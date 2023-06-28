10 закулисных фактов о фильмах «Индиана Джонс»

«Храм Судьбы» получился гораздо более мрачным по тону, чем его предшественник. Отчасти это произошло потому, что и у Джорджа Лукаса, и у Стивена Спилберга были проблемы в личной жизни: один переживал развод, второй — расставание. Лукас вспоминает: «У нас было не очень хорошее настроение, поэтому мы решили сделать что-то более вызывающее. В итоге фильм получился мрачнее, чем мы думали. Как только мы отошли от этого плохого периода, который продолжался в течение года или двух, мы посмотрели на результат и сказали: «Ммммм, мы определенно ушли в крайность». Хотя фильм родился из любовных переживаний, именно на съемках Спилберг встретил свою будущую жену — Кейт Кэпшоу, которая играла Уилли. «Я вышел из тьмы «Храма судьбы» и ступил на свет женщины, на которой собирался жениться и создать с ней семью», — говорит он.

В 1984 году, когда вышел фильм, рейтинга PG- 13 еще не было. Американская ассоциация кинематографистов посчитала, что фильм не заслуживает рейтинга R, поэтому ему был присвоен рейтинг PG — к большому гневу многих родителей. «Гремлины», исполнительным продюсером которых выступил Спилберг, вышли всего через месяц и попали в ту же категорию. Спилберг согласился с тем, что фильмам не подходил рейтинг ни PG, ни R, поэтому он позвонил президенту MPAA Джеку Валенти, чтобы попросить его создать промежуточный рейтинг. «Джек был активен в этом вопросе и полностью со мной согласен, и я не успел опомниться, как уже появился рейтинг PG-13», — говорит режиссер.