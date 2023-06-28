Бочарова уступила только представительнице принимающей страны — жительнице Индии. Третье место отдали девушке из Малайзии. Все три участницы получили эксклюзивные короны и были объявлены победительницами.

После новостей о победе в Индии на россиянку обрушился шквал критики: пользователи в Сети нашли немало изъянов в ее внешности. Но обладательница короны не обижается: