Болливуд по-военному: китайцы показали мотивирующий мультик про летающий танк

Почему военные сцены из болливудских фильмов такие залипательные? Потому что это волшебство, в котором можно увернуться от пули, спасти девушку, будучи раненым в самое сердце, да еще успеть потанцевать.

Примерно в таком стиле китайцы сняли мультфильм про танк с эмблемой НОАК. Гигант умеет летать и виртуозно обходит любые препятствия, поражая противника на воде и в воздухе.



