25 примеров нестандартной мебели «с изюминкой»

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Похоже, эти уникальные предметы мебели были созданы не случайно. Их смастерили люди с отличным чувством юмора, и они явно хотели, чтобы их странная мебель вызывала улыбку. Здесь вы найдёте столики, которые пощекочут ваше воображение, диваны, которые заставят вас хихикать, стулья, которые вызовут громкий смех, и ещё много забавных и необычных творений дизайнеров — от сохи или от бога, тут уж решайте сами.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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