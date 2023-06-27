Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал предложение мэра Якутска создавать медвытрезвители и возвращать трудовые лагеря для бездомных. По его словам, этой категорией граждан следует заниматься, но не нужно ставить знак равенства между концлагерем и лагерем трудовым, где помимо работы бездомные смогут избавиться от зависимости и сделать первые шаги по возвращению в общество.





Однако многие жители Якутии и тем более благотворительные организации считают, что градоначальник Евгений Григорьев никогда не занимался проблемой бездомных людей (поэтому их столько развелось в Якутске) и его суждения полны стереотипов.



Директор московского филиала фонда помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова напомнила Григорьеву, что бомжей такие же права, как и у него, а принуждение и изоляция никогда ещё никому не помогала.



