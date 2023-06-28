В Питере подростки устроили массовую драку из-за девушек





Компания подростков тусовалась в "Галерее" на Лиговском. В какой-то момент возникла дискуссия о том, кто из парней имеет право оказывать знаки внимания той или иной девушке. Жаркий спор вылился в агрессивную драку прямо на выходе из ТРЦ. В ход пошёл даже газовый баллончик.

В итоге битву за любовь остановил местный охранник. Кто-то из прохожих успел вызвать полицию.