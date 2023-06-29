Пиласипед, пеношиномонтаж и прочие невероятные изобретения инженеров 80-го уровня

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Перед вами настоящие шедевры инженерной мысли. Над подобными фотографиями сначала смеются, а потом берут задумки себе на вооружение.
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Метки: Прикол Юмор и так сойдёт изобретение инженер смех
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Давеча смотрел Коржевского -- завершение его эпопеи с ремонтом эквалайзера Technics. В кадр попал его "штатив" для камеры -- деревяшка с двумя струбцинами. Одной она прикручена к батарее отопления, на второй держится головка. Фишка в том, что автор этой конструкции реально инженер 80-го уровня и крутейший схемотехник.