Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой портняжный бизнес

Японский портной Нобутака Сада поднялся на самую высокую гору Малайзии — Кинабулу, а позже покорил гору Акадаке и всё это в костюме-тройке собственного производства и с офисным портфелем. Об этом сообщает малайзийская газета New Straits Times.
Нобутака Сада — портной и создатель бренда деловых костюмов Sada. Для рекламы компании он решил сделать фото и видео на горе Кинабулу, высота которой составляет 4095 метров, а чтобы уж наверняка, при восхождении решил не менять офисный косюм собственного производства на спортивную одежду (мало ли кого встретишь по дороге).
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Одной горы храброму портняжке было недостаточно и он решил повторить. Так с тех пор и повелось.
Как отмечает издание, Сада хочет всем показать, что даже при покорени гор на его костюмах не расходится ни один шов.
Портной привлек внимание местных жителей. Кадры, где он позирует в горах, распространяются в социальных сетях.
Как сообщает РЕН ТВ, удивленные альпинисты часто фотографируются с портным. Бизнесмен отмечает, взбираясь на высоту 2899 метров над уровнем моря, он хотел доказать, что его костюмы высочайшего качества. Сада купил компанию, основанную в 1923 году, с крупными долгами. Теперь фирма имеет 48 магазинов по всей стране и большие продажи.
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