В Питере подростки устроили массовую драку из-за девушек

В Санкт-Петербурге подростки не смогли поделить девушек и устроили драку возле ТРЦ "Галерея". Потасовку с применением перцовки пришлось останавливать охраннику.
Компания подростков тусовалась в "Галерее" на Лиговском. В какой-то момент возникла дискуссия о том, кто из парней имеет право оказывать знаки внимания той или иной девушке. Жаркий спор вылился в агрессивную драку прямо на выходе из ТРЦ. В ход пошёл даже газовый баллончик.
В итоге битву за любовь остановил местный охранник. Кто-то из прохожих успел вызвать полицию.
В отделение удалось доставить пять человек:
— 16-летний студент Реставрационно-художественного колледжа и 17-летний школьник из Пушкинского района (именно они затеяли драку).
— Ещё один 17-летний ученик школы из Пушкинского района.
— 15-летний девятиклассник из Всеволожского района.
— 15-летняя школьница из Красносельского района, из-за которой, предварительно, всё началось.
В отношении зачинщиков составлены административки за мелкое хулиганство. После задержания всех передали родителям.
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