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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
30 июня 2023 08:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1768
25

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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17  комментариев
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6k
Умница-красавица 3 часа назад
Еще и обоссался четыре раза за ночь
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6k
salim777 41 минуту назад
Про цикорий и цитромон... 1 таблетка содержит: активные вещества: ацетилсалициловая кислота - 0,24 г, парацетамол - 0,18 г, КОФЕИН (в пересчете на кофеина моногидрат) - 0,03 г. Так что цитрамоном вместо кофе тоже вполне можно закинуться.
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57k
alertol Час назад
Комментарий к фото
(это пошло с анека про трейдеров)
Я как ребёнок сплю... Всю ночь плакал, а на утро обосрался...
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57k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
Я видел грустную историю, от няни убежал подопечный, и его отец на неё сильно ругался, я правда по немецки не очень понимаю, но видимо они решили что чем старого искать, проще нового сделать...
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
по немецки drüse -железа . щит железа
а вот последняя картинка прям в точку столько раз задумывался на эту тему -сук живут алкашня бичи и бомжи просто радуясь каждому дню а ты тут переживай за будущее стремись к лучшему строй карьеру жизнь ..тяжело быть с мозгами.
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11k
Самка Хорька 2 часа назад
А ник тогда же выбрала, или я путаю причину со следствием?..
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11k
Самка Хорька 2 часа назад
Утка у нас КУПАЛАСЬ в деньгах, а не вот это вот ваше.
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54k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
бухай, не работай, чаще смотри телек..)
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15k
ss 3 часа назад
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Боюсь огорчить, но она и по-русски не "щитовидка", а щитовидная железа.
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54k
dima423 3 часа назад
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таксист долбайоб какой то...вообще то если все ходить будут то у него работы не будет))
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54k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
...и в 6 утра обосрался))
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15k
ss 3 часа назад
Комментарий к фото
За такое хозяина надо отпинать.
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54k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
...ах какие пошлые у тебя мечты (с)
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1k
Victor 4 часа назад
в русском языке х..у...ё..во хуже чем п..и..з..да..то, но п..и..з..д..ец хуже чем х...у..й..ня
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