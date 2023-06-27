Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

С градоначальником многие люди и благотворительные организации, мягко говоря, не согласны.
Мэр Якутска Евгений Григорьев устроил региональный скандал, который вполне может распространиться на федеральный уровень. В субботу, 24 июня, во время пресс-конференции он выдал журналистам свой рецепт борьбы с бездомными людьми. Григорьев заявил, что бомжей ему совершенно не жаль, следует их привлекать к ответственности и перевоспитывать при помощи медвытрезвителей и трудовых лагерей, которые вновь следует возродить.
Бомжи – это один из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря. Важно работать с землячествами, чтобы люди приезжали с улусов летом, а зимой уезжали домой. Чтобы землячества несли ответственность за людей с их улусов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал предложение мэра Якутска создавать медвытрезвители и возвращать трудовые лагеря для бездомных. По его словам, этой категорией граждан следует заниматься, но не нужно ставить знак равенства между концлагерем и лагерем трудовым, где помимо работы бездомные смогут избавиться от зависимости и сделать первые шаги по возвращению в общество.
Однако многие жители Якутии и тем более благотворительные организации считают, что градоначальник Евгений Григорьев никогда не занимался проблемой бездомных людей (поэтому их столько развелось в Якутске) и его суждения полны стереотипов.
Директор московского филиала фонда помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова напомнила Григорьеву, что бомжей такие же права, как и у него, а принуждение и изоляция никогда ещё никому не помогала.
Все заявления Григорьева – это набор штампов и стереотипов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Алкогольная зависимость, например, является следствием бездомности, а не причиной. А главные причины бездомности в России – потеря работы и возможности снимать жилье, домашнее насилие и внутренняя трудовая миграция. Мы готовы поделиться с Евгением всей имеющейся у нас статистикой. Кроме того, больше 85% бездомных людей в России - это граждане нашей страны, поэтому бездомные люди – это люди, которые имеют ровно такие же права, как и мэр Якутска Евгений Григорьев.
Байбакова добавила, что проблему должны решать власти, но не созданием трудовых лагерей, а специальных центров помощи, где люди смогут восстановить документы и найти работу. По её словам, Григорьев считает, будто бомжи в чём-то провинились перед обществом, но бездомность — это не характеристика человека, а сложный период в его жизни.
Вне зависимости от того, кого кому жалко, задача государства и работа руководителей регионов – решать социальные проблемы и соблюдать права человека. Теми мерами, которые предлагает Григорьев – воссозданием медвытрезвителей, трудовыми лагерями (а это вообще вне закона) этого не добиться. Никакое принуждение и изоляция эту проблему не решит, решает создание в каждом районе города доступных центров помощи, где люди могут принять душ, восстановить документы и найти работу. И тогда большинство бездомных людей смогут выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь: работать, платить налоги, создавать семьи, и бездомность в жизни человека закончится. Потому что бездомность – это не характеристика человека, а период в его жизни. И продолжительность периода бездомности в жизни людей зависит, в том числе, от качества работы Евгения Григорьева и его коллег.
Сегодня Евгений Григорьев записал видео, в котором сообщил, что его слова вырвали из контекста и говорил совершенно о другом. По его словам, бездомных он делит на две категории — молодых бомжей-тунеядцев и людей, которые действительно попали в сложную жизненную ситуацию. И именно для первой категории бездомных, которые могут работать, но им проще собирать деньги на выпивку у прохожих, он предложил вернуть советскую систему лечебно-трудовых профилакториев.
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Вопрос, конечно, сложный. Ещё сложнее было бы делить людей на сорта и категории. А вы за какую методику, советский опыт профилакториев сработал бы, как думаете?
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В Советском Союзе понятие «тунеядство» приобрело не только социальный, но и политический аспект. Считалось, что тунеядец это опасный для общества элемент, его необходимо принудительно перевоспитать трудом. Тунеядцы направлялись на стройки и предприятия. Согласно указу, «лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, проживающие в городе Москве, Московской области и городе Ленинграде, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведённые местности на срок от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения».
Тунеядцем считался тот, кто не работал больше 4 месяцев в году. За тунеядство в СССР можно было угодить не только на поселение, но и в тюрьму.
Конечно это всё было во времена когда нужно очень умудрится чтобы не иметь работы.
В частности, мне лично, диплом об окончании ПТУ выдали только после справки о трудоустройстве!
Сейчас совсем другие времена... из бомжующих, лишь малая доля кто этот выбор сделал сознательно отказавшись от любой работы, в основном это люди действительно не сумевших лучше устроится.
Истории когда некто устроил БИЧа на работу и тот вернулся к нормальной жизни конечно есть но таких от общего числа хорошо если 1%.
Формально чиновник завуалированно требует внести новеллы в УК и восстановить статью за бродяжничество которая существовала при СССР.
Вот только то не в его компетенции. Да и есть ли смысл .
Ошибаетесь, Дарья, зачастую как раз наоборот.
Насмотрелся вдоволь...
Но реабилитируются считанные единицы процентов (и это немало, и это нужно), остальные подлечиться, пережить холода и т.п. Не хочет большинство из них в "обычную" жизнь возвращаться, "свобода" и романтика помоек и подворотен манит и не отпускает.
Вот про этот центр говорю:
Далее - труд облагораживает, эта аксиома вечна. Но труд сам по себе не приносит пользу ни стране, ни людям. Какого уровня труд им предлагается? Если уровня "ну чтоб трудились", то нуегонафиг. Есть ли разнарядка от страны/города на какой либо труд для неспециалистов и возможность эту разнарядку обеспечить? Я упрощу - дайте МНЕ 1000 рабов, так я не смогу извлечь из них сколь либо заметной пользы для себя, а чтобы извлечь эту пользу, я должен обеспечить их станками той сферы, которая в моём регионе находится в загоне (утрировано - в моём регионе нет метизных заводов), но станки МНЕ не по карману.
Как вы думаете - почему в стране компьютеростроение находится в глубокой "дыре"? Да потому, что промышленные станки не по карману. И так по всем отраслям, которые находятся в "дыре".
На данный момент страна обладает бОльшим человеческим ресурсом, чем может обеспечить хоть сколь либо технологичной работой (посмотрите на армию доставщиков продуктов, причём против них ничего не имею - все профессии важны, просто их стало кратно больше, чем настоящих производителей).
это позволяет держать в магазинах меньше персонала. кассы стоят без продавцов, кассир обычно один сидит. В условиях перепроизводства все будем охранниками и курьерами.
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Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) в СССР и некоторых постсоветских странах вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Фактически ЛТП являлись местом ограничения свободы, где основным методом лечения был принудительный труд больного. В то же время пребывание в ЛТП не считалось тюремным сроком и позволяло временно изолировать алкоголиков и пьяных нарушителей общественного порядка без отправки их в исправительные учреждения.
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Лицемерием попахивает.