С огоньком отметили День борьбы с наркозависимостью, что называется.
Полиция Мьянмы провела публичное сожжение огромных партий наркотиков на общую сумму в 446 миллиона долларов. Мероприятие проходило в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
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Все наркотики, как сообщают местные СМИ, были изъяты в течение года. И среди них помимо героина и марихуаны было уничтожено 172 тонны чистого метамфетамина и 1 млрд таблеток на его основе.
Ранее эксперты ООН предупредили власти Мьянмы об увеличении производства запрещённых веществ в стране — в частности, опиума, героина и метамфетамина.
Мьянма имеет долгую историю производства наркотиков, связанную с политической и экономической нестабильностью, вызванной десятилетиями вооруженного конфликта. Страна является крупным производителем и экспортером метамфетамина и вторым по величине производителем опиума и героина в мире после Афганистана.
Американский аналитик Дэвид Мэтисон считает, что публичное сожжение горы наркотиков — это попытка властей Мьянмы показать, что они активно борются как с производством, так и с распространением запрещённых веществ.
Военные делают вид, что серьезно относятся к искоренению наркотиков, а Запад делает вид, что верит им
Отмечается, что сегодня в Мьянме в год только изымается наркотиков в 7 раз больше, чем 10 лет назад.
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