"Вагина - бонусная дыра": как нужно разговаривать с трансами, чтобы их не обидеть

Благотворительная организация предложила глоссарий с альтернативой всем известных терминов. Говорят, что новые слова более приятны для уха ЛГБТ-персон, которые обижаются на слово "вагина", но нормально воспринимают термин "бонусная дыра".
В Европе и США продолжается "месяц гордости", который плавно перетёк в "лето гордости". С разного рода ЛГБТ-персонами носятся, ублажают их парадами и выискивают новые способы, чтобы прогнуться перед этими людьми. В связи с этим вспомнили о трёхгодичной давности словарике, составленной специально для этих людей. Британская благотворительная организация по борьбе с раком шейки матки (Jo’s Cervical Cancer Trust) рекомендовала перечень новых терминов, которые следует употреблять в разговоре с трансгендерами и небинарными персонами, чтобы не ранить их нежные души.
Так, к примеру, вагину рекомендуют называть "бонусной дырой/отверстием". В качестве альтернативы для влагалища также предлагают другое название: "переднее отверстие".
Это лишь одно из немногих слов, которые, видимо, ЛГБТ-персонам слышать приятнее, чем привычные биологические термины. «Использование правильного языка при упоминании чьей-либо гендерной идентичности — это простой и эффективный способ продемонстрировать поддержку и признание», - сообщается в разделе глоссария на официальном сайте.
Этот словарик был разработан еще в 2020 году совместно с LGBT Foundation, благотворительной организацией, выступающей за права ЛГБТ, но информация о нем завирусилась после поста в Твиттере.
Разумные пользователи Сети раскритиковали предложение, оставив немало едких комментариев.
За несколько лет женщины прошли путь от «женщин» до «рожениц» и «бонусных дыр» , - написал главный редактор Valiant News Lives. Том Папперт (@realTomPappert). А биолог-эволюционист Хизер Хейинг предложила свой вариант для тех трансгендеров, которые одобряют этот глоссарий: «Бредовая — альтернативное слово для транс-женщин, которые не могут смириться с тем, что у них есть влагалище».
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Или "Существо с отверстиями", так как согласно утверждению школьного учителя труда - Дырка только в заднице, остальное отверстия.