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Жители Никарагуа в честь Иоанна Крестителя устроили дуэли на высушенных бычьих гениталиях

Жители Никарагуа в честь Иоанна Крестителя устроили дуэли на высушенных бычьих гениталиях

Автор:
29 июня 2023 15:37
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Видео   бычий пенис   никарагуа   плеть   религия   ритуал   
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Крайне странная и травмоопасная традиция.

Религиозный ритуал, в котором нужно лупить противника высушенным бычьи пенисом, прошёл на днях в Никарагуа. Мужчины, некоторые женщины и дети в честь Святого Иоанна Крестителя искупают таким образом грехи. Рассечённый бычий половой орган тут используется в качестве плети. Самобичевание католиков за века трансформировалось тут в причудливые поединки на пенисах.

Чилильо, так называется плеть в виде шпаги с кожаной гардой, способны отрывать куски кожи и оставляют серьёзные гематомы или рассечения на телах участвующих в ритуале. Но участники танца чинегирос жутко горды полученными в сражении травмами и охотно их демонстрируют публике и фотографам.

Некоторые исследователи считают, что название ритуала свидетельствует о том, что он был перенят у африканских рабов. Но историк Ноэль Амилькар Гальегос уверяет, что традиция существовала и в доколониальные времена, ей не менее 400 лет.


Любой сказал бы, что это дикость, что такого не должно существовать, но да, это есть только у жителей Сан-Хуана

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Метки: Видео   бычий пенис   никарагуа   плеть   религия   ритуал   
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17  комментариев
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10k
au3 2 часа назад
Так вот что значит бичевание ..... Бычьим куем отмудохать
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12k
Denissg 11 минут назад
"жутко горды полученными в сражении травмами" -- т.е, опущенный жутко горд, что ему по губам поводили?
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624
Vas_26 36 минут назад
Крайне странная и травмоопасная традиция...

Особенно для быков
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9k
Garpia121 37 минут назад
Х*ровые у них развлечения.
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9k
Мариус 45 минут назад
Так сказать... зах.у.ярили друг-друга
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3k
Ухалус Посовиномус 45 минут назад
Хйем по лбу там можно отхватить в буквальном смысле
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23k
sanchesS80 Час назад
Что-то типа наших кулачных боёв на Масленицу. Убить не убьют, а энергию выплеснут.
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18k
Роберт Шекли Час назад
Отх*ярили друг друга
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23k
AzuveR Час назад
Фехтование на уях.
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8k
ишты 2 часа назад
Да уж, выражение "отх..ячить" заиграло новыми красками...
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Какие же люди затейники были, пока в них не пропал дух авантюризма.
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60k
pynh 2 часа назад
куями обложили
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222
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
на х@ях, так сказать...
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915
ruslan d 2 часа назад
Ну хоть библию не сожгли ...
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