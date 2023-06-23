25 примеров нестандартной мебели «с изюминкой»

Похоже, эти уникальные предметы мебели были созданы не случайно. Их смастерили люди с отличным чувством юмора, и они явно хотели, чтобы их странная мебель вызывала улыбку. Здесь вы найдёте столики, которые пощекочут ваше воображение, диваны, которые заставят вас хихикать, стулья, которые вызовут громкий смех, и ещё много забавных и необычных творений дизайнеров — от сохи или от бога, тут уж решайте сами.