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Нейросеть показала, как бы выглядели великие писатели в 2023 году

Нейросеть показала, как бы выглядели великие писатели в 2023 году

Автор:
23 июня 2023 14:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нейросеть   интересно   писатели   сравнения   фото   шедеврум   яндекс   
1228
14

"Яндекс" запустил собственную нейросеть "Шедеврум", которая генерирует изображения под запрос. Мы решили посмотреть, как бы выглядели знаменитые писатели прошлого, если бы жили в 2023 году.

Мы ввели описание "Как бы выглядел писать Имя Фамилия в 2023 году", и вот что нейросеть выдала.


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Как думаете, справилась нейросеть?


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Метки: Нейросеть   интересно   писатели   сравнения   фото   шедеврум   яндекс   
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20  комментариев
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
Минусите нейродрочеров!
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3k
Pioner76 6 минут назад
Смартфоны бы им еще...
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2k
Ал 23 минуты назад
Что это ха хрень???
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386
Звёздный князь 40 минут назад
Школота дорвалась до новой игрушки.
До этого были поделки из 3D-принтера и дипфейки с актёрами.
Что дальше?
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2k
Шапкин 43 минуты назад
А почему Пушкин такой косой?
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4k
Владимир 43 минуты назад
галиматья!!!
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
если и нейросеть то лучше уж такое.
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12k
Denissg Час назад
Пздц какой-то...
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15k
Majul Час назад
Как же вы задрали, безмозглые нейродрочеры. Когда вы уже поймете, нейросети созданы не для того, что имбецильные дурни забрасывали их наитупейшими запросами.
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4k
Григорий Час назад
когда тупые ублюдки поймут что их блевосеть не может показать ничего, ей дают задание и она выдаёт результат, а вот потом эту ублюдки сваливают его на нас.
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130
no. 2 часа назад
нейросеть это генерит в пределах 10 секунд. любой школьник может сформулировть запрос. нахрена этот кривой шлак демонстрировать?
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29k
Serg2001 2 часа назад
Хуже только посты с "никто"...
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7k
sedoisever 2 часа назад
Тоесть, уже не стесняемся откровенное говно постить? Да забейте себе эту нейросеть...
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4k
Наталья 2 часа назад
Что за дичь?
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ожидание.
Действительность:
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28k
Lehoia 2 часа назад
Эта нейросеть сломалась, несите другую
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Спелая кукурузинка

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