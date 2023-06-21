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Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой портняжный бизнес

Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой портняжный бизнес

Автор:
21 июня 2023 23:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Производство   Япония   горы   костюм тройка   маркетинг   портной   портфель   реклама   
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Японский портной Нобутака Сада поднялся на самую высокую гору Малайзии — Кинабулу, а позже покорил гору Акадаке и всё это в костюме-тройке собственного производства и с офисным портфелем. Об этом сообщает малайзийская газета New Straits Times.

Нобутака Сада — портной и создатель бренда деловых костюмов Sada. Для рекламы компании он решил сделать фото и видео на горе Кинабулу, высота которой составляет 4095 метров, а чтобы уж наверняка, при восхождении решил не менять офисный косюм собственного производства на спортивную одежду (мало ли кого встретишь по дороге).

Одной горы храброму портняжке было недостаточно и он решил повторить. Так с тех пор и повелось.

Как отмечает издание, Сада хочет всем показать, что даже при покорени гор на его костюмах не расходится ни один шов.

Портной привлек внимание местных жителей. Кадры, где он позирует в горах, распространяются в социальных сетях.

Как сообщает РЕН ТВ, удивленные альпинисты часто фотографируются с портным. Бизнесмен отмечает, взбираясь на высоту 2899 метров над уровнем моря, он хотел доказать, что его костюмы высочайшего качества. Сада купил компанию, основанную в 1923 году, с крупными долгами. Теперь фирма имеет 48 магазинов по всей стране и большие продажи.

Источник:

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Метки: Производство   Япония   горы   костюм тройка   маркетинг   портной   портфель   реклама   
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2  комментария
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2k
ДК 2 часа назад
Отличная одежда! А тут вот мой сын с девушкой... Правда, подняться в это зимнее время на гору в таких нарядах было бы проблематично, но фотограф открывал новый бизнес (романтические фотографии в экстремальных местах) и уговорил их подняться для рекламы его идеи...
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18k
Bill Час назад
Предлагаю Адидас рекламировать кроссовки, которые не портятся даже в финской сауне.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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