Ярославле двух корпулентных дам чрезвычайно возмутил вид стройной молодой девушки, которая нарядилась в откровенный купальник. После сделанного ей замечания произошёл словесный конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. Хрупкую девушку, можно сказать, задавили массой. Агрессивная женщина ударила модницу по голове и без труда, словно куклу, швырнула на землю и отхлестала полотенцем по ягодицам.