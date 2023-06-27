Мужчина так сильно переживал, что кто-то подожжет соседский дом, что спалил его сам

645
1
1
Житель Красноярского края необычным образом попытался обезопасить своё имущество. Он решил сжечь пустующее чужое.
В селе Луговое местный житель волновался из-за пустующего здания, расположенного на одной улице с его домом. Он был уверен – там будут собираться личности с аморальным поведением и, возможно, устроят пожар. А огонь может перекинуться и на соседние дома.
Рассудив так, селянин решил обезопасить свое имущество: выбрал безветренную погоду и отправился поджигать дом сам.
Это ему удалось, ущерб составил 200 тыс. рублей, подсчитали в МВД. Возбуждено уголовное дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров