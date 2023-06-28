Американский адмирал-трансгендер продлил «Месяц гордости ЛГБТ» до конца лета

В США, как мы знаем, проходит месяц гордости. Непросвещенным россиянам не понять, чем гордятся приверженцы ЛГБТ, но тем не менее. Весь месяц по всей стране ходят парадами ряженые, полуголые радужные активисты, трясут своими гениталиями, оголяют разные части тела и приветствуют себе подобных.





Оказалось, что месяца для всей этой вакханалии не хватило, а потому "месяц гордости" плавно продлили до конца лета. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения США адмирал Левин. Сам он трансгендер и, конечно, хорошо понимает мечты и чаяния себе подобных.



