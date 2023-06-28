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Случай на Кавказе: судьбоносная встреча абхазского князя и «снежной женщины»

Случай на Кавказе: судьбоносная встреча абхазского князя и «снежной женщины»

Автор:
28 июня 2023 16:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Загадка   Зана   абхазия   вид   история   йети   кавказ   реликтовый гоминид   случай   
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Снежный человек – тема очень интересная и неиссякаемая. А ещё она – благодатная почва в порождении массы фейков. Но эта история неоднозначная и не исключено что правдивая. По крайней мере, отчасти.

Где-то в 60-х позапрошлого века дошли до одного абхазского князя сведения, что в пещере ущелья Уч-Кулан, где встречаются воды сразу трёх рек – Кубань, Учкулан и Хурзук, поселилось чудище абнауаю. В абхазской мифологии это лесной человек – могучее злобное создание, отличающееся повышенной свирепостью.

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На странное существо устроили облаву и выманили в буквальном смысле на тряпку – подбросили яркую одежду к входу. А когда заинтересовавшийся монстр выбрался, напали и пленили.

Инстинкт завоевателя был удовлетворён. И князь, потерявший интерес к абнауаю, подарил его другу – мелкому помещику по имени Эдги Генаба, жившему в селе Тхина. Существо оказалось женского пола.

Но барышня, которой дали имя Зана («зан» по-грузински «чёрный»), определённо не была кисейной. Целых три года ушло на то, чтобы более или менее приручить дикарку. А Зана была настоящей великаншей: двухметровое мускулистое тело покрывали рыже-чёрные волосы. Кожа была тёмной, а курчавые волосы походили на гриву.

Первое время пленницу держали в загоне из толстых расположенных вертикально брёвен. А поскольку женщина демонстрировала нешуточную силу и злость, то даже пищу ей спускали на верёвке.

Постепенно агрессия уменьшилась, и «снежную женщину» перевели жить под навес. Сначала привязывали к ограде, а потом перестали. Попыток побега она не предпринимала.

По сохранившимся описаниям в целом строение походило на человеческое. Но пальцы рук был длиннее и толще, а на ногах они ещё и обладали способностью раздвигаться.

Черты скуластого лица были крупными, резко очерченными.  Нижняя челюсть заметно выдвинута вперёд, зубы крупные, нос широкий и приплюснутый, лоб низкий, на  котором сразу начиналась линия волос.

Зана так и не научилась говорить. И никогда не плакала. Но умела смеяться и частенько издавала нечленораздельные звуки. Слушалась дикарка исключительно одного хозяина, прочих игнорировала. Хотя могла ударить палкой и даже укусить, если её пытались обижать. Женщина была всеядной, ела любую пищу, но исключительно руками. За стол не садилась, убегала. Игнорировала и платье, раздирая его на лоскутки. С трудом Зану приучили носить что-то наподобие набедренной повязки.

Силы это существо было невиданной. Зана легко выполняла сама работу, для которой понадобилось бы трое мужчин. К слову, о мужчинах. Старожилы села рассказывали исследователям, изучавшим это загадочное создание, что хозяин иногда подпаивал Зану и позволял желающим уединиться с ней. Она оказалась не только способной зачать и выносить дитя, но и очень плодовитой. Правда, первых детей таскала к холодному ручью, где мылась сама, чтобы искупать (видимо, срабатывал инстинкт). И они погибали от переохлаждения.

Но следующих детей селяне отобрали. Из них выжили две девочки Гамаса и Коджанар и два мальчика Джонда и Хвит. Последний прожил в селе дольше других, поэтому и сведений о нём сохранилось больше.

Мужчина был сильным и буйным, даже лишился руки во время одной из стычек. Но, в отличие от своей загадочной матери, был вполне обычным человеком: жил в обществе, несколько раз вступал в брак, завёл детей.

Заной и её потомками заинтересовался Игорь Дмитриевич Бурцев – глава московского представительства Международного центра гоминологии. С помощью жителей села он нашёл могилу Хвита и исследовал его останки. В паре метров обнаружилось захоронение женщины с выступающей нижней челюстью. Череп скелета значительно отличается от обычного человеческого. Но вот Зане он принадлежит или нет – неизвестно. Ведь живых свидетелей этой истории уже не осталось.

Homo sapiens cognatus – человек кровнородственный. Такое название дали группе существ, останки которых считаются принадлежащими снежным людям. Была ли Зана одной из них? Возможно. Но есть и ещё одно объяснение. Женщина была представительницей абхазских негров (это небольшая расово-этническая ассимилированная негроидная группа абхазского народа африканского происхождения). Она могла страдать умственной отсталостью и генетическим недугом, обусловившим повышенную волосатость. И просто сбежала от хозяина. Но и тот факт, что Зана была йети – реликтовым гоминидом, тоже исключать нельзя.

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Метки: Загадка   Зана   абхазия   вид   история   йети   кавказ   реликтовый гоминид   случай   
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