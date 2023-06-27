Мужчина так сильно переживал, что кто-то подожжет соседский дом, что спалил его сам

В селе Луговое местный житель волновался из-за пустующего здания, расположенного на одной улице с его домом. Он был уверен – там будут собираться личности с аморальным поведением и, возможно, устроят пожар. А огонь может перекинуться и на соседние дома.

Рассудив так, селянин решил обезопасить свое имущество: выбрал безветренную погоду и отправился поджигать дом сам.