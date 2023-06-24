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15 старых фотографий, которые показывают, как изменился мир

15 старых фотографий, которые показывают, как изменился мир

Автор:
24 июня 2023 23:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   изменился   истории   мир   старые   увлекательные   
1092
16

Мир меняется очень быстро, и мы не всегда успеваем уследить за всеми событиями. Фотографии в этом посте позволят заглянуть в прошлое, и покажут увлекательные и загадочные истории, давно минувших дней. Взгляните!

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Метки: Фотографии   изменился   истории   мир   старые   увлекательные   
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3  комментария
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70
Kostiantyn Yeryhin Час назад
как изменился мир - Мда, просто подборка фото
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7
Ясен Пень 15 минут назад
Комментарий к фото
Интересно, что Павличенко, это её фамилия по мужу, а в фильме "Битва за Севастополь" эту фамилию носят её родители.
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16k
Smiley 17 минут назад
"Людмила Михайловна Павличенко - самый эффективный снайпер Красной армии"
ТОЧНО????
Если только среди снайперов-женщин.
Людмила Михайловна Павличенко - 309 уничтоженных солдат и офицеров противника.
Сурков Михаил Ильич - 702 убитых вражеских солдата и офицера.
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