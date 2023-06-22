Сотрудники пятизвёздочных отелей раскрывают «грязные секреты»

«Из-за высокого спроса эти бронирования должны были быть двухдневными по пятницам и субботам. Оплата производилась в полном объеме (450-800 долларов в зависимости от типа номера). Возврат был доступен только в том случае, если вы отменили бронирование за месяц до даты заезда. Когда я только начал работать в этой должности, то обнаружил резервирования на сумму 63 000 долларов, которые были отменены вовремя, но так и не были возвращены. Я показал это своему менеджеру, абсолютно некомпетентной женщине, которая была даже не в состоянии зарегистрировать гостя. Она вернулась ко мне после обсуждения этого вопроса с одним из владельцев. Я не помню, какими именно словами, но мне сказали просто забыть о том, что я обнаружил, и никому не рассказывать. А потом я получил рождественский бонус в размере 500 долларов наличными».