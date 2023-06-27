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Йожика картинки

Йожика картинки

Автор:
27 июня 2023 17:59
Метки: Разное   Юмор   картинки   
876
25
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Выпуск 259

И снова ЗДРАСЬТЕ))) Очередная подборка нового и баянистого!

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2.

ая подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   
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20  комментариев
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DarkSkat 2 часа назад
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У моей хоть не взрываются
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Влад Полчаса назад
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А если придвинуть его к батарее об инфаркте узнает весь подъезд.
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26k
Егор 37 минут назад
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2k
Александр 47 минут назад
Йожэг, вы где пропадали?) давно не было вас на фишках
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25k
Влад 51 минуту назад
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Мялиновка.
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127
дмитрий 51 минуту назад
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Огонь!
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15k
Мистер Фикс 52 минуты назад
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Это сомик

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479
Makfatym 52 минуты назад
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пердечный срисруп...
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5k
17k
Сергей 56 минут назад
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У меня так с водкой было на метро Рижская.Выпил с друзьями,закусил батоном сырокопченой,зажмурился от удовольствия, глаза открыл:сижу дома на диване в Зеленограде. Мгновенный телепорт в пространстве, но не во времени
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12k
Denissg Час назад
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Кто понял жизнь, тот больше не спешит.
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8k
ишты Час назад
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Конечно! Мало того что обидели, теперь еще и шарик просрал!
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840
Шурман Час назад
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На прошлой неделе повез дочку на ДР , заблудились слегка и поехали по полям , остановился уточнить у других родителей адрес , пока уточняли у дороги у виллы росте черешня и мы с дочкой накинулись :) короче вышла бабка из дому и говорит детки может вам пакетик дать :) я извинился она говорит мы уже старые и не собираем ее . Ну набрали пару кг :)
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2k
DarkSkat 2 часа назад
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Может он спускается так
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