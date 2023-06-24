15 старых фотографий, которые показывают, как изменился мир

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Мир меняется очень быстро, и мы не всегда успеваем уследить за всеми событиями. Фотографии в этом посте позволят заглянуть в прошлое, и покажут увлекательные и загадочные истории, давно минувших дней. Взгляните!
1. 6 ноября 1985 года 35 партизан ворвались во Дворец правосудия, Колумбия, убив администратора и нескольких сотрудников службы безопасности и взяв в заложники 300 человек. На этом фото мужчина кормит голубей, на фоне спасательной операции
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4. В 1925 году в музее восковых фигур мадам Тюссо вспыхнул пожар, из-за короткого замыкания. Многие экспонаты были уничтожены, а некоторые выглядели по-настоящему жутко
7. Мэри Мэллон (1869 - 1938 гг), известная как "Тифозная Мэри". Она была первым неизлечимым носителем брюшного тифа
8. Людмила Михайловна Павличенко - самый эффективный снайпер Красной армии, Вторая мировая война
10. Эйфелеву башню перекрашивали 18 раз с момента ее первоначального строительства, в среднем раз в 7 лет - именно так её красили в 1932 году
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Метки: Фотографии изменился истории мир старые увлекательные
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ТОЧНО????
Если только среди снайперов-женщин.
Людмила Михайловна Павличенко - 309 уничтоженных солдат и офицеров противника.
Сурков Михаил Ильич - 702 убитых вражеских солдата и офицера.