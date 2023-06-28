Случай на Кавказе: судьбоносная встреча абхазского князя и «снежной женщины»

Но барышня, которой дали имя Зана («зан» по-грузински «чёрный»), определённо не была кисейной. Целых три года ушло на то, чтобы более или менее приручить дикарку. А Зана была настоящей великаншей: двухметровое мускулистое тело покрывали рыже-чёрные волосы. Кожа была тёмной, а курчавые волосы походили на гриву.

Первое время пленницу держали в загоне из толстых расположенных вертикально брёвен. А поскольку женщина демонстрировала нешуточную силу и злость, то даже пищу ей спускали на верёвке.

Постепенно агрессия уменьшилась, и «снежную женщину» перевели жить под навес. Сначала привязывали к ограде, а потом перестали. Попыток побега она не предпринимала.

По сохранившимся описаниям в целом строение походило на человеческое. Но пальцы рук был длиннее и толще, а на ногах они ещё и обладали способностью раздвигаться.

Черты скуластого лица были крупными, резко очерченными. Нижняя челюсть заметно выдвинута вперёд, зубы крупные, нос широкий и приплюснутый, лоб низкий, на котором сразу начиналась линия волос.

Зана так и не научилась говорить. И никогда не плакала. Но умела смеяться и частенько издавала нечленораздельные звуки. Слушалась дикарка исключительно одного хозяина, прочих игнорировала. Хотя могла ударить палкой и даже укусить, если её пытались обижать. Женщина была всеядной, ела любую пищу, но исключительно руками. За стол не садилась, убегала. Игнорировала и платье, раздирая его на лоскутки. С трудом Зану приучили носить что-то наподобие набедренной повязки.

Силы это существо было невиданной. Зана легко выполняла сама работу, для которой понадобилось бы трое мужчин. К слову, о мужчинах. Старожилы села рассказывали исследователям, изучавшим это загадочное создание, что хозяин иногда подпаивал Зану и позволял желающим уединиться с ней. Она оказалась не только способной зачать и выносить дитя, но и очень плодовитой. Правда, первых детей таскала к холодному ручью, где мылась сама, чтобы искупать (видимо, срабатывал инстинкт). И они погибали от переохлаждения.