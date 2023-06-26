Российские учёные создали работающие на водке двигатели для космических аппаратов

Как тебе такое, Илон Маск?
Учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают спирто-водяной смеси. Как рассказали в пресс-службе университета, новая разработка поможет создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.
МКА, как пояснил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик, весят от 1 до 500 кг и обычно используются для зондирования Земли и космического мониторинга. Эти зонды работают на низких околоземных орбитах, где велико притяжении планеты. Поэтому им необходимы небольшие двигатели для коррекции полёта, а также важен топливный резерв вкупе с малым энергопотреблением.
Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги
Отмечается, что сегодня в качестве топлива для МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Двигательная установка, предложенная сотрудниками ОмГТУ, лишена этих недостатков.
Как отметил Антон Лукьянчик, конструкцию силовых установок можно будет менять в зависимости от конкретных задач спутника. Кроме того, разработка получила повышенную надёжность и сниженную массу.
Источник:
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Что и требовалось доказать. Водка - полезна!
У мелких спутников эти проблемы намного мельче.
Собственно, там больше проблемы не изжариться, чем не замерзнуть. Ну и баки обычно под могутным слоем теплоизоляции
Или вот Луну возьмем. +127 днем. А там с атмосферой, скажем, так не очень, да и толща камня ого какая.
Мелкий аппаратик по идее прогреется градусов до 100: за счет теплообмена будет плюс-минус выравниваться температура обшивки