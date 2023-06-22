Сотрудники пятизвёздочных отелей раскрывают «грязные секреты»

Количество звёзд и стоимость проживания в отеле не всегда означают, что место действительно идеальное или в нём не творятся какие-нибудь странные дела. В любом отеле, какой ни возьми, найдутся свои секреты. Но сотрудники всегда видят и знают, что происходит, так что лучше них никто об этом не расскажет!
Вот несколько самых диких историй с r/AskReddit о том, что происходит на модных курортах и в дорогих отелях.
«Для таких случаев есть стандартная процедура, и мы спокойно делаем всё, что положено».
3. «Во время уборки стаканы, столовые приборы, туалеты и раковины протирают тряпками разного цвета. Но потом сваливают их в одну кучу и идут с ними же в другую комнату»
«Даже не представляете, сколько раз я парковал роскошные автомобили, в которых наркотики просто валялись на самых видных местах. Но чаевые эти гости давали знатные».
5. «У нас есть секретный вход из гаража, который ведёт к кабинетам руководителей. Для проституток»
«Я работал в казино Revel (сейчас Ocean) в Атлантик-Сити до и после его открытия. Боссы открыто рассказывают о том, что казино финансировали триады, даже новым сотрудникам при приеме на работу и адаптации. Я думаю, это очень странно».
8. «Моя жена утверждает, что количество людей, которые гадят в душе, намного превышает то количество людей, которое, по вашему мнению, гадит в душе»
«Они почти не жалуются и обычно с радостью вносят предоплату. Также нам плевать, если вы изменяете жене/мужу».
11. «Упахался на работе, а в выходные напился. Написал в соцсети, что к нам приедет Гордон Рамзи и, мол, я надеюсь, что он не станет снимать у нас свои "Кошмары в отеле"»
«Меня уволили через 24 часа. Но мне всё же удалось приготовить еду для Гордона Рамзи и его семьи, и я слышал, что он нас похвалил, что круто».
«Напиваются, блюют везде, мочатся в коридорах, ломают вещи, трахаются у всех на глазах... юристы, врачи, учителя. В этой последовательности. После этих их конференций и семинаров по обмену опытом на следующий день приходится вызывать дополнительный персонал для уборки и ремонта».
13. «Мой брат работал в престижном отеле в Южной Калифорнии. У них был очень тучный гость, который разбил унитаз, сев на него. А потом осколок унитаза перерезал ему бедренную артерию»
«Мужик истёк кровью и затопил свою комнату, когда прорвался водопровод. Тело нашёл ремонтник. Администрация позаботилась, чтобы никто из гостей не узнал о том, что произошло — в том числе гости в комнате на этаж ниже, которые и вызвали ремонтника, потому что по их стене текла вода».
14. «Некоторые роскошные отели, которые обслуживают спортивные команды, заключают соглашения о том, что после отъезда команды обслуживание номеров не производится»
«Иначе девушки, которых спортсмены привезли накануне вечером, выставят огромные счета, которые команда должна будет оплатить».
15. «Я работал с дебиторской задолженностью для пары дорогих сетевых отелей. Мы открывали блоки номеров на сезон примерно за 8 месяцев...»
«Из-за высокого спроса эти бронирования должны были быть двухдневными по пятницам и субботам. Оплата производилась в полном объеме (450-800 долларов в зависимости от типа номера). Возврат был доступен только в том случае, если вы отменили бронирование за месяц до даты заезда. Когда я только начал работать в этой должности, то обнаружил резервирования на сумму 63 000 долларов, которые были отменены вовремя, но так и не были возвращены. Я показал это своему менеджеру, абсолютно некомпетентной женщине, которая была даже не в состоянии зарегистрировать гостя. Она вернулась ко мне после обсуждения этого вопроса с одним из владельцев. Я не помню, какими именно словами, но мне сказали просто забыть о том, что я обнаружил, и никому не рассказывать. А потом я получил рождественский бонус в размере 500 долларов наличными».
16. «Я больше не работаю в отеле, но когда работал, у меня было много секса с клиентками, которые приезжали на корпоративы»
«Рождественские вечеринки, разные там корпоративные мероприятия, всё в таком роде. В обязательном порядке, каждый раз, когда я работал в баре вечером, у меня сидели женщины и болтали со мной. У меня было больше секса с 40-летними женщинами, когда мне было 20, чем у меня было с тех пор, как мне исполнилось 40».
17. «На стойке регистрации знают всех девушек по вызову. Мы даём им воду на выходе и иногда вызываем такси»
«Менеджменту не нравится, что мы это делаем, но эскортницы дают хорошие чаевые».
18. «Известная сеть роскошных отелей и курортов хранит вашу базу данных. Они получают фотографии из Интернета и отслеживают ваши действия, чтобы создать профиль клиента»
«Они записывают, какую еду вы заказали, сколько полотенец вам нужно, как напитки вы выбирали, заносят в базу имена и дни рождения ваших детей, адрес телефона и т. д. Все, кто работает в отеле, имеют доступ к этой базе данных и могут видеть закрытую информацию. Вплоть до того, что ваша жена была дома, а вы в этот момент в отеле с любовницей».
19. «В журнале Vice было хорошее интервью с персоналом некоторых отелей высокого класса...»
«Среди прочего там рассказывалось о том, что представители элиты могут арендовать отель целиком и им будут предложены "премиальные услуги". По сути, групповые мероприятия для взрослых, назовём это так, по всему отелю».
«Я помню, работала в одном отеле и у нас был заражённый клопами блок, поэтому мы закрыли всё крыло на этом этаже и очистили комнату и все смежные комнаты до голого бетона и каркаса и выбросили всю мебель, ковры, портьеры и т. д. А в другом месте всем было плевать, руководство вообще не заморачивалось».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну все правильно, - чтобы изначально у сотрудника был страх наипать работодателя