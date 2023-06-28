FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7368 постов • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Питере подростки устроили массовую драку из-за девушек

В Питере подростки устроили массовую драку из-за девушек

Автор:
28 июня 2023 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   драка   инцидент   конфликт   люди   
1409
1
1

В Санкт-Петербурге подростки не смогли поделить девушек и устроили драку возле ТРЦ "Галерея". Потасовку с применением перцовки пришлось останавливать охраннику.


Компания подростков тусовалась в "Галерее" на Лиговском. В какой-то момент возникла дискуссия о том, кто из парней имеет право оказывать знаки внимания той или иной девушке. Жаркий спор вылился в агрессивную драку прямо на выходе из ТРЦ. В ход пошёл даже газовый баллончик.

В итоге битву за любовь остановил местный охранник. Кто-то из прохожих успел вызвать полицию.

В отделение удалось доставить пять человек:

— 16-летний студент Реставрационно-художественного колледжа и 17-летний школьник из Пушкинского района (именно они затеяли драку).

— Ещё один 17-летний ученик школы из Пушкинского района.

— 15-летний девятиклассник из Всеволожского района.

— 15-летняя школьница из Красносельского района, из-за которой, предварительно, всё началось.

В отношении зачинщиков составлены административки за мелкое хулиганство. После задержания всех передали родителям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   драка   инцидент   конфликт   люди   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Oleg 42 минуты назад
в наше время драки были за то, что ты не с той улицы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 4 минуты назад
Играй, гОрмон!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
Кот Чеширский 16 минут назад
А ведь были времена, когда Питер был настолько культурным городом, что даже птицы, пролетая над ним, терпели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Константин Котов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Михаил Гривин Полчаса назад
Совсем новостей нет - уже о школьной драке пишут... У нас такое каждый день происходило, иногда - по несколько раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll 39 минут назад
Главное, что бы за внимание других парней не дрались.
А за девчонок, нормально, ни чего такого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b_e_l_i_a_l 56 минут назад
Странно, что никого не расчленили... Видимо приезжие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский Час назад
Что-то странное происходит. Зачем для драки выбирать людное место? Дрались конечно в подростковом возрасте, но всегда выбирали пустырь. Подрались и без проблем разошлись. Старались не добивать. Нос ломали пару раз, зашивали разок. Но все в пределах нормы. Сейчас же людные места, ножи и перцовые баллоны, а иной раз читаешь, еще и травматы несут. Дикость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi Час назад
в общем здравствуй лето. школьные каникулы стартовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Курятник забыли закрыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ЦСКА Час назад
Абсолютно нормальное явление!!! Драка за место доминирующего самца! Главное что за БАБ деруться......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Куртка-оригами для выживальщика (видео)
Куртка-оригами для выживальщика (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#животные#аварии#в мире#Россия#люди#дом#дети#смешно
#фото#Юмор#Автовсячина#позитив#Прикол#интересное#полиция#факты#забавно#США
#автомир#ДТП#история#авто аварии#подборка#интересно#добро#скандал#новости#шоу бизнес
Куртка-оригами для выживальщика (видео) Куртка-оригами для выживальщика (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться