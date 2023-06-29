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Пиласипед, пеношиномонтаж и прочие невероятные изобретения инженеров 80-го уровня

Пиласипед, пеношиномонтаж и прочие невероятные изобретения инженеров 80-го уровня

Автор:
29 июня 2023 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   инженер   смех   
3195
17

Перед вами настоящие шедевры инженерной мысли. Над подобными фотографиями сначала смеются, а потом берут задумки себе на вооружение.

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   инженер   смех   
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7  комментариев
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317
iskra Час назад
Ничего бы не взял себе на вооружение. Показан или полный идиотизм,или опасные поделки.
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59k
Diego Safari 8 минут назад
В детстве, в семидесятые, какое-то время катался на велосипеде с резиновым шлангом вместо камеры. Немного тяжелее, но ездил. Потом уже "достал" камеру и заменил.
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18k
Дмитрий 39 минут назад
Если выглядит глупо, но работает, значит, уже не глупо.


Давеча смотрел Коржевского -- завершение его эпопеи с ремонтом эквалайзера Technics. В кадр попал его "штатив" для камеры -- деревяшка с двумя струбцинами. Одной она прикручена к батарее отопления, на второй держится головка. Фишка в том, что автор этой конструкции реально инженер 80-го уровня и крутейший схемотехник.

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86k
7guest 47 минут назад
Некоторым "изобретениям" комментариев доктора Дью не хватает.
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Richard

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