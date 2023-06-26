Российские учёные создали работающие на водке двигатели для космических аппаратов

Отмечается, что сегодня в качестве топлива для МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Двигательная установка, предложенная сотрудниками ОмГТУ, лишена этих недостатков.





Как отметил Антон Лукьянчик, конструкцию силовых установок можно будет менять в зависимости от конкретных задач спутника. Кроме того, разработка получила повышенную надёжность и сниженную массу.