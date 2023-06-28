10 закулисных фактов о фильмах «Индиана Джонс»

Фильмы об Индиане Джонсе — бесспорно одна из лучших приключенческих серий всех времен. В честь того, что в этом году Харрисон Форд прощается с ролью дерзкого и отважного археолога, вот 10 закулисных фактов о культовой франшизе.
...Что неудивительно, учитывая участие Джорджа Лукаса в создании обеих франшиз. Самая очевидная связь — Харрисон Форд, но она далеко не единственная. Например, собака Лукаса — аляскинский маламут по кличке Индиана, — не только подарила имя доктору Джонсу; она также вдохновила Чубакку. Лукас рассказывал, что во время написания первого фильма «Звездные войны» Индиана «всегда сидела рядом со мной, когда я писал. И когда я ездил, она сидела на переднем сиденье… То, что она все время была со мной, вдохновило меня на то, чтобы подарить Хану Соло компаньона, похожего на большую пушистую собаку».
В фильмах об Индиане Джонсе также есть несколько пасхалок к «Звездным войнам». Когда Инди исследует Колодец душ в фильме «В поисках утраченного ковчега» (1981), на стене можно заметить изображения R2-D2 и C-3PO. Клуб, где Вилли выступает в «Храме судьбы» (1984), называется «Клуб Оби-Ван». А в «Королевстве хрустального черепа» (2008) Инди даже произносит фразу, которая есть во всех частях «Звездных войн»: «У меня плохое предчувствие по этому поводу».
2. Харрисон Форд изменил ход боя в «В поисках утраченного ковчега»… из-за диареи
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Во время съемок «В поисках утраченного ковчега» в Тунисе почти вся съемочная группа, включая Харрисона Форда, заболела дизентерией. В комментариях на Reddit Форд объяснил, что комичная сцена, где он просто стреляет в противника с мечом, была результатом того, что он «страдал дизентерией» и ему «было неудобно находиться вне трейлера более 10 минут за раз». Изначально этот бой должен был стать эпической «дуэлью между мечом и кнутом», но Форд не мог смириться с мыслью, что на съемку драки уйдет два-три дня, поэтому он предложил Спилбергу «просто застрелить этого с*кина сына», на что тот ответ: «У меня была та же идея». Сам же Спилберг не заболел, потому что перед отъездом из Англии в Тунис он «упаковал чемодан консервов». Его диета состояла, по сути, из консервированных макарон, свинины и бобов.
«Храм Судьбы» получился гораздо более мрачным по тону, чем его предшественник. Отчасти это произошло потому, что и у Джорджа Лукаса, и у Стивена Спилберга были проблемы в личной жизни: один переживал развод, второй — расставание. Лукас вспоминает: «У нас было не очень хорошее настроение, поэтому мы решили сделать что-то более вызывающее. В итоге фильм получился мрачнее, чем мы думали. Как только мы отошли от этого плохого периода, который продолжался в течение года или двух, мы посмотрели на результат и сказали: «Ммммм, мы определенно ушли в крайность». Хотя фильм родился из любовных переживаний, именно на съемках Спилберг встретил свою будущую жену — Кейт Кэпшоу, которая играла Уилли. «Я вышел из тьмы «Храма судьбы» и ступил на свет женщины, на которой собирался жениться и создать с ней семью», — говорит он.
В 1984 году, когда вышел фильм, рейтинга PG- 13 еще не было. Американская ассоциация кинематографистов посчитала, что фильм не заслуживает рейтинга R, поэтому ему был присвоен рейтинг PG — к большому гневу многих родителей. «Гремлины», исполнительным продюсером которых выступил Спилберг, вышли всего через месяц и попали в ту же категорию. Спилберг согласился с тем, что фильмам не подходил рейтинг ни PG, ни R, поэтому он позвонил президенту MPAA Джеку Валенти, чтобы попросить его создать промежуточный рейтинг. «Джек был активен в этом вопросе и полностью со мной согласен, и я не успел опомниться, как уже появился рейтинг PG-13», — говорит режиссер.
Официально сценаристами «Последнего крестового похода» считаются Джордж Лукас, Джеффри Боам и Менно Мейес, но им также помогал Том Стоппард — знаменитый драматург, который впоследствии был посвящен в рыцари за свой вклад в театр. Большая часть «Последнего крестового похода» посвящена отношениям Инди с его отцом, которого играет Шон Коннери. «Это была эмоциональная история, но я не хотел скатываться в сентиментальность, — говорит Спилберг. — Их отчужденность друг от друга послужила основой для множества комедийных ситуаций. И это дало Тому Стоппарду, в титрах не указанном, много материала для творчества. Том в значительной степени отвечает за каждую строчку диалога».
Правда, как минимум одна строчка диалога точно написал не Стоппард — речь о сцене, в которой Джонс-старший язвительно замечает, что он знал, что Эльза Шнайдер на самом деле была нацисткой, потому что «она разговаривает во сне». Эта строчка была импровизацией Шона Коннери. Джулиан Гловер, сыгравший злодейского бизнесмена Уолтера Донована, вспоминает, что «им пришлось прекратить снимать. Все просто попадали на пол, и Стивен сказал: «Ну, это мы берем в фильм».
Сцена, в которой Инди с отцом катаются на дирижабле в «Последнем крестовом походе» очень крутая, но вот снимать ее было довольно неприятно. На съемочной площадке было невероятно жарко, поэтому для сцены, где Инди с отцом ссорятся, сидя за столом, Коннери решил облегчить себе жизнь. «Я играл без брюк, — признается Коннери. — И Харрисон говорит мне: «Ты не можешь играть сцену без брюк». Я говорю: «Ну, раз не могу, придется мне все время прерываться, потому что я сильно потею; я очень легко потею». Несмотря на его собственные возражения, жара в конечном итоге вынудила Форда присоединиться к Коннери и тоже избавиться от штанов.
Когда проводился открытый кастинг, чтобы найти актера на роль юного друга Инди в «Храме судьбы», Ке Хюи Куан даже не думал проходить прослушивание на эту роль. В интервью Jimmy Kimmel Live! Куан рассказал, что на прослушивание пошел его младший брат. «Я пошел за ним и подсказывал ему стоя за камерой, и директор по кастингу заметил меня и спросил, не хочу ли я сам попробовать».
На следующий день его пригласили на встречу со Спилбергом, Лукасом и Фордом. «Моя мама услышала «Голливуд», услышала «известный режиссер» и подумала, что это будет такая официальная встреча, — вспоминает он. — Поэтому она одела меня в костюм-тройку с маленькой золотой цепочкой, свисающей из бокового кармана». Спилберг заметил, как неуютно Куану, и попросил его вернуться на следующий день в обычной одежде, и это прослушивание стало решающим. Куан до этого не видел ни «Звездных войн», ни «В поисках утраченного ковчега», поэтому понятия не имел, насколько важными были трое мужчин в той комнате.
7. Бой на крыле самолета был по большему счету импровизацией
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В «В поисках утраченного ковчега» Инди сражается с парой нацистов, чтобы украсть их самолет, и Спилберг фактически придумал этот бой на лету. «Я выбросил раскадровки и начал просто ставить бой, и я фактически придумал эту сцену, пока мы ее снимали, — вспоминает он. — Эта сцена должна была быть всего лишь парой ударов, а получилось что-то вроде 60 или 70 разных кадров».
Еще одна неожиданность — появление продюсера Фрэнка Маршалла в этой сцене в роли пилота. Персонажа должен был сыграть каскадер, потому что по сюжету Марион нужно было нокаутировать его, но все каскадеры заболели. Спилберг попросил Маршалла подменить его, а позже пошутил: «Возможно, каскадеры заболели специально», потому что температура в кабине была около 140 градусов [60 градусов Цельсия]».
Также Харрисон Форд пострадал во время съемок сцены. Он упал, и колеса самолета врезались ему в колено, разорвав переднюю крестообразную связку. Он решил просто перебинтовать рану и приложить к ней лед, а потом продолжить съемки.
8. Звуки вагонетки в «Храме судьбы» — это американские горки из Диснейленда
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В парках Диснея по всему миру есть несколько аттракционов, посвященных Индиане Джонсу, а Калифорнийский Диснейленд даже появляется в «Храме судьбы». Для сцены с вагонеткой звукорежиссерам Бену Бертту и Гэри Саммерсу предоставили специальный доступ в Диснейленд для записи звуков американских горок. Их впустили в парк, когда он был закрыт на ночь, чтобы они могли покататься на различных американских горках и записать звуки, которые они издавали, без музыки на фоне. «Мы провели там очень странную ночь, — говорит Бертт. — Различные лязги, визги и стук колес, записанные той ночью, легли в основу звукового дизайна захватывающей погони на шахтной тележке».
9. Дэн Эйкройд появляется в эпизодической роли в «Храме судьбы»
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Ближе к началу «Храма Судьбы» Дэн Эйкройд появляется в очень короткой роли, которую можно легко не заметить. Играя персонажа по имени Вебер, он помогает Инди, Вилли и Коротышке сбежать из Гонконга на самолете (хотя эта затея идет и не по плану).
Звезда «Охотников за привидениями» проводит на экране около 20 секунд, что кажется вполне достаточным, чтобы заметить его камео. Но сцена снималась ночью и без крупных планов, поэтому лицо Эйкройда трудно разглядеть. И хотя у него даже есть несколько строк диалога, актер использует чрезмерный британский акцент, что еще сильнее вводит зрителя в заблуждение.
10. Сцену с падением надувного плота из самолета сняли с одного дубля
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В «Храме судьбы» самолет, на который наше трио садится, чтобы покинуть Гонконг, терпит крушение, но они спрыгивают с него на надувном плоту. Этот трюк иногда критикуют как слишком нереалистичный, но он не только возможен в теории, но и снят всего за один дубль. В интервью Ain't It Cool News продюсер Фрэнк Маршалл объяснил, что они хотели снять сцену по-настоящему, потому что им «всегда казалось, что чем больше реальных вещей мы используем, тем веселее и лучше это будет выглядеть». Маршал обратился к производителю спасательных плотов для разработки плота, который надувался бы одним рывком троса. Плот упаковали в трехмоторный самолет вместе с тремя манекенами, и сцену сняли на Мамонтовом пике в Калифорнии. Маршалл вспоминает, что когда плот выплыл, то «он идеально балансировал, развернулся правильной стороной вверх, люди были в нем, он опустился, ударился и подпрыгнул, и [манекены] были достаточно утяжелены, чтобы это выглядело естественно, а затем он покатился вниз». Режиссер сказал: «Думаю, у нас получилось», и они закончили съемку всего после одного дубля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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