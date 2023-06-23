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25 примеров нестандартной мебели «с изюминкой»

25 примеров нестандартной мебели «с изюминкой»

Автор:
23 июня 2023 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайнерская мебель   забавная мебель   идеи   изюминка   мебель   необычная мебель   нестандартно   своими руками   
1519
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Похоже, эти уникальные предметы мебели были созданы не случайно. Их смастерили люди с отличным чувством юмора, и они явно хотели, чтобы их странная мебель вызывала улыбку. Здесь вы найдёте столики, которые пощекочут ваше воображение, диваны, которые заставят вас хихикать, стулья, которые вызовут громкий смех, и ещё много забавных и необычных творений дизайнеров — от сохи или от бога, тут уж решайте сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайнерская мебель   забавная мебель   идеи   изюминка   мебель   необычная мебель   нестандартно   своими руками   
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3  комментария
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25k
Bayker Час назад
Прикольно и необычно, спору нет, но я бы себе ничего из этого не взял.
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7k
Elena Ki 54 минуты назад
Шезлонг в стиле "семь раз отметь..." порадовал. Как стирать ткань, такой кусман ни в одну машинку не влезет? Или выкидывать после сезона? Непрактично. Неэкономично. Но удобно, наверное. Если не Фотошоп.
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