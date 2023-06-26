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Российские учёные создали работающие на водке двигатели для космических аппаратов

Российские учёные создали работающие на водке двигатели для космических аппаратов

Автор:
26 июня 2023 19:25
Сообщество : Наука
Метки: двигатель   зондирование Земли   маневрирование   орбита   разработка   спирт   спутники   
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Как тебе такое, Илон Маск?

Учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают спирто-водяной смеси. Как рассказали в пресс-службе университета, новая разработка поможет создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

МКА, как пояснил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик, весят от 1 до 500 кг и обычно используются для зондирования Земли и космического мониторинга. Эти зонды работают на низких околоземных орбитах, где велико притяжении планеты. Поэтому им необходимы небольшие двигатели для коррекции полёта, а также важен топливный резерв вкупе с малым энергопотреблением.


Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги

Отмечается, что сегодня в качестве топлива для МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Двигательная установка, предложенная сотрудниками ОмГТУ, лишена этих недостатков.


Как отметил Антон Лукьянчик, конструкцию силовых установок можно будет менять в зависимости от конкретных задач спутника. Кроме того, разработка получила повышенную надёжность и сниженную массу.

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Метки: двигатель   зондирование Земли   маневрирование   орбита   разработка   спирт   спутники   
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20  комментариев
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26k
Егор Час назад
"Хотел бы я в глаза посмотреть этому конструктору" (с)
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17k
Александр Сучков 4 минуты назад
Блин, опять водка подорожает...
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50k
Мойша 4 минуты назад
...или конструкторы
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Walther 23 минуты назад
Ничего святого у людей...
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ни один не взлетит. Выжрут всё "топливо" до старта.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
А при чём тут пепелац? Он на луце работает, а не на водке.
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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Василий Афиногенов 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Куртуазный Маньерист 56 минут назад
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5k
Горожанин Час назад
"Отмечается, что сегодня в качестве топлива для МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы".
------

Что и требовалось доказать. Водка - полезна!
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33k
Андрей Иванов Час назад
И как?
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