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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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У нас так почти все зимой обувь носят. Сначала носки, потом пакет, потом шерстяные носки, а потом уже ноги в сапоги. И тепло и сухо.