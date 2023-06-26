В Канаде целые деревни экстренно эвакуируют из-за серьезных пожаров

Между тем, в Квебеке ежедневно фиксируют новые пожары. Так, в минувшую пятницу к уже имеющимся прибавились еще пять. Судя по отчёту, в провинции зафиксировано более 110 пожаров, 25 из которых считаются неконтролируемыми.

Жителей Квебека просят не запускать фейерверки и не зажигать костры.