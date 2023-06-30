"Вагина - бонусная дыра": как нужно разговаривать с трансами, чтобы их не обидеть

Это лишь одно из немногих слов, которые, видимо, ЛГБТ-персонам слышать приятнее, чем привычные биологические термины. «Использование правильного языка при упоминании чьей-либо гендерной идентичности — это простой и эффективный способ продемонстрировать поддержку и признание», - сообщается в разделе глоссария на официальном сайте.

Этот словарик был разработан еще в 2020 году совместно с LGBT Foundation, благотворительной организацией, выступающей за права ЛГБТ, но информация о нем завирусилась после поста в Твиттере.

Разумные пользователи Сети раскритиковали предложение, оставив немало едких комментариев.

За несколько лет женщины прошли путь от «женщин» до «рожениц» и «бонусных дыр» , - написал главный редактор Valiant News Lives. Том Папперт (@realTomPappert). А биолог-эволюционист Хизер Хейинг предложила свой вариант для тех трансгендеров, которые одобряют этот глоссарий: «Бредовая — альтернативное слово для транс-женщин, которые не могут смириться с тем, что у них есть влагалище».