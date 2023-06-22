FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10474 поста • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Ушедший в малазийские джунгли для начала новой жизни мужчина вернулся через 6 дней

Ушедший в малазийские джунгли для начала новой жизни мужчина вернулся через 6 дней

Автор:
22 июня 2023 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Жизнь   Мохамад Сухайри Мухамед   в мире   джунгли   забавно   люди   
1057
2

Он заблудился и проголодался!)

Житель Малайзии, Мохамад Сухайри Мухамед из Куала-Лумпура, сообщил, что хочет стать отшельником и уйти в джунгли из-за непрекращающегося стресса на работе, но не выдержал и недели в одиночестве, после чего вызвал спасателей.


Житель Малайзии принял важное решение уйти от людской цивилизации 3 июня. Для этого мужчина сел в автобус доехал до города Ипох в провинции Перак, после чего пошел пешком до джунглей в поисках свободы и новой жизни без социума. Он планировал обустроить свое жилище, хозяйство и никогда не возвращаться к людям.


Вместо новой жизни Мохамад Сухайри Мухамед нажал кнопку вызова экстренной службы, после чего был незамедлительно спасен. Несостоявшийся отшельник сообщил, что он заблудился, проголодался и устал. Таким образом, его отпуск и отдых от социальной жизни продлился всего лишь 6 дней.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Жизнь   Мохамад Сухайри Мухамед   в мире   джунгли   забавно   люди   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
au3 Час назад
Так формула счастья давно известна: все у человека отнять, а потом вернуть обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem 12 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 36 минут назад
Мне правится название этого города! Мужик, видимо, именно из за названия туда и поехал но... упал боец, не справился с атакой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов Час назад
Зашёл за гитарой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

492763



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#машина#животные#истории#аварии#кино#история#забавно#родители
#в мире#автомобили#автомир#Автовсячина#новости#дети#Китай#работа#позитив#факты
#интересно#фото#Прикол#подборка#Жизнь#ДТП#авто аварии#фильм#Приколы#Ynews
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться