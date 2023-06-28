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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
28 июня 2023 23:23
Метки: интересно   подборка   фото   
1020
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Метки: интересно   подборка   фото   
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13k
Алексей 3 часа назад
Димон)) изюмка так себе)))
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436
Звёздный князь 8 часов назад
Комментарий к фото
Пакеты на носки, кстати, очень полезная вещь.
У нас так почти все зимой обувь носят. Сначала носки, потом пакет, потом шерстяные носки, а потом уже ноги в сапоги. И тепло и сухо.
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33k
Андрей Иванов 9 часов назад
Хрена себе у них униформа для сбора огурцов
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Димон

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