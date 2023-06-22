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Что принято дарить на новоселье у корейцев

Что принято дарить на новоселье у корейцев

Автор:
22 июня 2023 07:21
Метки: интересно   корейцы   люди   новоселье   подарки   традиции   
1709
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У корейцев, как и у многих народов, есть ряд традиций, связанных с новосельем. Например, дарить подарки.

Семейные взаимоотношения являются основой и эдаким фундаментом корейского общества. В нем все устроено так, чтобы родственные связи не терялись на протяжении всей жизни: сперва родители делают все возможное, чтобы их дети были счастливы и успешны, а затем уже дети, добившись определенных профессиональных и карьерных успехов, самоотверженно заботятся о своих престарелых родителях.

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Подобное самопожертвование в Южной Корее – это что-то само собой разумеющееся, как, в принципе, и то, что совсем взрослые чада могут спокойно проживать вместе со своими родителями, пока не вступят в брак... хотя даже после этого многие остаются жить в доме мужа или жены.

Такое происходит по разным причинам: экономическим, когда молодой семье просто не по карману обзавестись отдельным жильем; практическим, ведь совместное проживание с родителями – это, к тому же, еще и очень удобно в бытовом плане; сугубо личными – во многих корейских семьях уход от родителей расценивается как проявление безразличия или желание детей отказаться от своей родни.

Но, конечно же, традиции традициями, но Южная Корея – страна все-таки прогрессивная, и, несмотря на приверженность корням и своему богатому культурному прошлому, многие современные корейцы решаются-таки на проявление самостоятельности в виде переезда в отдельное жилье.

Конечно же, они продолжают заботиться о своих родителях, поддерживать и помогать им, тут все условности соблюдены, однако жить предпочитают самостоятельно – в своем доме или квартире. Ну а какой переезд без традиционного новоселья?!

К слову, у корейцев, как впрочем, и у многих европейцев и, конечно же, русских есть целый ряд традиций, связанных с новосельем. И, если граждане России, заезжая в новый дом, первой запускают туда кошку, а затем устраивают пышное застолье, обмывая все – от порога до балкона, то у корейцев все несколько скромнее и...страннее. Огромное значение для корейского новоселья играют подарки. Причем, как и все в корейской культуре, подарки также наделяются определенным смыслом, но больше духовным, чем практичным.

Так, к примеру, одним из самых распространенных подарков на новоселье в Корее, является стиральный порошок и любые другие моющие средства, которые способны создавать густую пену. Корейцы считают, что ровно также как пенится стиральный порошок или, скажем, средство для мытья посуды, будут и увеличиваться доходы новосела. Поэтому активно пенящиеся моющие средства на новоселье дарят в обязательном порядке – чтобы в доме всегда была прибыль.

Еще одним, на первый взгляд, сугубо практичным подарком, который корейцы преподносят на новоселье, является туалетная бумага. Причем, чем больше упаковка, тем престижнее подношение. Туалетная бумага у корейцев символизирует, прежде всего, долгую, счастливую и беззаботную жизнь в новом доме, так сказать, белую полосу, и лишь во вторую очередь это уже незаменимый предмет быта.

Одаривая новоселов упаковкой туалетной бумаги, гости желают им, чтобы все жизненные трудности и неурядицы распускались с легкостью рулона. Да и в целом такой подарок никогда не бывает лишним...особенно в большой семье.

Очень полезными подарками на новоселье являются уже привычные кухонные аксессуары: от полотенец и прихваток до мелкой бытовой техники. Эти вещи всегда желанны и необходимы, а поскольку кухонная утварь имеет особенность быстро выходить из строя, подобные подарки никогда не теряют своей актуальности, и особенно в новом доме.

Ну и, конечно же, лучшим и самым желанным подарком на новоселье у корейцев (и тут они не стали оригинальничать) считаются все-таки деньги, которыми новоселы смогут распорядиться по своему усмотрению – купить что-то в дом или отложить «про запас». Каких-то конкретных сумм, которые принято дарить на новоселье, в Южной Корее не существует, поэтому этот вопрос каждый из приглашенных гостей решает для себя сам. Однако любая, даже самая минимальная денежка будет принята с большим уважением и почтением, поскольку корейцы знают цену деньгам и понимают, как непросто они зарабатываются.

К слову, в Южной Корее есть еще одно любопытное поверье, связанное с новосельем. Ни в коем случае нельзя передаривать, а уж тем более выбрасывать подарки, которые принесли гости по случаю переезда в новое жилье. Корейцы верят, что в таком случае из дома уйдет благополучие и денежный достаток. Поэтому можете себе представить, какой склад из подарков хранится в домах у корейцев! Хотя, если все гости будут дарить на новоселье исключительно туалетную бумагу, проблема решится сама собой.

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Метки: интересно   корейцы   люди   новоселье   подарки   традиции   
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Диагноз 2 часа назад
Собаку???
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Krasava

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