Ушедший в малазийские джунгли для начала новой жизни мужчина вернулся через 6 дней

Житель Малайзии, Мохамад Сухайри Мухамед из Куала-Лумпура, сообщил, что хочет стать отшельником и уйти в джунгли из-за непрекращающегося стресса на работе, но не выдержал и недели в одиночестве, после чего вызвал спасателей.

Житель Малайзии принял важное решение уйти от людской цивилизации 3 июня. Для этого мужчина сел в автобус доехал до города Ипох в провинции Перак, после чего пошел пешком до джунглей в поисках свободы и новой жизни без социума. Он планировал обустроить свое жилище, хозяйство и никогда не возвращаться к людям.

Вместо новой жизни Мохамад Сухайри Мухамед нажал кнопку вызова экстренной службы, после чего был незамедлительно спасен. Несостоявшийся отшельник сообщил, что он заблудился, проголодался и устал. Таким образом, его отпуск и отдых от социальной жизни продлился всего лишь 6 дней.