Франция полыхает в огне протестов и беспорядков

Франция вновь оказалась в огне протестов. Поводом для беспорядков стало убийство полицейскими 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять их требования.
Во Франции растет масштаб беспорядков из-за убийства чернокожего подростка. Только за последние часы задержаны более 400 человек. Le Figaro со ссылкой на источники в МВД пишет о рекордных задержаниях: 421 человек, большинству из них 14—18 лет.
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В соцсетях публикуют кадры мародёрства ночью, а также последствий погромов: в Нанте сожжён автобус, а в Руане — бар и пекарня в ТЦ
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Протестующие разграбили супермаркеты в Монтрее, Нанте и Эпине-сюр-Сен. В Дранси участники беспорядков использовали грузовик, чтобы взломать вход в торговый центр, пишут местные СМИ.
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Демонстранты ворвались в комиссариат полиции в Реймсе (департамент Марна) и разграбили его, украв униформу и бронежилеты. Атаке подверглись и другие здания госслужб. в Сен-Сен-Дени пострадали почти все муниципалитеты
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Свобода самовыражения по-французски. Протестующие сожгли мэрию.
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Десятки полицейских ранены, сотни протестующих задержаны.
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Выстрел, с которого начались погромы во Франции: 17-летний разносчик пиццы за рулем мерседеса нажимает на газ, полицейский нажимает на курок.
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Пока протестующие громили Францию, Макрон с женой пошел на концерт Элтона Джона.
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Ну так концерт последний, а убитый чернокожий- нет.
Хавайте господа французы "демократию", двумя руками черпайте!
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Люди до сих пор жмут на курок.
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Франция вновь оказалась в огне протестов. Поводом для беспорядков стало убийство полицейскими 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять их требования.