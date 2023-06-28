«Центр Ростова превращается в гетто»: силовики проводят проверку после массовой драки цыган у регионального правительства

Как сообщили в пресс-службе областного МВД:

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города. Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством.