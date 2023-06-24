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Остров-сокровище Silver Islet

Остров-сокровище Silver Islet

Автор:
24 июня 2023 18:29
Сообщество : Факты
Метки: Silver Islet   Канада   Серебряный островок   добыча   металл   озеро   онтарио   серебро   шахта   
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На просторах нашей планеты можно найти удивительные острова. Но этот стоит особняком. И название Silver Islet – Серебряный островок отнюдь не поэтический эпитет, обусловленный лунным сиянием, окутывающим по ночам скромную территорию, или необычным оттенком песка.

Этот небольшой кусочек суши площадью 50 квадратных километров в северо-западном Онтарио (Канада) и интересен тем, что в буквальном смысле состоял из серебра. Не на 100%, конечно. Но залежи колоссальные, поэтому когда о них узнала Монреальская горнодобывающая компания (а дело было в далёком 1868 году), то незамедлительно было принято решение о расширении острова. Чтобы организовать добычу чистейшего драгоценного металла.

Территорию расширили почти в 10 раз. Особых сложностей с увеличением не возникло, поскольку Серебряный островок возвышался над уровнем воды всего на 2,5 метра. Игра стоила свеч, поэтому работа закипела. После намыва из щебня рабочие соорудили дамбы, возвели здания и приступили к работе.

Надо сказать, нелёгкой с учётом развития технологий и условий добычи того времени. Чтобы шахты не заливало водой, соорудили специальные насосы. За 14 лет основную жилу практически полностью разработали и открыли ещё одну. Она была менее перспективной в плане чистоты серебра. Но это время – приличный срок. И на острове уже появился полноценный рабочий посёлок с причалом, магазинами и жилыми домами. Даже дети родились.

А потом, как это нередко бывает, случилось ЧП. Точнее, не совсем оно. Дело в том, что нарушили сроки поставки угля. И насосы остановились. Шахты стало заполнять водой. О восстановлении добычи речи уже не шло. А затопленные подземные лабиринты остались как рукотворное напоминание о человеческом разгильдяйстве.

Но зато в наши дни они стали местом паломничества дайверов. Правда, полностью их не исследовать, слишком глубоко – почти 400 метров. Но отдельные счастливчики извлекают из глубин сувенирчики – всякую мелочовку, которую бывшие владельцы не успели или не посчитали нужным забрать с собой

В общей сложности за время работы шахт на острове было добыто серебра на колоссальную сумму – порядка 3,2 млн долларов по старому курсу. Впоследствии несколько попыток возобновить добычу предпринималось. Но они были  довольно вялыми и номинальными.

Сейчас на Серебряном островке есть дачный посёлок, созданный на базе бывшего шахтёрского городка. Туристы, предпочитающие отдых в тишине и вдали от шума больших городов, даже находят небольшие кусочки серебра.

А из уст дачников можно услышать рассказы о водоворотах на месте затопленных шахт и даже подозрительных стонах по ночам. Но эти рассказы больше их категории фольклора, поскольку у любого исторического местечка (и Серебряный островок не исключение) для пущей привлекательности  должно быть своё привидение или хотя бы байка о нём.

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Метки: Silver Islet   Канада   Серебряный островок   добыча   металл   озеро   онтарио   серебро   шахта   
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