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Россиянка стала второй на международном конкурсе красоты «Мисс Glam Мира&nbsp;— 2023»

Россиянка стала второй на международном конкурсе красоты «Мисс Glam Мира — 2023»

Автор:
28 июня 2023 22:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дарья Бочарова   Индия   вице-миссис   конкурс   конкурс красоты   красноярск   
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Соскучились по прекрасному? Жительница Красноярска Дарья Бочарова получила корону и титул первой вице-миссис международного конкурса красоты «Мисс Glam Мира — 2023», который проходил в Индии.

35-летняя модель и бизнесвумен представляла Россию на конкурсе «Mrs Glam World-2023», который прошел в Индии, в городе Кочи.

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Бочарова прошла федеральный отборочный этап и вышла в финал, где, кроме нее, было еще 29 участниц из других стран — Индии, Испании, Африки, Японии, Шри-Ланки, Конго, Малайзии, Таиланда и других. В этом конкурсе есть особе правило — в нем участвуют замужние женщины от 21 до 48 лет и старше.

Дарья недавно отметила 35-летие, она замужем и воспитывает двух детей. Параллельно успевает работать директором модельного агентства Creative models, а в свободное время увлекается спортом, моделингом, фотографией и тем, что связано с fashion-индустрией, - сообщает StarHit.

Бочарова уступила только представительнице принимающей страны — жительнице Индии. Третье место отдали девушке из Малайзии. Все три участницы получили эксклюзивные короны и были объявлены победительницами.

После новостей о победе в Индии на россиянку обрушился шквал критики: пользователи в Сети нашли немало изъянов в ее внешности. Но обладательница короны не обижается:

Хейтеры пишут всегда! Раньше меня это задевало! Я стараюсь, работаю, а они обесценивают все. Считала это несправедливостью. Порой зайду в соцсети и удивляюсь: «Ну почему такие люди озлобленные?» А сейчас ровно отношусь, понимаю, что без их едких комментариев жизнь не та. Человек, который счастлив в душе, такого никогда не напишет, гадости пишут озлобленные люди. Сейчас, когда приходят колкие комментарии, думаю: «Ну все с вами понятно. Пишите, что еще вам делать?

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Метки: Дарья Бочарова   Индия   вице-миссис   конкурс   конкурс красоты   красноярск   
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6  комментариев
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46
lifehardgame 2 часа назад
На любителя
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15k
banzai7 57 минут назад
Да у меня в подъезде пару таких найдется.
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17k
Nikita 2 часа назад
Так Мисс или Миссис?
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23k
AzuveR 2 часа назад
Ээм, не, я промолчу.
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Кто то еще эти конкурсы смотрит? На цвет и вкус все фломастеры разные и ни у одной нет пинзы поперек
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14k
Алексей 2 часа назад
Финансовые пирамиды, сотрудники сбербанка, королевы красоты и т.п....
Это еще реально работает?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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