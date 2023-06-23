Нейросеть показала, как бы выглядели великие писатели в 2023 году

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"Яндекс" запустил собственную нейросеть "Шедеврум", которая генерирует изображения под запрос. Мы решили посмотреть, как бы выглядели знаменитые писатели прошлого, если бы жили в 2023 году.
Мы ввели описание "Как бы выглядел писать Имя Фамилия в 2023 году", и вот что нейросеть выдала.
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Как думаете, справилась нейросеть?
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До этого были поделки из 3D-принтера и дипфейки с актёрами.
Что дальше?
Действительность: