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Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Автор:
27 июня 2023 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Мэр Якутска   бездомные   вытрезвители   мнение   скандал   социальная проблема   трудовые лагеря   
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С градоначальником многие люди и благотворительные организации, мягко говоря, не согласны.

Мэр Якутска Евгений Григорьев устроил региональный скандал, который вполне может распространиться на федеральный уровень. В субботу, 24 июня, во время пресс-конференции он выдал журналистам свой рецепт борьбы с бездомными людьми. Григорьев заявил, что бомжей ему совершенно не жаль, следует их привлекать к ответственности и перевоспитывать при помощи медвытрезвителей и трудовых лагерей, которые вновь следует возродить.


Бомжи – это один из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря.  Важно работать с землячествами, чтобы люди приезжали с улусов летом, а зимой уезжали домой. Чтобы землячества несли ответственность за людей с их улусов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал предложение мэра Якутска создавать медвытрезвители и возвращать трудовые лагеря для бездомных. По его словам, этой категорией граждан следует заниматься, но не нужно ставить знак равенства между концлагерем и лагерем трудовым, где помимо работы бездомные смогут избавиться от зависимости и сделать первые шаги по возвращению в общество.


Однако многие жители Якутии и тем более благотворительные организации считают, что градоначальник Евгений Григорьев никогда не занимался проблемой бездомных людей (поэтому их столько развелось в Якутске) и его суждения полны стереотипов.

Директор московского филиала фонда помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова напомнила Григорьеву, что бомжей такие же права, как и у него, а принуждение и изоляция никогда ещё никому не помогала.


Все заявления Григорьева – это набор штампов и стереотипов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Алкогольная зависимость, например, является следствием бездомности, а не причиной. А главные причины бездомности в России – потеря работы и возможности снимать жилье, домашнее насилие и внутренняя трудовая миграция. Мы готовы поделиться с Евгением всей имеющейся у нас статистикой. Кроме того, больше 85% бездомных людей в России - это граждане нашей страны, поэтому бездомные люди – это люди, которые имеют ровно такие же права, как и мэр Якутска Евгений Григорьев.

Байбакова добавила, что проблему должны решать власти, но не созданием трудовых лагерей, а специальных центров помощи, где люди смогут восстановить документы и найти работу. По её словам, Григорьев считает, будто бомжи в чём-то провинились перед обществом, но бездомность — это не характеристика человека, а сложный период в его жизни.


Вне зависимости от того, кого кому жалко, задача государства и работа руководителей регионов – решать социальные проблемы и соблюдать права человека. Теми мерами, которые предлагает Григорьев – воссозданием медвытрезвителей, трудовыми лагерями (а это вообще вне закона) этого не добиться. Никакое принуждение и изоляция эту проблему не решит, решает создание в каждом районе города доступных центров помощи, где люди могут принять душ, восстановить документы и найти работу. И тогда большинство бездомных людей смогут выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь: работать, платить налоги, создавать семьи, и бездомность в жизни человека закончится. Потому что бездомность – это не характеристика человека, а период в его жизни. И продолжительность периода бездомности в жизни людей зависит, в том числе, от качества работы Евгения Григорьева и его коллег.

Сегодня Евгений Григорьев записал видео, в котором сообщил, что его слова вырвали из контекста и говорил совершенно о другом. По его словам, бездомных он делит на две категории — молодых бомжей-тунеядцев и людей, которые действительно попали в сложную жизненную ситуацию. И именно для первой категории бездомных, которые могут работать, но им проще собирать деньги на выпивку у прохожих, он предложил вернуть советскую систему лечебно-трудовых профилакториев.

Вопрос, конечно, сложный. Ещё сложнее было бы делить людей на сорта и категории. А вы за какую методику, советский опыт профилакториев сработал бы, как думаете?

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Метки: Мэр Якутска   бездомные   вытрезвители   мнение   скандал   социальная проблема   трудовые лагеря   
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16  комментариев
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5k
4ijik 2 часа назад
Попрошаек однозначно отправлять! Только у них столько бабла, что они откупятся.
А вот людям в беде надо помогать, за счёт попрошаек!
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2k
Александр 13 минут назад
23 июля 1951 появился указ «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами», предписывавший отправлять бродяг, попрошаек и тунеядцев на поселение в отдалённые районы Советского Союза. 4 мая 1961 года на основании ст. 12 Конституции Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». В Уголовном кодексе появилось наказание за тунеядство.
В Советском Союзе понятие «тунеядство» приобрело не только социальный, но и политический аспект. Считалось, что тунеядец это опасный для общества элемент, его необходимо принудительно перевоспитать трудом. Тунеядцы направлялись на стройки и предприятия. Согласно указу, «лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, проживающие в городе Москве, Московской области и городе Ленинграде, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведённые местности на срок от 2 до 5 лет с привлечением к труду по месту поселения».
Тунеядцем считался тот, кто не работал больше 4 месяцев в году. За тунеядство в СССР можно было угодить не только на поселение, но и в тюрьму.

Конечно это всё было во времена когда нужно очень умудрится чтобы не иметь работы.
В частности, мне лично, диплом об окончании ПТУ выдали только после справки о трудоустройстве!
Сейчас совсем другие времена... из бомжующих, лишь малая доля кто этот выбор сделал сознательно отказавшись от любой работы, в основном это люди действительно не сумевших лучше устроится.
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21k
Serega Red 18 минут назад
Идиот ! Его в первую очередь отправить в лагерь, где его научат работать мэром лет через 10. Но таких лагерей у нас нет и не будет. А жаль ! Хотя и сейчас его можно упаковать на червонец только копни.
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21k
Виталий Касандров 18 минут назад
Можно подумать что они работать хотят,но не могут найти .
Истории когда некто устроил БИЧа на работу и тот вернулся к нормальной жизни конечно есть но таких от общего числа хорошо если 1%.
Формально чиновник завуалированно требует внести новеллы в УК и восстановить статью за бродяжничество которая существовала при СССР.
Вот только то не в его компетенции. Да и есть ли смысл .
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14k
Алексей 41 минуту назад
Это какой-то конкурс проходит, на самого тупого чиновника?
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2k
Vadim Balabanov Час назад
"Алкогольная зависимость, например, является следствием бездомности, а не причиной."

Ошибаетесь, Дарья, зачастую как раз наоборот.
Насмотрелся вдоволь...
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14k
Kucher Час назад
С бомжами не бороться надо, а помочь им. И именно трудовые лагеря могут быть хорошим средством помощи. Там им и стол и кров, и возможность трудиться, получать за это зарплату, и медицинский уход, и социализация...
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90
GoInDown Час назад
Людям надо давать шанс, ну а дальше они сами для себя решат, надо или нет, кто захочет воспользуется, кто нет, тот нет. Новые приобретенные территории надо приводить в порядок, создать вахтовые городки с жестким контролем и дисциплиной, но платить надо достойно, а не за миску супа, что бы они могли себя почувствовать нужными, в этом деле главное вернуть человеку веру в будущее, а не просто с улицы убрать.
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7k
Pravednik84 Час назад
Трудовые лагеря - это прекрасно, но они должны быть трудовыми, а не "наказательными" - должны быть обеспечены условия на уровне не только выше тюремных, но и не ниже продавца из пятёрочки.
Далее - труд облагораживает, эта аксиома вечна. Но труд сам по себе не приносит пользу ни стране, ни людям. Какого уровня труд им предлагается? Если уровня "ну чтоб трудились", то нуегонафиг. Есть ли разнарядка от страны/города на какой либо труд для неспециалистов и возможность эту разнарядку обеспечить? Я упрощу - дайте МНЕ 1000 рабов, так я не смогу извлечь из них сколь либо заметной пользы для себя, а чтобы извлечь эту пользу, я должен обеспечить их станками той сферы, которая в моём регионе находится в загоне (утрировано - в моём регионе нет метизных заводов), но станки МНЕ не по карману.
Как вы думаете - почему в стране компьютеростроение находится в глубокой "дыре"? Да потому, что промышленные станки не по карману. И так по всем отраслям, которые находятся в "дыре".
На данный момент страна обладает бОльшим человеческим ресурсом, чем может обеспечить хоть сколь либо технологичной работой (посмотрите на армию доставщиков продуктов, причём против них ничего не имею - все профессии важны, просто их стало кратно больше, чем настоящих производителей).
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158
Андрей 2 часа назад
так у бомжей первая заповедь - не работай !
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14k
Shtoppi 2 часа назад
я так понял, он хочет возродить практику Л.Т.П. как при СССР было, для наставления на путь истинный всех заблудших от алкашки и наркоты.
<<
Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) в СССР и некоторых постсоветских странах вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Фактически ЛТП являлись местом ограничения свободы, где основным методом лечения был принудительный труд больного. В то же время пребывание в ЛТП не считалось тюремным сроком и позволяло временно изолировать алкоголиков и пьяных нарушителей общественного порядка без отправки их в исправительные учреждения.
>>
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394
Knives22 2 часа назад
"Ещё сложнее было бы делить людей на сорта и категории."
Лицемерием попахивает.
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15
Pavel Bass 2 часа назад
Мэр бухла на них не на пасётся чтобы они работали, а если на пасётся то только в убытки
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