В Китае построили аэропорт на горе

На вершине горы Таохуа, на высоте 1800 метров над уровнем моря, Китай возвёл аэропорт Ушань, который успешно выполняет свою транспортную функцию. Этот грандиозный проект был реализован для того, чтобы снизить нагрузку на международный аэропорт Чунцин Цзянбэй, который обслуживает около 40 миллионов пассажиров ежегодно.

В процессе возведения объекта пришлось взорвать пик горы, после чего площадка для аэропорта была тщательно очищена и выровнена. Все это позволило создать аэродромную зону, терминал и площадку для парковки пяти самолетов одновременно.