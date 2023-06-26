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В Мьянме сожгли наркотики на полмиллиарда долларов

В Мьянме сожгли наркотики на полмиллиарда долларов

Автор:
26 июня 2023 17:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Мьянма   борьба с наркотиками   оон   полиция   сожжение   
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С огоньком отметили День борьбы с наркозависимостью, что называется.

Полиция Мьянмы провела публичное сожжение огромных партий наркотиков на общую сумму в 446 миллиона долларов. Мероприятие проходило в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Все наркотики, как сообщают местные СМИ, были изъяты в течение года. И среди них помимо героина и марихуаны было уничтожено 172 тонны чистого метамфетамина и 1 млрд таблеток на его основе.

Ранее эксперты ООН предупредили власти Мьянмы об увеличении производства запрещённых веществ в стране — в частности, опиума, героина и метамфетамина.


Мьянма имеет долгую историю производства наркотиков, связанную с политической и экономической нестабильностью, вызванной десятилетиями вооруженного конфликта. Страна является крупным производителем и экспортером метамфетамина и вторым по величине производителем опиума и героина в мире после Афганистана.

Американский аналитик Дэвид Мэтисон считает, что публичное сожжение горы наркотиков — это попытка властей Мьянмы показать, что они активно борются как с производством, так и с распространением запрещённых веществ.


Военные делают вид, что серьезно относятся к искоренению наркотиков, а Запад делает вид, что верит им

Отмечается, что сегодня в Мьянме в год только изымается наркотиков в 7 раз больше, чем 10 лет назад.

Источник:

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Метки: Видео   Мьянма   борьба с наркотиками   оон   полиция   сожжение   
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11  комментариев
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17k
Alex ASK Час назад
... а могли бы пенсионерам раздать
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8k
Дмитрий 57 секунд назад
По мне так нормально. Государство так и должно поступать.
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1k
Александр Долматов 2 минуты назад
Зрители, на которых дул ветер, были в восторге.
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71k
Пётровыч 2 минуты назад
Да да, за такие деньги они муку сожгли, остальное успешно уедет в ЕС
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1k
Николай 4 минуты назад
Ну молдцы, чо. А у нас тут депутаты страдают!!!
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2k
Alex 7 минут назад
У нас бы так... Наши мусора давно разворовали бы.
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12k
Denissg 37 минут назад
А в Тае праздник - ветер дует в их сторону!
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33k
Андрей Иванов 46 минут назад
А говорят - плохо живут. Полмиллиарда сожгли
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3k
Диагноз Час назад
Там большие мешки на фото явно с какой то травой... фигасе они там курнули всей страной
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