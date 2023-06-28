Американский адмирал-трансгендер продлил «Месяц гордости ЛГБТ» до конца лета

Видимо, месяца для демонстрации себя просто не хватило.
В США, как мы знаем, проходит месяц гордости. Непросвещенным россиянам не понять, чем гордятся приверженцы ЛГБТ, но тем не менее. Весь месяц по всей стране ходят парадами ряженые, полуголые радужные активисты, трясут своими гениталиями, оголяют разные части тела и приветствуют себе подобных.
Оказалось, что месяца для всей этой вакханалии не хватило, а потому "месяц гордости" плавно продлили до конца лета. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения США адмирал Левин. Сам он трансгендер и, конечно, хорошо понимает мечты и чаяния себе подобных.
Также он заявил, что операции по смене пола и блокаторы полового созревания для детей, которые сейчас в некоторых штатах делают даже до достижения ребёнком совершеннолетия, не что иное, как психологическая помощь и профилактика суицида.
Дескать, лучше пусть ребёнок сменит пол, чем покончит жизнь самоубийством.
Учитывая, что активисты ЛГБТ активно пропагандируют свои идеи среди подрастающего поколения и на свои парады приглашают детей, можно себе представить уровень вовлечения в эту среду подростков .
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С другой стороны, всё это делается при поддержке властей, поэтому разгул шабаша извращенцев, вероятнее всего, лишь усилится.
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Пусть продолжают в том же духе!
Сами вымрут без всяких бомб