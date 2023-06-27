Болливуд по-военному: китайцы показали мотивирующий мультик про летающий танк

Разумеется, огромная махина всех победит и на земле, и на воде, и в космосе. Потому что Красная Армия всех сильней!
Почему военные сцены из болливудских фильмов такие залипательные? Потому что это волшебство, в котором можно увернуться от пули, спасти девушку, будучи раненым в самое сердце, да еще успеть потанцевать.
Примерно в таком стиле китайцы сняли мультфильм про танк с эмблемой НОАК. Гигант умеет летать и виртуозно обходит любые препятствия, поражая противника на воде и в воздухе.
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Сложно представить, как там наводчик и командир себя чувствовали в башне, когда танк взлетел, но это уже мелочи.
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