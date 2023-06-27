Многоликий Инглунд, в копилке которого не только роль маньяка из снов

А в 1976 году вышла картина «Съеденные заживо» – как раз ужастик о психе, скармливающем несчастных постояльцев отеля крокодилу. То есть Роберт изменил своим принципам и неприятию ужастиков. И не прогадал.

Но всё произошло не сразу. В перспективе маячили роли грубых деревенщин. Кстати, Инглунд даже на роль Скайуокера пробовался. Но притягательная энергетика была больше отрицательной, поэтому результат очевиден.