Жители Никарагуа в честь Иоанна Крестителя устроили дуэли на высушенных бычьих гениталиях

Крайне странная и травмоопасная традиция.
Религиозный ритуал, в котором нужно лупить противника высушенным бычьи пенисом, прошёл на днях в Никарагуа. Мужчины, некоторые женщины и дети в честь Святого Иоанна Крестителя искупают таким образом грехи. Рассечённый бычий половой орган тут используется в качестве плети. Самобичевание католиков за века трансформировалось тут в причудливые поединки на пенисах.
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Чилильо, так называется плеть в виде шпаги с кожаной гардой, способны отрывать куски кожи и оставляют серьёзные гематомы или рассечения на телах участвующих в ритуале. Но участники танца чинегирос жутко горды полученными в сражении травмами и охотно их демонстрируют публике и фотографам.
Некоторые исследователи считают, что название ритуала свидетельствует о том, что он был перенят у африканских рабов. Но историк Ноэль Амилькар Гальегос уверяет, что традиция существовала и в доколониальные времена, ей не менее 400 лет.
Любой сказал бы, что это дикость, что такого не должно существовать, но да, это есть только у жителей Сан-Хуана
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Особенно для быков