Милейшее создание: зоопарк показал крошечного котенка рыси

Малыш только учится ходить, но уже очень громогласный.
Могилевский зоосад опубликовал милое видео с рысью и ее маленьким детенышем. На кадрах ролика малыш в вольере только учится ходить и пронзительно пищит, когда мама хватает его за холку.
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Рысь — средних размеров зверь с относительно коротким, высоко поднятым на ногах туловищем, круглой головой и коротким куцым хвостом. Этот представитель семейства кошачьих прекрасно лазает по деревьям и скалам, быстро бегает, делает большие, до 4 метров прыжки, хорошо плавает. Водится в России, скандинавских странах, некоторых областях Польши и Чехии, а также в Испании.
Детеныши появляются у рысей обычно мае. Чаще всего их 2-3, реже — 1-4. Глаза у детенышей открываются через 16-17 дней. Когда им исполнится месяц, они начинают понемногу есть мясо, но материнским молоком кормятся еще четыре месяца. Охотничий инстинкт пробуждается в раннем возрасте. Детеныши, которым дней сорок от роду, уже пытаются подкрадываться к «добыче» и нападать на нее.
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