FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11820 постов • 1232 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Многоликий Инглунд, в копилке которого не только роль маньяка из снов

Многоликий Инглунд, в копилке которого не только роль маньяка из снов

Автор:
27 июня 2023 12:33
Сообщество : Кино
Метки: Роберт Инглунд   Фредди Крюгер   актёр   амплуа   жанр   картина   кино   роль   ужастик   
1094
13

Есть категория актёров, которые свои знаковые роли сыграли в таком сложном гриме, что без него их не и узнать. А ведь карьера на одной роли не завершается. И этот актёр наглядно доказал настоящее утверждение.

Медиафраншиза, базирующаяся на фильме-слэшере 1984 года, включает 9 фильмов, два шоу и бесчисленное количество документальных картин, роликов, книг и комиксов. В общем, Фредди Крюгер – это уже целая индустрия.

×
×

Что примечательно, ужастики – жанр, прославивший актёра, Роберт от души ненавидел, тяготел к театру и классике. Но, как говорится, никогда не знаешь заранее, как сложится жизнь.

Карьера Роберта Инглунда началась задолго до появления маньяка, мстящего за свою смерть подросткам и их родителям. Дебютировал актёр в драме 1974 года «Бастер и Билли». Через год снялся в триллере «Грязное дело».

А в 1976 году вышла картина «Съеденные заживо» – как раз ужастик о психе, скармливающем несчастных постояльцев отеля крокодилу. То есть Роберт изменил своим принципам и неприятию ужастиков. И не прогадал.

Но всё произошло не сразу. В перспективе маячили роли грубых деревенщин. Кстати, Инглунд даже на роль Скайуокера пробовался. Но притягательная энергетика была больше отрицательной, поэтому результат очевиден.

Потом случилась в карьере актёра роль в сериале «Победа» 1984 года, повествующем об эпичном противостоянии землян пришельцам-рептилоидам. Поэтому он не стал особенно отбрыкиваться от роли Фредди в презираемом жанре ужасов. И стал рок-звездой, на следующие несколько лет практически сросшись с полосатым свитером.

Крюгер – тема неиссякаемая. Но Инглунд решил отойти от образа и всё же попробовать себя в драматическом жанре. И получил главную роль в картине «Призрак оперы» 1989 года.

Три года спустя была роль в довольно изящном триллере «Пляска смерти», приправленном щепоткой шрамов (привет от Фредди).

Затем была роль в довольно примечательной картине «Исполнитель желаний», которая вышла на экраны в 1997 и рассказала историю о том, почему лучше обходить джиннов стороной и добиваться исполнения желаний своими  силами, а не с привлечением потусторонних сущностей.

А в 1999 году актёр удивил. Он мало того что появился в комедии «Принц и сёрфер» (вариация на тему Твена), так фильм был ещё и детским. Уже в нашем веке амплуа Роберта несколько видоизменилось. Ему стали предлагать роли учёных (профессор Векслер в «Городских легендах», доктор Хардинг в «Полуночном человеке»), а также экспертов (Джейкоб в «Ночном мире») и психологов («Клиника страха»).

Что логично – убелённый сединами и не лишенный аристократизма артист вполне органично смотрелся в этих ролях.

Да, после «Кошмаров» и «Призрака оперы» главных ролей у артиста не было. Но Роберт действительно умница, ведь он не утонул в крюгеризме, отказавшись от всего прочего и эксплуатируя образ только лишь маньяка из снов.

Инглунд активно снимается, занимается озвучкой, пишет книги, участвует в документальных проектах и мероприятиях, посвящённых благодатной теме ужасов. Словом, Роберт, которому недавно исполнилось 76 лет, живёт на полную катушку и получает удовольствие от жизни.

В какой роли актёр смотрится наиболее органично, как считаете? Или же он Фредди и только Фредди?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Роберт Инглунд   Фредди Крюгер   актёр   амплуа   жанр   картина   кино   роль   ужастик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87360



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Вот почему в наше время такого не было?
Вот почему в наше время такого не было?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Средства контрацепции

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#аварии#Прикол#интересно#люди#кино#Девушка#красота#новости
#в мире#машина#авто аварии#Россия#история#Юмор#СССР#девушки#Вещи#пешехода сбили
#автомобили#ДТП#позитив#животные#интересное#добро#подборка#пожар#дом#шоу бизнес
Вот почему в наше время такого не было? Вот почему в наше время такого не было? Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться