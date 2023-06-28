«Центр Ростова превращается в гетто»: силовики проводят проверку после массовой драки цыган у регионального правительства

На место пришлось выехать и полицейским, и «скорой».
Драка в стиле «стенка на стенку» произошла в Ростове-на-Дону минувшей ночью. Что не поделили цыгане - не ясно. Но суету устроили.
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Как сообщили в пресс-службе областного МВД:
В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города. Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы.
В настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством.
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да что не ясно то!??? территорию звери не поделили, вот и сцепились.