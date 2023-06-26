FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14217 постов • 1674 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Милейшее создание: зоопарк показал крошечного котенка рыси

Милейшее создание: зоопарк показал крошечного котенка рыси

Автор:
26 июня 2023 21:49
Сообщество : Животные
Метки: Lynx Lynx   Малые кошки   Могилев   зоопарки   котенок   рысь   семейство кошачьих   хищные животные   
319
2
1

Малыш только учится ходить, но уже очень громогласный.

Могилевский зоосад опубликовал милое видео с рысью и ее маленьким детенышем. На кадрах ролика малыш в вольере только учится ходить и пронзительно пищит, когда мама хватает его за холку.


Рысь — средних размеров зверь с относительно коротким, высоко поднятым на ногах туловищем, круглой головой и коротким куцым хвостом. Этот представитель семейства кошачьих прекрасно лазает по деревьям и скалам, быстро бегает, делает большие, до 4 метров прыжки, хорошо плавает. Водится в России, скандинавских странах, некоторых областях Польши и Чехии, а также в Испании.


Детеныши появляются у рысей обычно мае. Чаще всего их 2-3, реже — 1-4. Глаза у детенышей открываются через 16-17 дней. Когда им исполнится месяц, они начинают понемногу есть мясо, но материнским молоком кормятся еще четыре месяца. Охотничий инстинкт пробуждается в раннем возрасте. Детеныши, которым дней сорок от роду, уже пытаются подкрадываться к «добыче» и нападать на нее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Lynx Lynx   Малые кошки   Могилев   зоопарки   котенок   рысь   семейство кошачьих   хищные животные   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Летучий Мыш 9 часов назад
Если глаза только в на 17 день открываются, я бы посмотрела, как сорокадневное чудо охотиться пытается и крадется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
16877



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Летняя распродажа пылесосов ILIFE
Летняя распродажа пылесосов ILIFE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#животные#Россия#кино#СССР#девушки#Девушка#факты
#в мире#автомир#Прикол#США#интересное#новости#авто аварии#люди#красота#Автовсячина
#машина#Юмор#ДТП#история#аварии#позитив#полиция#собака#дети#Ynews
Летняя распродажа пылесосов ILIFE Летняя распродажа пылесосов ILIFE У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться