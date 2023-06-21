Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой портняжный бизнес

Одной горы храброму портняжке было недостаточно и он решил повторить. Так с тех пор и повелось.

Как отмечает издание, Сада хочет всем показать, что даже при покорени гор на его костюмах не расходится ни один шов.

Портной привлек внимание местных жителей. Кадры, где он позирует в горах, распространяются в социальных сетях.