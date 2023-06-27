FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2814 постов • 476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
30 эффектных образцов архитектуры, которые не дожили до наших дней

30 эффектных образцов архитектуры, которые не дожили до наших дней

Автор:
27 июня 2023 21:40
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   здания   искусство   история   старые фото   утерянные здания   
1190
31

За долгие века на земле появилось бесчисленное множество архитектурных шедевров, которые человечеству повезло лицезреть. Увы, многие из них не сохранились до наших дней, и всё, что у нас осталось в память об их былом величии — руины и старые снимки.

×
×

С 1887 по 1891 год горожане праздновали сбор осеннего урожая строительством большого здания под названием Кукурузный дворец, покрытого кукурузой и другими злаками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: архитектура   здания   искусство   история   старые фото   утерянные здания   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
newegg Полчаса назад
Что-то уходит, что-то приходит.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шамсуддин 14 минут назад
Александро-Невский собор православный собор, построенный в 1898 году в Баку, и являвшийся крупнейшим православным храмом на Кавказе до его сноса в 1936 году.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92968



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#животные#интересно#Автовсячина#добро#скандал#кино#факты
#автомобили#в мире#позитив#авто аварии#Россия#подборка#люди#дом#смешно#Москва
#автомир#Юмор#аварии#Прикол#интересное#история#Девушка#забавно#США#пожар
Вот почему в наше время такого не было? Вот почему в наше время такого не было? Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться