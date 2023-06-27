Многоликий Инглунд, в копилке которого не только роль маньяка из снов

Есть категория актёров, которые свои знаковые роли сыграли в таком сложном гриме, что без него их не и узнать. А ведь карьера на одной роли не завершается. И этот актёр наглядно доказал настоящее утверждение.
Медиафраншиза, базирующаяся на фильме-слэшере 1984 года, включает 9 фильмов, два шоу и бесчисленное количество документальных картин, роликов, книг и комиксов. В общем, Фредди Крюгер – это уже целая индустрия.
Что примечательно, ужастики – жанр, прославивший актёра, Роберт от души ненавидел, тяготел к театру и классике. Но, как говорится, никогда не знаешь заранее, как сложится жизнь.
Карьера Роберта Инглунда началась задолго до появления маньяка, мстящего за свою смерть подросткам и их родителям. Дебютировал актёр в драме 1974 года «Бастер и Билли». Через год снялся в триллере «Грязное дело».
А в 1976 году вышла картина «Съеденные заживо» – как раз ужастик о психе, скармливающем несчастных постояльцев отеля крокодилу. То есть Роберт изменил своим принципам и неприятию ужастиков. И не прогадал.
Но всё произошло не сразу. В перспективе маячили роли грубых деревенщин. Кстати, Инглунд даже на роль Скайуокера пробовался. Но притягательная энергетика была больше отрицательной, поэтому результат очевиден.
Потом случилась в карьере актёра роль в сериале «Победа» 1984 года, повествующем об эпичном противостоянии землян пришельцам-рептилоидам. Поэтому он не стал особенно отбрыкиваться от роли Фредди в презираемом жанре ужасов. И стал рок-звездой, на следующие несколько лет практически сросшись с полосатым свитером.
Крюгер – тема неиссякаемая. Но Инглунд решил отойти от образа и всё же попробовать себя в драматическом жанре. И получил главную роль в картине «Призрак оперы» 1989 года.
Три года спустя была роль в довольно изящном триллере «Пляска смерти», приправленном щепоткой шрамов (привет от Фредди).
Затем была роль в довольно примечательной картине «Исполнитель желаний», которая вышла на экраны в 1997 и рассказала историю о том, почему лучше обходить джиннов стороной и добиваться исполнения желаний своими силами, а не с привлечением потусторонних сущностей.
А в 1999 году актёр удивил. Он мало того что появился в комедии «Принц и сёрфер» (вариация на тему Твена), так фильм был ещё и детским. Уже в нашем веке амплуа Роберта несколько видоизменилось. Ему стали предлагать роли учёных (профессор Векслер в «Городских легендах», доктор Хардинг в «Полуночном человеке»), а также экспертов (Джейкоб в «Ночном мире») и психологов («Клиника страха»).
Что логично – убелённый сединами и не лишенный аристократизма артист вполне органично смотрелся в этих ролях.
Да, после «Кошмаров» и «Призрака оперы» главных ролей у артиста не было. Но Роберт действительно умница, ведь он не утонул в крюгеризме, отказавшись от всего прочего и эксплуатируя образ только лишь маньяка из снов.
Инглунд активно снимается, занимается озвучкой, пишет книги, участвует в документальных проектах и мероприятиях, посвящённых благодатной теме ужасов. Словом, Роберт, которому недавно исполнилось 76 лет, живёт на полную катушку и получает удовольствие от жизни.
В какой роли актёр смотрится наиболее органично, как считаете? Или же он Фредди и только Фредди?
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