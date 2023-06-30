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Я как ребёнок сплю... Всю ночь плакал, а на утро обосрался...
а вот последняя картинка прям в точку столько раз задумывался на эту тему -сук живут алкашня бичи и бомжи просто радуясь каждому дню а ты тут переживай за будущее стремись к лучшему строй карьеру жизнь ..тяжело быть с мозгами.
Например в немецком фраза, - "Na los! Nimm doch!", - переводится как - Ну, давай! Бери же!