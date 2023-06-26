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В Канаде целые деревни экстренно эвакуируют из-за серьезных пожаров

В Канаде целые деревни экстренно эвакуируют из-за серьезных пожаров

Автор:
26 июня 2023 13:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Канада   деревни   задымление   лесные пожары   эвакуация   
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Жителям деревень Валь-Паради и Бокантон (более 6 тысяч человек) дали полтора часа на эвакуацию. Власти запрещают жителям возвращаться к своим домам.

На северо-западе Канады бушуют лесные пожары. Огонь подбирается к жилью. Власти страны спешно эвакуируют жителей - около 6000 человек должны покинуть свои дома.


Между тем, в Квебеке ежедневно фиксируют новые пожары. Так, в минувшую пятницу к уже имеющимся прибавились еще пять. Судя по отчёту, в провинции зафиксировано более 110 пожаров, 25 из которых считаются неконтролируемыми.


Жителей Квебека просят не запускать фейерверки и не зажигать костры.


В Онтарио фиксируют сильное задымление, и людей просят не выходить из дома - особенно тех, кто страдает от астмы и других заболеваний лёгочной системы. Министерство окружающей среды Канады сообщило, что индекс качества воздуха в восточном и северном Онтарио, включая Оттаву, Норт-Бей и Садбери, в воскресенье превышал 10, что считается очень высоким показателем. Такой же рейтинг получили Гатино, Монреаль и его пригороды.


В этом году сгорело почти 72 000 квадратных километров лесных угодий, что почти в четыре раза больше площади озера Онтарио. За последние семь дней сгорело более 13 000 квадратных километров леса, и если майские пожары были в основном вызываны деятельностью человека, то в июне фиксировали возгорания, связанные с ударами молнии.


В связи с пожарами и задымлением была отменена соревнования по триатлону Ironman в Мон-Тремблане, акрылы молодежные футбольные и бейсбольные программы в Оттаве и Монреале. В Оттаве и соседнем городе Гатино, штат Квебек, закрыты открытые бассейны и пляжи. Жителей страны просят воздержаться от разведения костров и запуска фейерверков.

Источник:

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Метки: Видео   Канада   деревни   задымление   лесные пожары   эвакуация   
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5  комментариев
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3k
Игорь Час назад
весь лес вырубили и увезли китайцы, а теперь пожарами скрывают
а не, это же не там
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7k
klop 14 минут назад
Знакомый знакомого другому знакомому Димону из Канады рассказывал, что у них там специально лесников увольняют, чтобы скрыть как гастарбайтеры себя в лесу поджигают тем самым скрывая вырубку.
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Станислав 20 минут назад
Бедные животные и птички =((( Лес жалко. Такая красота горит.
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11k
Владимир Полчаса назад
Канадцы не верьте вашему правительству, они скрывают вырубку лесов, все свергать Трюдо! Нет черной вырубке! Продали китайцам !
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2k
Alex 44 минуты назад
Свободные жители Канады, не слушайте ваше правительство. Все срочно на шашлыки в лес.
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