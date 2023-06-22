Что принято дарить на новоселье у корейцев

К слову, у корейцев, как впрочем, и у многих европейцев и, конечно же, русских есть целый ряд традиций, связанных с новосельем. И, если граждане России, заезжая в новый дом, первой запускают туда кошку, а затем устраивают пышное застолье, обмывая все – от порога до балкона, то у корейцев все несколько скромнее и...страннее. Огромное значение для корейского новоселья играют подарки. Причем, как и все в корейской культуре, подарки также наделяются определенным смыслом, но больше духовным, чем практичным.