Остров-сокровище Silver Islet

На просторах нашей планеты можно найти удивительные острова. Но этот стоит особняком. И название Silver Islet – Серебряный островок отнюдь не поэтический эпитет, обусловленный лунным сиянием, окутывающим по ночам скромную территорию, или необычным оттенком песка.
Этот небольшой кусочек суши площадью 50 квадратных километров в северо-западном Онтарио (Канада) и интересен тем, что в буквальном смысле состоял из серебра. Не на 100%, конечно. Но залежи колоссальные, поэтому когда о них узнала Монреальская горнодобывающая компания (а дело было в далёком 1868 году), то незамедлительно было принято решение о расширении острова. Чтобы организовать добычу чистейшего драгоценного металла.
Территорию расширили почти в 10 раз. Особых сложностей с увеличением не возникло, поскольку Серебряный островок возвышался над уровнем воды всего на 2,5 метра. Игра стоила свеч, поэтому работа закипела. После намыва из щебня рабочие соорудили дамбы, возвели здания и приступили к работе.
Надо сказать, нелёгкой с учётом развития технологий и условий добычи того времени. Чтобы шахты не заливало водой, соорудили специальные насосы. За 14 лет основную жилу практически полностью разработали и открыли ещё одну. Она была менее перспективной в плане чистоты серебра. Но это время – приличный срок. И на острове уже появился полноценный рабочий посёлок с причалом, магазинами и жилыми домами. Даже дети родились.
А потом, как это нередко бывает, случилось ЧП. Точнее, не совсем оно. Дело в том, что нарушили сроки поставки угля. И насосы остановились. Шахты стало заполнять водой. О восстановлении добычи речи уже не шло. А затопленные подземные лабиринты остались как рукотворное напоминание о человеческом разгильдяйстве.
Но зато в наши дни они стали местом паломничества дайверов. Правда, полностью их не исследовать, слишком глубоко – почти 400 метров. Но отдельные счастливчики извлекают из глубин сувенирчики – всякую мелочовку, которую бывшие владельцы не успели или не посчитали нужным забрать с собой
В общей сложности за время работы шахт на острове было добыто серебра на колоссальную сумму – порядка 3,2 млн долларов по старому курсу. Впоследствии несколько попыток возобновить добычу предпринималось. Но они были довольно вялыми и номинальными.
Сейчас на Серебряном островке есть дачный посёлок, созданный на базе бывшего шахтёрского городка. Туристы, предпочитающие отдых в тишине и вдали от шума больших городов, даже находят небольшие кусочки серебра.
А из уст дачников можно услышать рассказы о водоворотах на месте затопленных шахт и даже подозрительных стонах по ночам. Но эти рассказы больше их категории фольклора, поскольку у любого исторического местечка (и Серебряный островок не исключение) для пущей привлекательности должно быть своё привидение или хотя бы байка о нём.
Источник:
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста