В Канаде целые деревни экстренно эвакуируют из-за серьезных пожаров

Жителям деревень Валь-Паради и Бокантон (более 6 тысяч человек) дали полтора часа на эвакуацию. Власти запрещают жителям возвращаться к своим домам.
На северо-западе Канады бушуют лесные пожары. Огонь подбирается к жилью. Власти страны спешно эвакуируют жителей - около 6000 человек должны покинуть свои дома.
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Между тем, в Квебеке ежедневно фиксируют новые пожары. Так, в минувшую пятницу к уже имеющимся прибавились еще пять. Судя по отчёту, в провинции зафиксировано более 110 пожаров, 25 из которых считаются неконтролируемыми.
Жителей Квебека просят не запускать фейерверки и не зажигать костры.
В Онтарио фиксируют сильное задымление, и людей просят не выходить из дома - особенно тех, кто страдает от астмы и других заболеваний лёгочной системы. Министерство окружающей среды Канады сообщило, что индекс качества воздуха в восточном и северном Онтарио, включая Оттаву, Норт-Бей и Садбери, в воскресенье превышал 10, что считается очень высоким показателем. Такой же рейтинг получили Гатино, Монреаль и его пригороды.
В этом году сгорело почти 72 000 квадратных километров лесных угодий, что почти в четыре раза больше площади озера Онтарио. За последние семь дней сгорело более 13 000 квадратных километров леса, и если майские пожары были в основном вызываны деятельностью человека, то в июне фиксировали возгорания, связанные с ударами молнии.
В связи с пожарами и задымлением была отменена соревнования по триатлону Ironman в Мон-Тремблане, акрылы молодежные футбольные и бейсбольные программы в Оттаве и Монреале. В Оттаве и соседнем городе Гатино, штат Квебек, закрыты открытые бассейны и пляжи. Жителей страны просят воздержаться от разведения костров и запуска фейерверков.
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а не, это же не там