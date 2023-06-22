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Сотрудники пятизвёздочных отелей раскрывают «грязные секреты»

Сотрудники пятизвёздочных отелей раскрывают «грязные секреты»

Автор:
22 июня 2023 17:38
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Askreddit   Reddit   Гостиницы   грязные секреты   мнения   отели   секреты   срыв покровов   тайны   
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Количество звёзд и стоимость проживания в отеле не всегда означают, что место действительно идеальное или в нём не творятся какие-нибудь странные дела. В любом отеле, какой ни возьми, найдутся свои секреты. Но сотрудники всегда видят и знают, что происходит, так что лучше них никто об этом не расскажет!

Вот несколько самых диких историй с r/AskReddit о том, что происходит на модных курортах и в дорогих отелях.


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«Для таких случаев есть стандартная процедура, и мы спокойно делаем всё, что положено».


«Даже не представляете, сколько раз я парковал роскошные автомобили, в которых наркотики просто валялись на самых видных местах. Но чаевые эти гости давали знатные».


«Я работал в казино Revel (сейчас Ocean) в Атлантик-Сити до и после его открытия. Боссы открыто рассказывают о том, что казино финансировали триады, даже новым сотрудникам при приеме на работу и адаптации. Я думаю, это очень странно».


«Они почти не жалуются и обычно с радостью вносят предоплату. Также нам плевать, если вы изменяете жене/мужу».


«Меня уволили через 24 часа. Но мне всё же удалось приготовить еду для Гордона Рамзи и его семьи, и я слышал, что он нас похвалил, что круто».


«Напиваются, блюют везде, мочатся в коридорах, ломают вещи, трахаются у всех на глазах... юристы, врачи, учителя. В этой последовательности. После этих их конференций и семинаров по обмену опытом на следующий день приходится вызывать дополнительный персонал для уборки и ремонта».


«Мужик истёк кровью и затопил свою комнату, когда прорвался водопровод. Тело нашёл ремонтник. Администрация позаботилась, чтобы никто из гостей не узнал о том, что произошло — в том числе гости в комнате на этаж ниже, которые и вызвали ремонтника, потому что по их стене текла вода».


«Иначе девушки, которых спортсмены привезли накануне вечером, выставят огромные счета, которые команда должна будет оплатить».


«Из-за высокого спроса эти бронирования должны были быть двухдневными по пятницам и субботам. Оплата производилась в полном объеме (450-800 долларов в зависимости от типа номера). Возврат был доступен только в том случае, если вы отменили бронирование за месяц до даты заезда. Когда я только начал работать в этой должности, то обнаружил резервирования на сумму 63 000 долларов, которые были отменены вовремя, но так и не были возвращены. Я показал это своему менеджеру, абсолютно некомпетентной женщине, которая была даже не в состоянии зарегистрировать гостя. Она вернулась ко мне после обсуждения этого вопроса с одним из владельцев. Я не помню, какими именно словами, но мне сказали просто забыть о том, что я обнаружил, и никому не рассказывать. А потом я получил рождественский бонус в размере 500 долларов наличными».


«Рождественские вечеринки, разные там корпоративные мероприятия, всё в таком роде. В обязательном порядке, каждый раз, когда я работал в баре вечером, у меня сидели женщины и болтали со мной. У меня было больше секса с 40-летними женщинами, когда мне было 20, чем у меня было с тех пор, как мне исполнилось 40».


«Менеджменту не нравится, что мы это делаем, но эскортницы дают хорошие чаевые».


«Они записывают, какую еду вы заказали, сколько полотенец вам нужно, как напитки вы выбирали, заносят в базу имена и дни рождения ваших детей, адрес телефона и т. д. Все, кто работает в отеле, имеют доступ к этой базе данных и могут видеть закрытую информацию. Вплоть до того, что ваша жена была дома, а вы в этот момент в отеле с любовницей».


«Среди прочего там рассказывалось о том, что представители элиты могут арендовать отель целиком и им будут предложены "премиальные услуги". По сути, групповые мероприятия для взрослых, назовём это так, по всему отелю».


«Я помню, работала в одном отеле и у нас был заражённый клопами блок, поэтому мы закрыли всё крыло на этом этаже и очистили комнату и все смежные комнаты до голого бетона и каркаса и выбросили всю мебель, ковры, портьеры и т. д. А в другом месте всем было плевать, руководство вообще не заморачивалось».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Askreddit   Reddit   Гостиницы   грязные секреты   мнения   отели   секреты   срыв покровов   тайны   
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8  комментариев
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550
Элик Горский Час назад
Про спортивные команды не совсем понял. Почему нельзя обслуживать номера после их отъезда? И как можно заработать на этом?
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11k
Трив 4 минуты назад
Кто бы сомневался, что сейчас все, кому не лень, собирают о Вас информацию. И в целом, людям это не особо важно. "Кому я нужен" и т.д. Но это ровно до того момента, как Вы стали руководителем, политиком, известным актёром или певцом, хорошим спортсменом и т.д. Ну или Ваш ребёнок добился чего-нибудь значительного в жизни. Многие скажут: "Я беден, мне уже ничего не добиться", но бывают моменты в жизни, которые от Вас лично не зависят, например, забытая тётушка оставила наследство, выиграли в лотерею, да всякое может быть. Вот тогда люди начинают сильно жалеть о том, что так небрежно относились к сбору своей личной информации.
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24k
Сталкер Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Алексей 51 минуту назад
"Боссы открыто рассказывают о том, что казино финансировали триады, даже новым сотрудникам при приеме на работу и адаптации"
Ну все правильно, - чтобы изначально у сотрудника был страх наипать работодателя
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