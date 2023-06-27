FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7362 поста • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Мужчина так сильно переживал, что кто-то подожжет соседский дом, что спалил его сам

Мужчина так сильно переживал, что кто-то подожжет соседский дом, что спалил его сам

Автор:
27 июня 2023 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   Поджог   Россия   в мире   люди   пожар   
645
1
1

Житель Красноярского края необычным образом попытался обезопасить своё имущество. Он решил сжечь пустующее чужое.

В селе Луговое местный житель волновался из-за пустующего здания, расположенного на одной улице с его домом. Он был уверен – там будут собираться личности с аморальным поведением и, возможно, устроят пожар. А огонь может перекинуться и на соседние дома.

Рассудив так, селянин решил обезопасить свое имущество: выбрал безветренную погоду и отправился поджигать дом сам.

Это ему удалось, ущерб составил 200 тыс. рублей, подсчитали в МВД. Возбуждено уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Красноярский край   Поджог   Россия   в мире   люди   пожар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
Александр Ломовицкий 15 минут назад
сказочный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

955167



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
ЕГЭ сдали, а дальше что
ЕГЭ сдали, а дальше что
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Средства контрацепции

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#ДТП#Россия#кино#девушки#подборка#красота#добро
#в мире#автомир#животные#Юмор#интересное#СССР#люди#Девушка#Вещи#США
#автомобили#Прикол#позитив#история#аварии#авто аварии#новости#полиция#дети#факты
ЕГЭ сдали, а дальше что ЕГЭ сдали, а дальше что Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться