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«Центр Ростова превращается в гетто»: силовики проводят проверку после массовой драки цыган у регионального правительства

«Центр Ростова превращается в гетто»: силовики проводят проверку после массовой драки цыган у регионального правительства

Автор:
28 июня 2023 16:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   драка   полиция   скорая помощь   цыгане   
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На место пришлось выехать и полицейским, и «скорой».

Драка в стиле «стенка на стенку» произошла в Ростове-на-Дону минувшей ночью. Что не поделили цыгане - не ясно. Но суету устроили.

Как сообщили в пресс-службе областного МВД:

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города. Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством.

А местные жители пишут в соцсетях:

Центр Ростова превращается в гетто.


Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   драка   полиция   скорая помощь   цыгане   
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6  комментариев
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588
Иван Днепров 54 минуты назад
Да надо было под шумок снайперам поработать, слегка прочистить так сказать ряды этих живо...ых. Мир стал бы чище.
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3k
wwwoffka 1 4 минуты назад
Надпись мелковата, не заметил что там.
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14k
Shtoppi 19 минут назад
<<Что не поделили цыгане - не ясно.>>
-------------
да что не ясно то!??? территорию звери не поделили, вот и сцепились.
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14
Pavel Bass Полчаса назад
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33k
АнтонПолднев 47 минут назад
Что за &баный кошмар? Ростов, алё. Всю дорогу был бандитский город. Вы чё там просели? У нас в Курске такого беспредела не допускают ещё с начала 90-х. В своё время всех поставили на место и до сих пор они там и находятся. Ромалы по деревням, да и там отдельно живут. Носа не высовывают.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 52 минуты назад
Про гадюшник в центре Ростова ходят легенды.
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