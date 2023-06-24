Остров-сокровище Silver Islet

Территорию расширили почти в 10 раз. Особых сложностей с увеличением не возникло, поскольку Серебряный островок возвышался над уровнем воды всего на 2,5 метра. Игра стоила свеч, поэтому работа закипела. После намыва из щебня рабочие соорудили дамбы, возвели здания и приступили к работе.

Надо сказать, нелёгкой с учётом развития технологий и условий добычи того времени. Чтобы шахты не заливало водой, соорудили специальные насосы. За 14 лет основную жилу практически полностью разработали и открыли ещё одну. Она была менее перспективной в плане чистоты серебра. Но это время – приличный срок. И на острове уже появился полноценный рабочий посёлок с причалом, магазинами и жилыми домами. Даже дети родились.