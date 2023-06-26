Милейшее создание: зоопарк показал крошечного котенка рыси

Рысь — средних размеров зверь с относительно коротким, высоко поднятым на ногах туловищем, круглой головой и коротким куцым хвостом. Этот представитель семейства кошачьих прекрасно лазает по деревьям и скалам, быстро бегает, делает большие, до 4 метров прыжки, хорошо плавает. Водится в России, скандинавских странах, некоторых областях Польши и Чехии, а также в Испании.

Детеныши появляются у рысей обычно мае. Чаще всего их 2-3, реже — 1-4. Глаза у детенышей открываются через 16-17 дней. Когда им исполнится месяц, они начинают понемногу есть мясо, но материнским молоком кормятся еще четыре месяца. Охотничий инстинкт пробуждается в раннем возрасте. Детеныши, которым дней сорок от роду, уже пытаются подкрадываться к «добыче» и нападать на нее.