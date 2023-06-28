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Американский адмирал-трансгендер продлил «Месяц гордости ЛГБТ» до конца лета

Американский адмирал-трансгендер продлил «Месяц гордости ЛГБТ» до конца лета

Автор:
28 июня 2023 17:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   ЛГБТ-сообщество   США   жизнь в сша   месяц гордости   небинарные персоны   парад   трансгендеры   
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Видимо, месяца для демонстрации себя просто не хватило.

В США, как мы знаем, проходит месяц гордости. Непросвещенным россиянам не понять, чем гордятся приверженцы ЛГБТ, но тем не менее. Весь месяц по всей стране ходят парадами ряженые, полуголые радужные активисты, трясут своими гениталиями, оголяют разные части тела и приветствуют себе подобных.


Оказалось, что месяца для всей этой вакханалии не хватило, а потому "месяц гордости" плавно продлили до конца лета. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения США адмирал Левин. Сам он трансгендер и, конечно, хорошо понимает мечты и чаяния себе подобных.



Также он заявил, что операции по смене пола и блокаторы полового созревания для детей, которые сейчас в некоторых штатах делают даже до достижения ребёнком совершеннолетия, не что иное, как психологическая помощь и профилактика суицида.


Дескать, лучше пусть ребёнок сменит пол, чем покончит жизнь самоубийством.


Учитывая, что активисты ЛГБТ активно пропагандируют свои идеи среди подрастающего поколения и на свои парады приглашают детей, можно себе представить уровень вовлечения в эту среду подростков .


С другой стороны, всё это делается при поддержке властей, поэтому разгул шабаша извращенцев, вероятнее всего, лишь усилится.

Источник:

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Метки: Видео   ЛГБТ-сообщество   США   жизнь в сша   месяц гордости   небинарные персоны   парад   трансгендеры   
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24  комментария
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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5k
Горожанин Минуту назад
Когда вопросы секса становятся идеологией государства - это означает одно. Власть захватили люди, которые, используя власть, подчиняют людей своим личным мотивам. Это диагноз - это значит, что в обществе сформирован рабовладельческий строй.
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23k
ЦСКА 2 минуты назад
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11k
Sapsan 4 минуты назад
Закономерный итог для метрополии. Рим тоже также пал. Количество извращенцев начал перевалить критическую массу..
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1k
zu4ara Полчаса назад
Вот вам пример. Дочка моя 7 лет, дарит мне рисунок вся довольная... А я посмотрел и начал "рычать" сначала.... И тут : Папа, это РАДУГА КОТОРАЯ НА НЕБЕ!!!....
вот так бывает....
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7k
evenSeven Полчаса назад
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11k
kaboza 37 минут назад
Эль классик))) 2001))
Ссылка www.youtube.com
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3k
Федя Хитрый 39 минут назад
Чем тут гордится то?
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1k
zu4ara 40 минут назад
Дети думают, что это просто красивый и яркий парад добрых людей... Бл..., их пид@расов всё больше и больше, [мат] заполонили планету.
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31k
Ego sum qui sum 41 минуту назад
Лето...а зимой что? Гордость скукоживается?
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7k
Pravednik84 Час назад
Мне очень "понравилась" колонна с транспорантом "pride is for kids too" - я там насчитал 7-8 детей и подростков до 18 лет и 24-25 взрослых педофила. Я не хочу ничего сказать плохого про гомосексуализм и педофилию (ну если они в США), но точно ли это выбор детей?
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15k
a_komolow Час назад
Не мешайте им!
Пусть продолжают в том же духе!
Сами вымрут без всяких бомб
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14k
Shtoppi 2 часа назад
пи_доры позорные!
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60k
pynh 2 часа назад
Предлагаю собрать всех пдоров и разрешить им провести день гордости где-нить в Дагестане.
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57
paulgr 2 часа назад
А чем гордиться то? Что такого сделали, чтобы гордиться? Трудно понять...
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57
paulgr Shtoppi Час назад
Я думаю, что это всё такая идеология. А идеологии "понятны" только своим адептам. А другие люди или должны поверить адептам, или они враги. Это наверное свойство всех идеологий.
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