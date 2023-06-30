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"Вагина - бонусная дыра": как нужно разговаривать с трансами, чтобы их не обидеть

"Вагина - бонусная дыра": как нужно разговаривать с трансами, чтобы их не обидеть

Автор:
30 июня 2023 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Jo s Cervical Cancer Trust   ЛГБТ-сообщество   глоссарий   лингвистика   месяц гордости   небинарные персоны   рука лицо   трансвеститы   
1484
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Благотворительная организация предложила глоссарий с альтернативой всем известных терминов. Говорят, что новые слова более приятны для уха ЛГБТ-персон, которые обижаются на слово "вагина", но нормально воспринимают термин "бонусная дыра".

В Европе и США продолжается "месяц гордости", который плавно перетёк в "лето гордости". С разного рода ЛГБТ-персонами носятся, ублажают их парадами и выискивают новые способы, чтобы прогнуться перед этими людьми. В связи с этим вспомнили о трёхгодичной давности словарике, составленной специально для этих людей. Британская благотворительная организация по борьбе с раком шейки матки (Jo’s Cervical Cancer Trust) рекомендовала перечень новых терминов, которые следует употреблять в разговоре с трансгендерами и небинарными персонами, чтобы не ранить их нежные души.


Так, к примеру, вагину рекомендуют называть "бонусной дырой/отверстием". В качестве альтернативы для влагалища также предлагают другое название: "переднее отверстие".


Это лишь одно из немногих слов, которые, видимо, ЛГБТ-персонам слышать приятнее, чем привычные биологические термины. «Использование правильного языка при упоминании чьей-либо гендерной идентичности — это простой и эффективный способ продемонстрировать поддержку и признание», - сообщается в разделе глоссария на официальном сайте.


Этот словарик был разработан еще в 2020 году совместно с LGBT Foundation, благотворительной организацией, выступающей за права ЛГБТ, но информация о нем завирусилась после поста в Твиттере.


Разумные пользователи Сети раскритиковали предложение, оставив немало едких комментариев.

За несколько лет женщины прошли путь от «женщин» до «рожениц» и «бонусных дыр» , - написал главный редактор Valiant News Lives. Том Папперт (@realTomPappert). А биолог-эволюционист Хизер Хейинг предложила свой вариант для тех трансгендеров, которые одобряют этот глоссарий: «Бредовая — альтернативное слово для транс-женщин, которые не могут смириться с тем, что у них есть влагалище».



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Метки: Jo s Cervical Cancer Trust   ЛГБТ-сообщество   глоссарий   лингвистика   месяц гордости   небинарные персоны   рука лицо   трансвеститы   
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13  комментариев
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284
Человек Разумный Час назад
Мне кажется самое корректное название "дырявое существо".
Или "Существо с отверстиями", так как согласно утверждению школьного учителя труда - Дырка только в заднице, остальное отверстия.
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16k
Smiley 8 минут назад
А может и негров теперь нельзя неграми называть?
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1k
Николай 14 минут назад
=)))
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3k
Едондер пуп 18 минут назад
В России никогда и не называли вагину вагиной, и никакого словаря для этого не требовалось)) Отстали они, в общем.
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76k
Доктор Джонс 21 минуту назад
Вагина, вагина.... Как-то стало забываться доброе слово "п.и.з.д.а"...
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455
Anatolij 21 минуту назад
Гусары! Молчааааатььььььь!!!!
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3k
Ежик 24 минуты назад
Встречный иск: хочу чтоб вагину называли вагиной, дырку - дыркой, да и всё чтоб называлось своими именами. Пускай уважают права большинства, ущербные. Как говорилось: обиженных в *опу *бут. Тут как раз всё сошлось у них=)
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88k
Феофан Полчаса назад
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60k
pynh Час назад
А я думал что бонусная дыра это очко.
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