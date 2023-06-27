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Болливуд по-военному: китайцы показали мотивирующий мультик про летающий танк

Болливуд по-военному: китайцы показали мотивирующий мультик про летающий танк

Автор:
27 июня 2023 07:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   анимация   военное   мультфильм   непобедимый   танк   техника   
1398
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Разумеется, огромная махина всех победит и на земле, и на воде, и в космосе. Потому что Красная Армия всех сильней!

Почему военные сцены из болливудских фильмов такие залипательные? Потому что это волшебство, в котором можно увернуться от пули, спасти девушку, будучи раненым в самое сердце, да еще успеть потанцевать.

Примерно в таком стиле китайцы сняли мультфильм про танк с эмблемой НОАК. Гигант умеет летать и виртуозно обходит любые препятствия, поражая противника на воде и в воздухе.


Сложно представить, как там наводчик и командир себя чувствовали в башне, когда танк взлетел, но это уже мелочи.

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Метки: Видео   анимация   военное   мультфильм   непобедимый   танк   техника   
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18  комментариев
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5k
Александр Час назад
Поржал. Особенно над железным человеком! ))))
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2k
Куртуазный Маньерист 8 минут назад

Болливуд по-военному: китайцы показали мотивирующий мультик про летающий танкПосмотреть
Болливуд по-военному: китайцы показали мотивирующий мультик про летающий танк
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1
ванюша 20 минут назад
а у шойгу есть яйца
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0
Бункерный крот 22 минуты назад
Да этож бой Арматы против всего блока НАТО по мнению любого vатника
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10k
Александр Полчаса назад
...Стрекозёлтанки тучей повисли над Вашингтоном, ..."калосо"!
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98
babai65 Полчаса назад
Башня не обитаемая.
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Алексей Гулевич Полчаса назад
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8k
soar 37 минут назад
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14k
Alex 42 минуты назад
"как там наводчик и командир себя чувствовали в башне, когда танк взлетел"
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3k
Кирилл 45 минут назад
это так убого, что даже круто!)))
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24k
Дмитрий 52 минуты назад
Улыбнуло...
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262
И Ш 52 минуты назад
Супер! И не мульт это вообще! А презентация...
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
Т-55 давно нуждался в модернизации))
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599
дмитрий 57 минут назад
мне понравилось! Молодцы китайцы:)
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Они что то знают, чего не знаем мы...
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