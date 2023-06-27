30 эффектных образцов архитектуры, которые не дожили до наших дней

За долгие века на земле появилось бесчисленное множество архитектурных шедевров, которые человечеству повезло лицезреть. Увы, многие из них не сохранились до наших дней, и всё, что у нас осталось в память об их былом величии — руины и старые снимки.
2. Зальцхаус и дом Фрауэнштайн во Франкфурте, построены около 1600 года. Оба уничтожены в 1944 году во время рейда Королевских ВВС Великобритании
3. Больница Святого Петра, Бристоль, Англия. Построен в конце 14 века как купеческий дом, разрушен во время Бристольского блица в 1940 году
4. Мост Нойе-Эльббрюке, 1887-1959 гг., Гамбург, Германия. Мост сохранился, но башни убрали в процессе расширения моста
6. Храм Христа Спасителя в селе Борки под Харьковом, 1894 год. Уничтожен в ходе Великой отечественной войны
8. Дом Грэма, Западный Ванкувер, Канада. Спроектирован Артуром Эриксоном в 1962 году, снесен в 2007 году
11. Древнеегипетская крепость Бухен была построена примерно в 1860 году до н.э. и простояла до возведения Асуанской плотины в 1964 году
13. Отель Park Avenue на пересечении 32-й улицы и Парк-авеню в Нью-Йорке, фото 1905 года. Открыт в 1878 году, снесен в 1925
С 1887 по 1891 год горожане праздновали сбор осеннего урожая строительством большого здания под названием Кукурузный дворец, покрытого кукурузой и другими злаками.
16. Паром Свиноуйсьце/Свинемюнде, Польша (ранее Германия). Существовал между 1890-ми и 1920-ми годами
18. Национальный дворец Гаити, 1912-2010 гг., был поврежден землетрясением на Гаити в 2010 году и снесен в 2012
19. Цифровая реконструкция старого собора Святого Павла, расположенного в Лондоне. Построен в 1314 году, уничтожен во время Великого лондонского пожара 1666 года
24. Мебельный магазин Galloway's, Сарасота, Флорида. Спроектирован Виктором Ланди в 1959 году, частично снесен в 1970-х
27. Средняя школа Стила, Дейтон, Огайо. Построена в 1894 году, снесена под парковку в 1955
28. Все на этой фотографии было разрушено — Скопье, Северная Македония, до землетрясения 1963 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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