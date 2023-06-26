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В Китае построили аэропорт на горе

В Китае построили аэропорт на горе

Автор:
26 июня 2023 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   аэропорт   в мире   гора   интересно   
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На вершине горы Таохуа был возведён аэропорт Ушань на высоте 1800 метров над уровнем моря. Строителям пришлось взрывать динамитом верхушку горы, чтобы оборудовать взлетное поле, терминал и стоянку для самолетов


На вершине горы Таохуа, на высоте 1800 метров над уровнем моря, Китай возвёл аэропорт Ушань, который успешно выполняет свою транспортную функцию. Этот грандиозный проект был реализован для того, чтобы снизить нагрузку на международный аэропорт Чунцин Цзянбэй, который обслуживает около 40 миллионов пассажиров ежегодно.

В процессе возведения объекта пришлось взорвать пик горы, после чего площадка для аэропорта была тщательно очищена и выровнена. Все это позволило создать аэродромную зону, терминал и площадку для парковки пяти самолетов одновременно.

Однако, согласно мнению опытных путешественников, метеоусловия горной местности могут создавать определенные проблемы. Постоянные изменения погодных условий могут вызывать серьезные задержки вылета рейсов или их перенос на несколько дней.

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Метки: Видео   Китай   аэропорт   в мире   гора   интересно   
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3  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Не сдует, легким ветерком, очередной аэроплан ? )
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13k
Ivan Минуту назад
В Китае построили аэропорт на гореПосмотреть
В Китае построили аэропорт на горе
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13k
Kostick Полчаса назад
ок, разгружаемый порт 40 миллионов в год, т.е. 109 тысяч пассажиров в сутки. пусть 250 пассажиров на борту = 438 самолетов в сутки, почти 20 в час, каждые 3 минуты взлёт-посадка. и каким таким макаром его разгрузит аэропорт, с возможностью парковки аж пяти самолетов?
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