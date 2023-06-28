Соскучились по прекрасному? Жительница Красноярска Дарья Бочарова получила корону и титул первой вице-миссис международного конкурса красоты «Мисс Glam Мира — 2023», который проходил в Индии.
35-летняя модель и бизнесвумен представляла Россию на конкурсе «Mrs Glam World-2023», который прошел в Индии, в городе Кочи.
Бочарова прошла федеральный отборочный этап и вышла в финал, где, кроме нее, было еще 29 участниц из других стран — Индии, Испании, Африки, Японии, Шри-Ланки, Конго, Малайзии, Таиланда и других. В этом конкурсе есть особе правило — в нем участвуют замужние женщины от 21 до 48 лет и старше.
Дарья недавно отметила 35-летие, она замужем и воспитывает двух детей. Параллельно успевает работать директором модельного агентства Creative models, а в свободное время увлекается спортом, моделингом, фотографией и тем, что связано с fashion-индустрией, - сообщает StarHit.
Бочарова уступила только представительнице принимающей страны — жительнице Индии. Третье место отдали девушке из Малайзии. Все три участницы получили эксклюзивные короны и были объявлены победительницами.
После новостей о победе в Индии на россиянку обрушился шквал критики: пользователи в Сети нашли немало изъянов в ее внешности. Но обладательница короны не обижается:
Хейтеры пишут всегда! Раньше меня это задевало! Я стараюсь, работаю, а они обесценивают все. Считала это несправедливостью. Порой зайду в соцсети и удивляюсь: «Ну почему такие люди озлобленные?» А сейчас ровно отношусь, понимаю, что без их едких комментариев жизнь не та. Человек, который счастлив в душе, такого никогда не напишет, гадости пишут озлобленные люди. Сейчас, когда приходят колкие комментарии, думаю: «Ну все с вами понятно. Пишите, что еще вам делать?
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Это еще реально работает?